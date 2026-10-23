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Ο άνδρας που άνοιξε πυρ σήμερα στην Τραπ σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους πέντε, είχε παγιδεύσει το διαμέρισμά του με φιάλες υγραερίου, ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική εισαγγελία (Pnat) της Γαλλίας.

Η έρευνα που έγινε στο σπίτι αυτό, στο Πλεζίρ της Ιβελίν, αποκάλυψε «έναν μηχανισμό παγίδευσης του διαμερίσματος με τη χρήση τριών φιαλών αερίου και ηλεκτρικών καλωδίων συνδεδεμένων με χρονοδιακόπτη», εξήγησε η Pnat.

Σύμφωνα με την αντιτρομοκρατική, ο ύποπτος που έχει συλληφθεί για την επίθεση στην Τραπ ονομάζεται Κέβιν Τ. και είναι γεννημένος το 1987. Είχε προηγούμενες ποινικές καταδίκες και στο αυτοκίνητό του βρέθηκαν ένα υποπολυβόλο Sten και ένα δακρυγόνο.

Η Εθνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία έχει ξεκινήσει ήδη επίσημη έρευνα για να διαπιστώσει αν η επίθεση είχε τρομοκρατικό κίνητρο.

Γάλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν νωρίτερα ότι ο 39χρονος ύποπτος οδηγούσε σε δρόμους της Τραπ και άνοιξε πυρ σε ένα βενζινάδικο, ένα ιατρικό κέντρο και μια παιδική χαρά. Το τηλεοπτικό κανάλι BFM μετέδωσε ότι μια 12χρονη πυροβολήθηκε οκτώ φορές και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

ertnews.gr