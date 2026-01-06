Νέα όπλα έχει αποκτήσει το Τμήμα Φορολογίας από την 1η του νέου χρόνου για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της εισπραξιμότητας του κράτους.

Στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης έχουν τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα σφράγισης (αναστολή εργασιών) επιχειρήσεων με φορολογικές εκκρεμότητες και η δέσμευση μετοχών για φορολογικά χρέη πέραν των €100 χιλ.

Τα μέτρα λήφθηκαν καθώς, σύμφωνα με τα τελικά κείμενα των νόμων που ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, οι παραδοσιακοί φορολογικοί μηχανισμοί είχαν αποδειχθεί ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες του κράτους και των πολιτών ενώ με την αναδιαμόρφωση του φορολογικού συστήματος, αυτό ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ευελιξία, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις.

Η σφράγιση επιχειρήσεων και η δέσμευση των μετοχών , σύμφωνα με τους νέους νόμους θα γίνονται ως εξής:

Σφράγιση επιχειρήσεων

Ο Έφορος Φορολογίας με απόφαση του μπορεί πλέον να αναστείλει τη λειτουργία επιχείρησης και να σφραγίσει τα υποστατικά της, στην περίπτωση που ιδιοκτήτης παραλείψει να υποβάλει δύο φορολογικές δηλώσεις ή τουλάχιστον δώδεκα μηνιαίες δηλώσεις παρακρατήσεων φόρων και εισφορών ή τουλάχιστον τρείς φορολογικές δηλώσεις ΦΠΑ, κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2027.

Ουσιαστικά με την παράταση της συμμόρφωσης μέχρι το 2027, δίνεται περιθώριο στους φορολογούμενους για να συμμορφωθούν.

Επιπρόσθετα, βάσει του νέου νομικού πλαισίου, ο Έφορος Φορολογίας μπορεί να βάλει λουκέτο σε επιχείρηση, όταν ο ιδιοκτήτης παραλείπει να καταβάλει τον απαιτούμενο φόρο, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις, με τις δηλώσεις παρακρατήσεων ή οφειλόμενα ποσά φόρου προστιθέμενης αξίας και νοούμενου ότι το συνολικό οφειλόμενο ποσό, περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων, υπερβαίνει τις €20 χιλ.

Παράλληλα, στην περίπτωση βεβαίωσης φόρου από τον Έφορο Φορολογίας για την προσμέτρηση του φόρου στο συνολικό οφειλόμενο ποσό, πρέπει να έχουν παρέλθει οι προθεσμίες διοικητικής ή δικαστικής αμφισβήτησης ή σε περίπτωση εμπρόθεσμης αμφισβήτησης, να έχουν εξαντληθεί όλες οι διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες αμφισβήτησης.

Την ίδια ώρα, θα εφαρμόζεται το μέτρο, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν εξέδωσε τα προβλεπόμενα τιμολόγια και αποδείξεις ή εξέδωσε ανακριβή τιμολόγια ή αποδείξεις. Επιπλέον παρεμποδίζει τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων. Αξίζει να αναφερθεί πως η αναστολή της λειτουργίας των επιχειρήσεων και το κλείσιμο των υποστατικών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα ημέρες.

Τρεις προειδοποιήσεις

Προϋπόθεση για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις ο Έφορος Φορολογίας, είναι η αποστολή τριών ειδοποιήσεων στον ιδιοκτήτη ή το πρόσωπο που ασκεί την επιχείρηση, με διπλοσυστημένη επιστολή στην επιχείρηση ή στο εγγεγραμμένο γραφείο του νομικού προσώπου που είναι συνδεδεμένο με την επιχείρηση ή με την τοιχοκόλληση σε εμφανές μέρος της επιχείρησης.

Οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο 25 ημέρων για να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους. Από την αποστολή της πρώτης ειδοποίησης για πρόθεση σφράγισης των υποστατικών, οι φορολογούμενοι έχουν δέκα ημέρες για να το πράξουν.

Στη συνέχεια, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, τότε του αποστέλλεται δεύτερη ειδοποίηση με άλλες δέκα ημέρες προθεσμία. Εάν δεν υπάρξει ούτε αυτή την φορά συμμόρφωση, τότε προωθείται τρίτη ειδοποίηση και ταυτόχρονα ο έφορος καλεί τον φορολογούμενο να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του εντός πέντε ημέρων μετά την αποστολή της τρίτης επιστολής.

Βάσει της νομοθεσίας, εάν οι φορολογούμενοι δεν συμμορφωθούν με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, τότε θα αναστέλλεται η λειτουργία της επιχείρησης και θα σφραγίζονται τα υποστατικά. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έφορος Φορολογίας θα πρέπει να αναγράφει στην απόφαση τον ακριβή χρόνο της εκτέλεσης και να την επιδίδει άμεσα στον ενδιαφερόμενο. Μάλιστα, εάν αυτός δεν εντοπιστεί τότε η απόφαση θα τοιχοκολλάται σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.

Για την εκτέλεση της απόφασης θα συνδράμει και η αστυνομία, ενώ στην είσοδο της επιχείρησης θα τοποθετείται ταινία στην οποία θα αναφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα το όνομα του Τμήματος Φορολογίας και τις ημερομηνίες όπου σφραγίστηκαν τα υποστατικά. Η απόφαση του Εφόρου για σφράγιση των επιχειρήσεων θα τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Όσοι παραβιάζουν την αναστολή της επιχείρησης, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε δύο χρόνια ή σε πρόστιμο €30 χιλ. ή και τις δύο ποινές. Οποιαδήποτε δικαστική αμφισβήτηση της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης δεν αναστέλλει την υποχρέωση του προσώπου ή της επιχείρησης να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του και το δικαίωμα του Εφόρου να ασκήσει τις αρμόδιες του για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του προσώπου ή και της επιχείρησης με τις υποχρεώσεις τους και να λάβει μέτρα είσπραξης των οφειλόμενων φόρων.

Δέσμευση μετοχών

Η δέσμευση των μετοχών θα γίνεται για φορολογικές οφειλές €100 χιλ. για χρονικό διάστημα πέραν των 30 ημερών από την ημερομηνία που αυτές καθίστανται πληρωτέες, εξαιρούμενων των φόρων που δεν έχουν παρέλθει οι προθεσμίες, τις οφειλές που καταβάλλονται με δόσεις, ή αν το Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίσει όπως χαριστούν ή διαγραφούν ή είναι σε εξέλιξη διαδικασία ή έχει παρασχεθεί ασφάλεια για καταβολή του φόρου.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο Έφορος Φορολογίας μπορεί να προχωρήσει στη δέσμευση μετοχών νομικών προσώπων αξίας μέχρι το διπλάσιο του οφειλόμενου φόρου συν τόκους και επιβαρύνσεις. Σημειώνεται ότι ο Έφορος Φορολογίας προτού καταθέσει σχετικό σημείωμα στον Έφορο Εταιρειών, ενημερώνει το πρόσωπο με γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή του να καταθέσει το σημείωμα, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει και παρέχοντας δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ειδοποίησης.

Η δέσμευση των μετοχών, θα αποτελεί ουσιαστικά εγγύηση για την πληρωμής του οφειλόμενου φόρου, με την κατάθεση στον Έφορο Εταιρειών του σχετικού σημειώματος. Η κατάθεση του σημειώματος συνιστά εγγραφή δέσμευσης επί των μετοχών, οι οποίες δεν δύναται να μεταβιβαστούν για όσο χρόνο διαρκεί η δέσμευση. Ο Έφορος, αμέσως μετά την εγγραφή δέσμευσης, επιδίδει έγγραφη ειδοποίηση προς το πρόσωπο. Σε περίπτωση εγγραφής δέσμευσης πρόσωπο έχει δικαίωμα να αιτηθεί από το Δικαστήριο την έκδοση απόφασης ακύρωσης της εγγραφής δέσμευσης.

Εάν το Δικαστήριο εκδώσει απόφαση για την ακύρωση της δέσμευσης των μετοχών, ο Έφορος Φορολογίας, εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα της έκδοσης της απόφασης ενημερώνει τον Έφορο Εταιρειών για την απόσυρση της εγγραφής δέσμευσης.