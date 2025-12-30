Ξεπεράστηκε ο σκόπελος της φορο-μεταρρύθμισης για την Κυβέρνηση, ωστόσο οι κομματικές παρεμβάσεις για περαιτέρω ελάφρυνση των νοικοκυριών θα συνεχιστούν και με τη νέα χρονιά.

Κάτι το οποίο είχαν προαναγγείλει οι βουλευτές κατά τη συζήτηση του νομοθετικού φορολογικού πακέτου στην Ολομέλεια της Βουλής. Μάλιστα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν πως μετά τις φορολογικές εκπτώσεις με τις οποίες θα επωφεληθεί η μεσαία τάξη, θα πρέπει να στηριχθούν με επιπλέον μέτρα όσοι φορολογούμενοι βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο των €22 χιλ.

Οι κομματικές παρεμβάσεις αφορούν τις προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ, του ΕΛΑΜ, των Οικολόγων και της Αλεξάνδρας Ατταλίδου, οι οποίες συζητήθηκαν πριν από μερικές ημέρες στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και αποφασίστηκε να τεθούν ενώπιόν της με τη νέα χρονιά.

Πρόκειται για τις προτάσεις νόμου του ΑΚΕΛ, που προβλέπουν μείωση στο 5% του ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρικού ρεύματος, για την ανακαίνιση και επισκευή ιδιωτικών κατοικιών που περιλαμβάνει και εργασίες επέκτασης της κύριας κατοικίας, ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, καθώς και την εφαρμογή μηδενικού ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Επιπλέον, πρόκειται για τις προτάσεις για φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και των εταιρειών των ΑΠΕ, επίσης από το ΑΚΕΛ. Το τελευταίο θέμα αποτελεί αντικείμενο έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ βουλευτών του ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ με αυτούς του ΑΚΕΛ.

Το ΕΛΑΜ επιδιώκει να διευρυνθεί το πλαίσιο φορολογικής ουδετερότητας για αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ανεξαρτήτως εάν αυτές χορηγήθηκαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως ισχύει σήμερα. Εισηγείται και την εισαγωγής της προϋπόθεσης ότι η αρχική εκταμίευση της χορήγησης πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρία έτη πριν από τη συμφωνία αναδιάρθρωσης και να διατηρεί τις ασφαλιστικές δικλείδες για την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε εφαρμοστεί μέχρι το 2017 με θετικά αποτελέσματα και σύμφωνα με το ΕΛΑΜ θα πρέπει να επανέλθει, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση των αναδιαρθρώσεων, στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, στη διευκόλυνση βιώσιμων λύσεων για δανειολήπτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα), στην προστασία της πρώτης κατοικίας και της μικρής επαγγελματικής στέγης, καθώς και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Εξάλλου, με τη νομοθετική ρύθμιση που προτείνουν οι Οικολόγοι, ζητείται η εφαρμογή 5% ΦΠΑ στην παράδοση και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών πάνω και δίπλα σε ιδιωτικές κατοικίες, κατοικίες και άλλα κτίρια δημόσια και μη, που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες δημόσιου συμφέροντος. Τέλος η κ. Ατταλίδου, προτείνει το μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Μέχρι τέλος ’26 τα κυβερνητικά μέτρα

Ήδη το υπουργείο Οικονομικών τοποθετήθηκε αρνητικά επί των προτάσεων νόμου, επισημαίνοντας πως οι ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον μειωμένο ΦΠΑ εφαρμόζονται από την Κυβέρνηση. Πρόκειται, όπως λέχθηκε, για προώθηση της οικονομικής πολιτικής για αντιμετώπιση των προκλήσεων, όπως είναι για παράδειγμα ο πληθωρισμός.

Το 2026 θα δαπανήσει για αυτό το σκοπό ποσό €67 εκατ., ενώ προγραμματίζει και άλλα μέτρα ύψους €6.7 εκατ. για αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, θα συνεχιστεί η στοχευμένη κλιμακωτή επιδότηση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για την ειδική οικιακή διατίμηση για συγκεκριμένες κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών (Κώδικας 08) και τη διμηνιαία διατίμηση εμπορικής χρήσης μονής εγγραφής χαμηλής τάσης (Κώδικας 10) μόνο για τις τιμολογήσεις από 1/1/2026 -31/12/2026.

Για άλλο ένα χρόνο θα συνεχιστεί η εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα από 1/1/2026 – 31/12/2026. Παράλληλα τον Απρίλιο του 2026 θα ανανεωθεί για το Δεκέμβριο της ίδιας χρόνια η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα για οικιακή χρήση από 19% σε 9%.