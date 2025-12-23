Λιγότερα φορολογικά βάρη θα έχουν από του χρόνου 160 χιλ. και πλέον φορολογούμενοι της μεσαίας τάξης, καθώς θα αυξηθεί έμμεσα το οικογενειακό τους εισόδημα, εξαιτίας των φορολογικών εκπτώσεων που ενέκρινε χθες η Ολομέλεια της Βουλή. Επιπρόσθετα, θα υπάρξει ίσος ανταγωνισμός μεταξύ των κυπριακών και ξένων επιχειρήσεων.

Μπορεί να αυξάνεται ο εταιρικός φόρος στο 15% (τρίτος πιο χαμηλός στην Ευρώπη), ωστόσο με τη μείωση της αμυντικής εισφοράς επί των μερισμάτων στο 5% και με την κατάργηση της εισφορά στο εισόδημα από ενοίκια εκτιμάται πως θα επέλθει ισορροπία μεταξύ ντόπιων και ξένων εταιρειών, καθώς το προηγούμενο καθεστώς ευνοούσε τις ξένες.

Χθες η Ολομέλεια της Βουλής σε μια απόφαση σταθμό, ενέκρινε τον νέο φορολογικό χάρτη της Κύπρου. Την ίδια ώρα ενισχύονται τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, με την ευχέρεια που παρέχεται στο Τμήμα Φορολογίας για τη σφράγιση των επιχειρήσεων, της δέσμευσης μετοχών, την υποχρεωτική υποβολή φορολογικής δήλωσης για όλους, από την ηλικία των 25 ετών, με την πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών και με την εξασφάλιση στοιχείων για τις καταθέσεις φορολογουμένων σε κυπριακές τράπεζες.

Η συμμαχία ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ

Και τα πέντε νομοσχέδια εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. Τα πρώτα δύο που αφορούσαν τις αλλαγές στη φορολογία του εισοδήματος και των κεφαλαιουχικών κερδών τα καταψήφισε το ΑΚΕΛ, ενώ τα υπόλοιπα τα στήριξε. Παράλληλα, από τις 18 τροπολογίες που ψηφίστηκαν, οι έντεκα εγκρίθηκαν ομόφωνα.

Σε αυτές αποτυπώνεται η συμφωνία που έκαναν ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ , ΔΗΠΑ και ΕΔΕΚ με τον υπουργό Οικονομικών, στο γραφείο του υπουργού, πριν από μερικές εβδομάδες.

Εάν κάποιος παρακολουθούσε τη χθεσινή συζήτηση θα διαπίστωνε τις εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις του ΔΗΣΥ και των κεντρώων κομμάτων, με το ΑΚΕΛ, το οποίο απαιτούσε τη φορολόγηση του πλούτου, κάτι που δεν έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία του Νομοθετικού Σώματος. Επιπλέον, η συζήτηση έφερε στο φως την ξεκάθαρη θέση του Συναγερμού για συνέχιση της συνεργασίας με τα συμπολιτευόμενα κόμματα του κεντρώου χώρου, για να αποτραπεί, όπως δήλωσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης, από το βήμα της Ολομέλειας ο εκτροχιασμός της οικονομίας.

Από €500 μέχρι €2000 το όφελος

Σημαντική είναι η φορολογική ελάφρυνση που θα έχουν τα νοικοκυριά από την αύξηση του αφορολογήτου στις €22 χιλ., την παραχώρηση φορολογικών εκπτώσεων για τα τέκνα και τους φοιτητές και την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, καθώς αυτές εκτιμάται πως θα κινηθούν μεταξύ €500 μέχρι €2000 τον χρόνο, ενώ θα επέλθει και ουσιαστική ελάφρυνση στη μεσαία τάξης.

Μάλιστα, έγιναν αλλαγές την τελευταία στιγμή, έτσι ώστε οι οικογένειες να λαμβάνουν πρόσθετες εκπτώσεις από τον φόρο, για τέκνα και φοιτητές μέχρι την ηλικία των 24 ετών. Υπενθυμίζεται πως για είναι κάποιος δικαιούχος των φορολογικών εκπτώσεων θα πρέπει το ετήσιο εισόδημα οικογένειας με ένα ή δύο τέκνα να είναι μέχρι €100 χιλ., για τρία-τέσσερα τέκνα αυξάνεται στις €150 χιλ. και για πολύτεκνες οικογένειες πέραν των πέντε τέκνων αυτό ανεβαίνει στις €200 χιλ.

Οι φοροεκπτώσεις είναι κλιμακωτές για τα τέκνα και φοιτητές. Για ένα τέκνο και φοιτητή η έκπτωση θα είναι στα €1,000, στο δεύτερο τέκνο και φοιτητή η απαλλαγή ανεβαίνει στα €1250 και από τον τρίτο και πάνω η έκπτωση θα είναι €1500.

Για τους τόκους εξυπηρετούμενου δανείου και για ενοίκια η φορολογική έκπτωση θα είναι €2,000 και για πράσινες επενδύσεις σε οικίες για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος η έκπτωση θα είναι €1000. Στην περίπτωση μονογονεϊκών οικογενειών -και εάν και οι δύο γονείς έχουν την πλήρη επιμέλεια, τότε το ποσό της έκπτωσης διπλασιάζεται.

Οι νέες φορολογικές κλίμακες είναι οι εξής: Για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32.000 ο φόρος θα είναι 20%. Εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42.000 θα φορολογούνται με 25%. Ετήσιες απολαβές από €42.001 μέχρι €72.000 ο φορολογικός συντελεστής θα είναι 30%. Τα εισοδήματα πέραν των €72.001 θα υπόκεινται σε φορολογία 35%.

Οι λογαριασμοί της ΠΑΣΥΔΥ

Σύμφωνα με παραδείγματα που ετοίμασε η ΠΑΣΥΔΥ για το όφελος που θα υπάρξει από την αναθεώρηση των φορολογικών, χωρίς να περιλαμβάνονται οι υπόλοιπες φορολογικές εκπτώσεις, είναι οι εξής:

– Για φορολογήτεο εισόδημα €25 χιλ., σήμερα οι φορολογούμενοι πληρώνουν φόρο €1100 τον χρόνο. Με τις αλλαγές που επήλθαν θα έχουν ετήσιο όφελος €500, δηλαδή μηνιαίο όφελος €38.

– Για ετήσια εισοδήματα €30 χιλ., σήμερα η φορολογία είναι €2,200. Με τις αλλαγές που έγιναν οι φορολογούμενοι θα έχουν όφελος €600 τον χρόνο, δηλαδή €46 το μήνα.

– Για εισοδήματα €35 χιλ., σήμερα ο πληρωτέος φόρος είναι €3450. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση το ετήσιο όφελος θα είναι €700 , δηλαδή €53 το μήνα.

– Για απολαβές €40 χιλ. η σημερινή φορολογία είναι €4,885. Με τους νέους νόμους, το ετήσιο όφελος θα είναι €885, που αντιστοιχεί σε €68 το μήνα.

– Για εισοδήματα €45 χιλ., σήμερα καταβάλλεται φόρος €6,385. Με τα νέα δεδομένα, το ετήσιο όφελος θα είναι €985 , δηλαδή €75 μήνα. Στα ίδια επίπεδα θα είναι τα οφέλη και για εισοδήματα από €50 χιλ. μέχρι €60 χιλ.

– Για απολαβές €65 χιλ. σήμερα ο πληρωτέος φόρος €12635 ενώ με τις νέες ρυθμίσεις θα υπάρξει όφελος €1235 που αντιστοιχεί σε €95 το μήνα.

– Για ετήσιες απολαβές €70 χιλ. σήμερα ο φορολογούμενος καταβάλει φόρους €12900 ενώ από του χρόνου θα έχει όφελος €1485 τον χρόνο, δηλαδή €114 το μήνα.

– Για εισοδήματα μεταξύ €75 χιλ. με €80 χιλ., το ετήσιο όφελος θα είναι €1585 δηλαδή €122 το μήνα.

Αξίζει να σημειωθεί πως εάν προστεθούν σε αυτά οι εκπτώσεις, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, των φοιτητών , των τόκων από εξυπηρετούμενα δάνεια αλλά και για ενοίκια τότε το ποσό των απαλλαγών αυξάνεται κατά πολύ.

Οι κύριες αλλαγές για επιχειρήσεις

Οι κύριες αλλαγές στις επιχειρήσεις αφορούν κατάργηση της λογιζόμενης διανομής μερίσματος, μείωση της επιβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς από 17% στο 5% και κατάργηση της αμυντικής εισφοράς στο εισόδημα από ενοίκια. Επίσης αυξάνεται ο εταιρικός φόρος στο 15%. Καταργήθηκαν την ίδια ώρα τα τέλη χαρτοσήμων.

Μέσω τραπεζών η πληρωμή ενοικίων

Σε σχέση με τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, από την 1η Ιανουαρίου του 2026 το Τμήμα Φορολογίας θα μπορεί να σφραγίζει επιχειρήσεις για μη καταβολή φόρων και για τη μη έκδοση μόνιμων αποδείξεων. Για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, δίνεται πίστωση χρόνου για να υποβληθούν μέχρι το 2027.

Αναφορικά με την πληρωμή ενοικίων πέραν των €500 μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή ηλεκτρονικής πληρωμής θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2027. Άμεσα θα είναι η εφαρμογή της δέσμευσης μετοχών για οφειλές άνω των €100 χιλ. κλπ.

Η πλειοψηφία της Βουλής απέρριψε τις προτάσεις του ΑΚΕΛ για επιβολή φόρου ακινήτων σε αξίες πέραν των €3 χιλ. και την επιβολή κλιμακωτού τέλους εταιρειών.

Μήνυμα Προέδρου Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την έγκριση της φορολογικής μεταρρύθμισης, η οποία όπως, σημειώσε διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα.

«Αναμφίβολα, πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Το όφελος επιστρέφει απευθείας στα νοικοκυριά, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις. Λιγότερο φορολογικό βάρος. Περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα», κατέληξε.

Αμφισβητούμενες τροπολογίες

Μια από τις τροπολογίες για την οποία θα υπάρξει συζήτηση στο μέλλον, είναι η αφαίρεση από τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ της πρόνοιας που περιέλαβε το υπουργείο Οικονομικών για συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώτος συμψηφισμού κερδών με τους τόκους θυγατρικής εταιρείας. Όπως εκτιμάται, από αυτή την πρακτική το κράτος έχει απώλεια εσόδων €30 εκατ., ενώ υπάρχουν ανησυχίες ότι αυτό λειτουργεί ανταγωνιστικά εις βάρος των κυπριακών επιχειρήσεων.