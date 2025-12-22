Η ψήφιση της φορολογικής μεταρρύθμισης διαμορφώνει ένα πιο δίκαιο, σύγχρονο και ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, μειώνοντας ουσιαστικά το φορολογικό βάρος και αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε τηλεοπτικό μήνυμα μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης εφαρμόζεται ξεκάθαρο πλάνο και σχεδιασμός, με σαφείς προτεραιότητες, ισχυρό ιδεολογικοπολιτικό προσανατολισμό και προσήλωση στην υλοποίηση ενός προγράμματος που εδράζεται στον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Όπως σημείωσε, ο στόχος είναι ένα σύγχρονο, κοινωνικά ευαίσθητο και οικονομικά ισχυρό κράτος.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, βασικός πυλώνας της διακυβέρνησης αποτελεί ο εκσυγχρονισμός και η μετεξέλιξη του κράτους του 1960 μέσω τολμηρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αντιμετωπίζουν χρόνιες στρεβλώσεις, ενισχύουν τη διαφάνεια, βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η φορολογική μεταρρύθμιση χαρακτηρίστηκε ως καθοριστική τομή για το μέλλον της χώρας, καθώς οδηγεί στη μείωση του φορολογικού βάρους και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ειδικότερα, το αφορολόγητο εισόδημα καθορίζεται στις 22.000 ευρώ, ενώ προβλέπονται πρόσθετες φοροαπαλλαγές ανάλογα με τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, οι οποίες για οικογένεια με δύο παιδιά μπορούν να φθάσουν συνολικά τις 10.000 ευρώ επιπλέον.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση στηρίζει την οικογένεια, ενισχύει τη μεσαία τάξη και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την ανταγωνιστικότητα των κυπριακών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, μειώνεται ο φόρος επί των πραγματικών μερισμάτων από 17% σε 5%, διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον για επενδύσεις.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ανταγωνιστικότητας, με το όφελος να επιστρέφει άμεσα σε νοικοκυριά, οικογένειες, μεσαία τάξη και επιχειρήσεις, μέσω λιγότερων φόρων και περισσότερου διαθέσιμου εισοδήματος.

Καταληκτικά, σημείωσε ότι με αξιοπιστία, θεσμική σοβαρότητα και στοχευμένες μεταρρυθμίσεις, η Κυβέρνηση προχωρεί σε αλλαγές που αποσκοπούν σταθερά στο όφελος των πολιτών.