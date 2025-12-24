Η φορολογική μεταρρύθμιση εγκρίθηκε, οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις στις νομοθεσίες πολλές, τα φορολογικά δεδομένα για την πλειοψηφία των φορολογουμένων νομικών και φυσικών προσώπων αλλάζουν, σε κάποιες περιπτώσεις ριζικά, με το Τμήμα Φορολογίας να προετοιμάζεται να εφαρμόσει το νέο φορολογικό καθεστώς από την 1η του Ιανουαρίου του 2026.

Χθες, λειτουργοί της Βουλής ενσωμάτωσαν στα τελικά κείμενα των νομοθετημάτων τις δεκαοκτώ τροπολογίες που εγκρίθηκαν από το Νομοθετικό Σώμα. Στη συνέχεια θα σταλθούν στο Προεδρικό για να αποφανθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εάν θα υπογράψει τους νέους νόμους.

Είναι δεδομένο πως οι νόμοι θα υπογραφούν από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, αφού προηγουμένως λάβει τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, καθώς η πλειοψηφία των αλλαγών που επήλθαν στα νομοσχέδια ήταν με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη το Τμήμα Φορολογίας εργάζεται πυρετωδώς για να είναι ομαλή η μετάβαση στο νέο φορολογικό σύστημα. Αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς θα πραγματοποιηθούν υπηρεσιακές συσκέψεις στο Τμήμα Φορολογίας για να υπάρξει συντονισμός και καταμερισμός των εργασιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ως πρώτο βήμα είναι να ενημερωθούν οι φορολογούμενοι για τα οφέλη, τις φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές, για την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, για τις μειώσεις φορολογιών αλλά και για τις αυξήσεις φόρων. Αυτό θα γίνει με τη μέθοδο των ερωτώ-απαντήσεων.

Ενημέρωση για όλα

Συγκεκριμένα, η Προεδρία και το Τμήμα Φορολογίας θα αναρτήσουν στην ιστοσελίδα τους ενημερωτικό υλικό, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα. Παράλληλα, με ερωτήσεις και απαντήσεις θα παρατίθενται το ύψος του αφορολόγητου το οποίο ανέβηκε στις €22 χιλ., για τις φορολογικές εκπτώσεις για τα τέκνα και τους φοιτητές μέχρι την ηλικία των 24 ετών, οι οποίες θα είναι κλιμακωτές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (για πρώτο παιδί η έκπτωση είναι €1000, για το δεύτερο παιδί η έκπτωση είναι €1250 και για το τρίτο παιδί η φορολογική έκπτωση είναι €1500), για τους τόκους εξυπηρετούμενων δανείων και για ενοίκια οι εκπτώσεις θα είναι €2000 και για τις πράσινες επενδύσεις σε κατοικίες και για αγορά ηλεκτρικού οχήματος θα είναι €1000.

Επιπρόσθετα, θα δίνονται απαντήσεις και την οροφή των ετήσιων εισοδημάτων για να καταστεί κάποιος δικαιούχος των επιπρόσθετων εκπτώσεων.

Aναλυτικά στοιχεία στους εργοδότες

Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στα οικονομικά τμήματα των εταιρειών στις οποίες εργάζονται τον αριθμό των τέκνων, των φοιτητών, των δανείων καθώς και των άλλων δεδομένων με τα οποία θα επωφελούνται των εκπτώσεων.

Η φορολογική έκπτωση θα παραχωρείται αφού αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα που θα καταθέτουν οι εργαζόμενοι στους εργοδότες.

Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν την περασμένη Δευτέρα, μέσω των οποίων 160 χιλ. εργαζόμενοι θα έχουν λιγότερα φορολογικά βάρη και παράλληλα θα έχουν έμμεση αύξηση των εισοδημάτων τους, θα υλοποιηθούν το 2027, δηλαδή με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2026. Μάλιστα, τόσο για το φορολογικό έτος 2025, όσο για το 2026 η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται μέσω του μηχανογραφικού συστήματος Tax For All (TFA), το οποίο λειτουργεί τα δύο τελευταία χρόνια.

Το Tax For All αποτελεί το νέο, ενιαίο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Τμήματος Φορολογίας, το οποίο ενοποιεί τις διαδικασίες όλων των φορολογικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων σε ένα σύγχρονο, ασφαλές και διαφανές ψηφιακό περιβάλλον.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 θα πρέπει να μεταφερθεί μεγάλος όγκος φορολογικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό σύστημα. Για αυτό τον σκοπό το κράτος θα συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, οι οποίοι εργάζονται για την υποβολή και των φορολογικών δηλώσεων του 2025 μέσω του Tax For All. Έτσι και αλλιώς η λειτουργία του συγκεκριμένου τμήματος εντάσσεται στις δεσμεύσεις που έδωσε η Δημοκρατία για την εκταμίευση ποσού €20 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πέραν των ερωτοαπαντήσεων, το Τμήμα Φορολογίας θα προχωρήσει σε σεμινάρια στο ΣΕΛΚ, στο ΚΕΒΕ και στην ΟΕΒ για να ενημερωθούν για τα νέα δεδομένα.

Βελτίωση του βιοτικού επιπέδου πολιτών

Χθες, ο υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, δήλωσε πως με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, ενισχύεται η ανθεκτικότητα και η ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας, επιτυγχάνεται δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών και βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο των πολιτών.

Μιλώντας στο ΡΙΚ τόνισε ότι ο φορολογικός μετασχηματισμός ήταν από τις κύριες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη και έγινε πράξη με την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Επισήμανε πως με τη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, περίπου το 60% των πολιτών, δεν θα έχει φορολογικές υποχρεώσεις. Πρόκειται, είπε, για μία πολύ σημαντική ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των κατώτερων στρωμάτων της κοινωνίας. Ανέφερε, επίσης, ότι θα δοθεί νέα δυναμική στην οικονομία και αυτό θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, δημιουργώντας πρόσθετα εισοδήματα για τους πολίτες και το κράτος.

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που εκφράστηκαν ως προς τις εξουσίες του Εφόρου Φορολογίας, ο κ. Κεραυνός υπέδειξε πως ο Έφορος δεν έχει υπερεξουσίες, αλλά αρμοδιότητες. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, υπάρχει πλέον η δυνατότητα ενσωμάτωσης των διαφοροποιήσεων που περιλαμβάνει η μεταρρύθμιση στο ηλεκτρονικό σύστημα, και αυτό – πρόσθεσε – θα βελτιώσει την όλη κατάσταση ώστε να μην υπάρχουν τρύπες και κενά. «Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της φορο-αποφυγής, είναι με την εφαρμογή ενός ορθού φορολογικού συστήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κεραυνός