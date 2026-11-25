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Τον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027 ενέκρινε την Τετάρτη η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, με 406 ψήφους υπέρ, 184 κατά και 69 αποχές. Ο προϋπολογισμός προβλέπει πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 199,7 δισ. ευρώ και πιστώσεις πληρωμών ύψους 211,5 δισ. ευρώ.

Εισηγητές της έκθεσης είναι ο Ευρωβουλευτής του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, αρμόδιος για τα τμήματα του προϋπολογισμού που αφορούν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ και ο Λετονός Ευρωβουλευτής της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Νιλς Ουσάκοβς, αρμόδιος για το τμήμα της Κομισιόν.

Μεταξύ των προσαρμογών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και Συμβουλίου περιλαμβάνεται και η αύξηση κατά ένα εκατ. ευρώ των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων για τη στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, το συνολικό ποσό για τη στήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας διαμορφώνεται σε 37,197 εκατ. ευρώ, έναντι 36,197 εκατ. ευρώ που προβλέπονταν στο τροποποιημένο σχέδιο προϋπολογισμού της Κομισιόν.

Από το ποσό αυτό, περίπου 34,97 εκατ. ευρώ αφορούν τη γραμμή χρηματοδοτικής στήριξης για την ενθάρρυνση της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Οι συνολικές πιστώσεις πληρωμών για τη στήριξη της κοινότητας ανέρχονται σε περίπου 39,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 250.000 ευρώ σε σχέση με το σχέδιο προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την έκθεση που ενέκρινε η Ολομέλεια, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής, παραμένει διαθέσιμο περιθώριο ύψους 710,1 εκατ. ευρώ στις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 949,7 εκατ. ευρώ στις πιστώσεις πληρωμών, κάτω από τα αντίστοιχα ανώτατα όρια του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για το 2027.

Ο προϋπολογισμός του 2027 αποτελεί τον τελευταίο ετήσιο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του υφιστάμενου ΠΔΠ για την περίοδο 2021-2027.

Για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή προβλέπονται πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων ύψους 58,48 δισ. ευρώ, ενώ για τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον προβλέπονται 57,11 δισ. ευρώ.

Για την ενιαία αγορά, την καινοτομία και την ψηφιακή οικονομία προβλέπονται περίπου 22 δισ. ευρώ, για την ανθεκτικότητα και τις αξίες 17,28 δισ. ευρώ και για τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο 15,54 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, οι πιστώσεις για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων ανέρχονται σε 5,81 δισ. ευρώ, για την ασφάλεια και την άμυνα σε 3,08 δισ. ευρώ και για την ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση σε 13,87 δισ. ευρώ.

Παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Σε χωριστή κοινή δήλωσή τους, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο καλούν την Κομισιόν να παρακολουθεί στενά, κατά τη διάρκεια του 2027 ,την υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ιδίως εκείνων που αφορούν την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αγροτική ανάπτυξη.

Στόχος, όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι να διασφαλιστεί η ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ και να αποφευχθεί η συσσώρευση υπερβολικού ύψους εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων κατά το τελευταίο έτος του υφιστάμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Εάν διαπιστωθεί ότι οι εγγεγραμμένες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη δικαιολογημένων αναγκών, η Κομισιόν καλείται να προτείνει το συντομότερο δυνατόν κατάλληλη λύση, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού.

ΚΥΠΕ