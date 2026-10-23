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Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην εκπομπή «The Graham Norton Show», αιφνιδιάζοντας το κοινό.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου εμφανίστηκε απρόσμενα στο πλατό, την ώρα που ο παρουσιαστής Γκρέιαμ Νόρτον συνομιλούσε με τους διάσημους καλεσμένους του, μεταξύ των οποίων βρισκόταν και η Κέιτ Μπλάνσετ. Το επεισόδιο μαγνητοσκοπήθηκε και θα προβληθεί απόψε.

Ο Ουίλιαμ,﻿ ο οποίος ίδρυσε το βραβείο «The Earthshot Prize» το 2020, έγινε δεκτός με ζητωκραυγές και επιφωνήματα έκπληξης από το κοινό, καθώς έγινε το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας που κάθισε στον περίφημο καναπέ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο έργο του «The Earthshot Prize». Ο πρίγκιπας μίλησε, επίσης, και για την αγαπημένη του ομάδα Aston Villa, τον Κρίστοφερ Νόλαν, που είναι και ο σκηνοθέτης που θαυμάζει, ενώ αποκάλυψε, ακόμη, ότι η οικογένειά του έχει «κολλήσει» με το «Celebrity Traitors». Όπως είπε, τα παιδιά του Σάρλοτ και Λούις, το βλέπουν φανατικά.

Το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που φιλοξενείται στη δημοφιλή εκπομπή

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που εμφανίζεται στο «The Graham Norton Show». Ωστόσο, δεν είναι το μοναδικό μέλος της βασιλικής οικογένειας που έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή αυτού του είδους: η πριγκίπισσα Άννα είχε εμφανιστεί στην εκπομπή «Wogan» το 1985, όπως και ο πρίγκιπας Φίλιππος το 1986. Την έκπληξη είχε προαναγγείλει ο επίσημος λογαριασμός του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας στο Instagram, δημοσιεύοντας στα «stories» μια φωτογραφία του Ουίλιαμ να κάθεται στον διάσημο καναπέ.

Η παρουσία του Ουίλιαμ στην εκπομπή έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο αδελφός του, Χάρι -με τον οποίο οι σχέσεις του είναι τεταμένες-, έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό GQ και δήλωσε ότι η συμφιλίωση με την οικογένειά του είναι «το πιο σημαντικό πράγμα» για εκείνον, ωστόσο ανέφερε πως «κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να πετύχει». Ο Ουίλιαμ, πάντως, από τα αποσπάσματα της εκπομπής που κυκλοφόρησαν, δεν φαίνεται πως θα αναφερθεί στις αιχμές του αδελφού του.

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε τι ήθελε να γίνει μικρός -Ο θαυμασμός του για τον Νόλαν

Αντ’ αυτού, αποκάλυψε με τι θα ήθελε να ασχοληθεί, αν δεν προοριζόταν να γίνει βασιλιάς. «Όταν ήμουν νεότερος, ήθελα όντως να γίνω αστυνομικός· πίστευα ότι θα ήμουν καλός σε αυτό. Μετά πέρασα μια φάση που ήθελα να γίνω DJ, αν και δεν ήμουν ιδιαίτερα καλός».

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χαλαρώνει, αποκάλυψε ότι καταφεύγει στη «μουσική και στις ταινίες»: «Μου αρέσει να βυθίζομαι σε ταινίες που δίνουν τροφή για σκέψη. Μου αρέσουν και οι ταινίες δράσης, αλλά προτιμώ κάτι λίγο διαφορετικό. Είμαι μεγάλος θαυμαστής όλων όσων δημιουργεί ο Κρίστοφερ Νόλαν. Οι ταινίες του είναι φανταστικές – η σειρά “Ο Σκοτεινός Ιππότης” (The Dark Knight) είναι ψυχολογικά σκοτεινή και βαθιά, κάτι που λατρεύω πραγματικά. Παίρνει έννοιες που είναι εντελώς εξωπραγματικές και τις μετατρέπει σε κάτι εξαιρετικά ψυχαγωγικό».

Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης του Ουίλιαμ επικεντρώθηκε στο βραβείο Earthshot Prize, αλλά και στην ανάγκη να συνδυαστούν η άμεση δράση με την αισιοδοξία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ερωτηθείς για το πώς προέκυψε το βραβείο, απάντησε: «Για πολλά χρόνια άκουγα ιστορίες για περιβαλλοντικά ζητήματα, και αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η αρνητικότητα και η αίσθηση της καταστροφής, πράγματα που με έριχναν ψυχολογικά. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πιο δυναμικό και πιο αισιόδοξο. Έτσι προέκυψε η ιδέα μιας τελετής απονομής βραβείων, μέσω της οποίας θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ταυτόχρονα για τον επείγοντα χαρακτήρα των ζητημάτων και για την αισιοδοξία. Το ζητούμενο είναι να νιώσουμε ενθουσιασμό. Υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι εκεί έξω που αναλαμβάνουν δράση για την προστασία του πλανήτη. Θα μπορούσαμε πραγματικά να αναδείξουμε το έργο τους και να το αναβαθμίσουμε σε επόμενο επίπεδο, ώστε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο σε παγκόσμια κλίμακα».

Υπογράμμισε, επίσης, τον ρόλο του βραβείου στον εντοπισμό και τη στήριξη καινοτόμων προτάσεων ανά τον κόσμο, καθώς και στη βοήθεια που τους παρέχεται.

iefimerida.gr