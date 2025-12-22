Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε τα νομοσχέδια για τον ολοκληρωμένο φορολογικό μετασχηματισμό, με το Υπουργείο Οικονομικών να εκφράζει την ικανοποίησή του για την ψήφιση της μεταρρύθμισης και να ευχαριστεί όλους τους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς για τη συμβολή τους στη διετή διαδικασία διαβούλευσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, η φορολογική μεταρρύθμιση συνιστά εμβληματική πρωτοβουλία και βασικό πυλώνα για τη διαμόρφωση ενός δικαιότερου, αποδοτικότερου και βιώσιμου οικονομικού συστήματος στην Κύπρο. Όπως αναφέρεται, η εφαρμογή του νέου φορολογικού πλαισίου από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναμένεται να ενισχύσει το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από ελαφρύνσεις των φορολογικών βαρών τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.

Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει στοχευμένη στήριξη των οικογενειών, ιδίως όσων έχουν παιδιά και φοιτητές, καθώς και μέτρα που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση των νοικοκυριών και τη στεγαστική πολιτική του κράτους, μέσω εκπτώσεων για στέγαση και πράσινες δαπάνες. Παράλληλα, τονίζεται ότι η μεταρρύθμιση διατηρεί και ενισχύει το ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον της χώρας, μέσα από ένα ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα που στηρίζει την επιχειρηματικότητα.

Οι βασικότερες πτυχές της φορολογικής μεταρρύθμισης που αφορούν φυσικά πρόσωπα:

Αύξηση του αφορολόγητού για φυσικά πρόσωπα από €19.500 σε €22.000 και η αναπροσαρμογή των φορολογικών κλιμάτων.

Σημαντικές φοροαπαλλαγές για οικογένειες με παιδιά για κάθε γονέα ή συμβίο:

1ο παιδί – €1.000 σε κάθε γονέα

2ο παιδί – €1.250 σε κάθε γονέα

3ο + παιδί – €1.500 σε κάθε γονέα

Φοροαπαλλαγή για στέγαση και πράσινες δαπάνες σε φυσικά πρόσωπα που ανέρχονται σε €1000 για κάθε σύζυγο ή συμβίο.

Φοροαπαλλαγή για ενοίκια και τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου έως το ποσό των €2.000 ετησίως για κάθε σύζυγο ή συμβίο.

Οι βασικότερες πτυχές της φορολογικής μεταρρύθμισης που αφορούν σε νομικά πρόσωπα είναι:

Πλήρης κατάργηση λογιζόμενης διανομής μερισμάτων.

Μείωση φόρου παρακράτησης σε πραγματική διανομή μερισμάτων από το 17% στο 5%.

Κατάργηση του τέλους χαρτοσήμων.

Αύξηση απαλλαγών για σκοπούς Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών.

Ευνοϊκή μεταχείριση Stock Options.

Αύξηση του εταιρικού φόρου από 12.5% σε 15%.

Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το νέο φορολογικό πλαίσιο αποτελεί κοινωνική και πολιτική επιλογή, η οποία υλοποιεί το όραμα της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη για μια Κύπρο δικαιότερη, παραγωγικότερη και πιο ανθεκτική, με ένα φορολογικό σύστημα που στηρίζει τη μεσαία τάξη και δημιουργεί ουσιαστικές προοπτικές για τους νέους, τις οικογένειες και τις κυπριακές επιχειρήσεις.