Από την 1η του χρόνου άρχισε η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από τις απολαβές των εργαζομένων με το νέο φορολογικό καθεστώς που ενέκρινε τον περασμένο μήνα η Βουλή, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία προβλέπει αύξηση αφορολόγητου εισοδήματος στις €22 χιλ. και την παραχώρηση αυξημένων φορολογικών εκπτώσεων ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας και των εισοδημάτων.

Ωστόσο, τη φορολογική δήλωση με τα νέα δεδομένα θα την υποβάλουμε εντός του 2027 και θα αφορά το φορολογικό έτος 2026. Συνήθως η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων γίνεται μεταξύ Απριλίου και 31ης Ιουλίου. Αυτό θα γίνει μέσω του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος (Tax For All).

Φέτος θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025 με τα ίδια δεδομένα που υποβάλαμε τις δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024. Με το αφορολόγητο να είναι στις €19.500 και τις υφιστάμενες φορολογικές κλίμακες, δηλαδή όσοι φορολογούμενοι έχουν πέραν των συγκεκριμένων εισοδημάτων έχουν την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Η μοναδική διαφορά φέτος θα είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις για το 2025 θα υποβληθούν μέσω του Tax For All αντί του taxisnet.

Συνεπώς, το 2027 υποχρέωση για υποβολή δηλώσεων εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2026 θα έχουν φορολογούμενοι με μεικτό εισόδημα (δηλαδή το εισόδημα πριν την αφαίρεση των απαλλαγών και εκπτώσεων) πάνω από 22,000 ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου για περίοδο πέραν των 183 ημερών. Μάλιστα, θα είναι υποχρεωτική η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για όλους τους φορολογούμενους μεταξύ της ηλικίας 25 μέχρι 71 ετών. Σημειώνεται πως το Υπουργικό Συμβούλιο με διάταγμα μπορεί να εξαιρέσει συγκεκριμένες κατηγορίες προσώπων από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Πέραν της αύξησης του αφορολόγητου στις €22.000, της αλλαγής των φορολογικών συντελεστών των φορολογικών κλιμάκων, η φορολογική μεταρρύθμιση εισάγει μια σειρά από σημαντικές νέες προσωπικές εκπτώσεις που στοχεύουν στην ελάφρυνση των φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και εισοδηματικά κριτήρια. Οι εκπτώσεις που θα παραχωρούνται θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, φοιτητών, τις δαπάνες για ενοίκιο και τόκους εξυπηρετουμένου στεγαστικού δανείου κύριας κατοικίας καθώς καιγια ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας και αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Έντυπο φορολογικών εκπτώσεων

Οι νέες προσωπικές εκπτώσεις θα δηλώνονται στο έντυπο Τ.Φ.59 – δήλωση για διεκδίκηση των φορολογικών εκπτώσεων, για υπολογισμό του παρακρατηθέντος φόρου και εισφορών από τον εργοδότη.

Στις επιπρόσθετες εκπτώσεις στη βάση των τέκνων, των φοιτητών, των τόκων στεγαστικών δανείων, των ενοικίων και για τις πράσινες επενδύσεις επωφελούνται οι οικογένειες με εισοδήματα μέχρι €100 χιλ. (χωρίς τέκνα ή 1 έως 2 τέκνα), εισοδήματα μέχρι €150 χιλ. (3-4 τέκνα) και εισοδήματα μέχρι €200 χιλ. για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα τέκνα. Για μονήρη πρόσωπα, το εισόδημα τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις €40 χιλ. Για πρώτο εξαρτώμενο τέκνο και φοιτητή η έκπτωση θα είναι €1000, για το δεύτερο εξαρτώμενο παιδί €1250 και για τρίτο και κάθε επιπρόσθετο εξαρτώμενο τέκνο είναι €1500. Οι εκπτώσεις για τόκους και ενοίκια θα είναι €2.000 και για τις πράσινες επενδύσεις €1000.

Στο έντυπο Τ.Φ 59, θα πρέπει να δηλώνεται το τελικό ποσό της έκπτωσης ανά κατηγορία, χωρίς να γίνεται αναφορά εισοδηματικών κριτηρίων ή αριθμό τέκνων, π.χ. για δύο εξαρτώμενα τέκνα δηλώνεται συνολική έκπτωση τέκνου €2.250 (€1.000 για το πρώτο και €1.250 για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο).

Οι νέες προσωπικές εκπτώσεις δεν μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται η μέγιστη έκπτωση του 1/5 για ασφάλιστρα, εισφορά ΓΕΣΥ και εισφορές σε ταμεία και σχέδια4, και χορηγούνται επιπρόσθετα.

Προϋποθέσεις

Βασικές προϋποθέσεις για την παροχή των νέων προσωπικών εκπτώσεων είναι οι σύζυγοι ή οι συμβίοι με πολιτική συμβίωση ή χωρίς και με κοινά τέκνα να συγκατατίθενται στη γνωστοποίηση των φορολογικών τους στοιχείων μεταξύ τους, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα εισοδηματικά κριτήρια.

Η συγκατάθεση θα δίνεται σε ειδικό πεδίο στη φορολογική δήλωση κάθε συζύγου ή συμβίου. Οι φορολογικές δηλώσεις των συζύγων ή των συμβίων με πολιτική συμβίωση ή των συμβίων χωρίς σύμφωνου συμβίωσης και με κοινά τέκνα ή του μονήρους προσώπου, πρέπει να έχουν υποβληθεί εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος θα λαμβάνεται υπόψη το μεικτό εισόδημα των συζύγων ή συμβίων από εργασία, συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα, διατροφές, επιδόματα και χορηγίες από το κράτος. Από τον υπολογισμό εξαιρούνται τα εισοδήματα τέκνων, μαθητών και φοιτητών, τα επιδόματα τέκνου, η φοιτητική χορηγία και μέριμνα, οι υποτροφίες και επιδόματα για άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαβιεί με άλλο άτομο με το οποίο έχουν κοινά τέκνα, λαμβάνεται υπόψη και το ακαθάριστο εισόδημα αυτού του άλλου ατόμου.