Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δυναμικό παρών δίνουν εργαζόμενοι, μαθητές και φοιτητές στις απεργιακές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε περισσότερες από 60 πόλεις της Ελλάδας, με βασικά αιτήματα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και την παραχώρηση ουσιαστικών μισθολογικών αυξήσεων.

Στην Αθήνα, οι απεργιακές συγκεντρώσεις άρχισαν στις 10:30 το πρωί, στα Προπύλαια και στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στον Πειραιά οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν μισή ώρα νωρίτερα.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργατικά σωματεία, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μαθητές και φοιτητές.

epa13405155 Demonstrators take part in a protest march as part of a 24-hour nationwide strike called by the civil servants’ union confederation ADEDY, in Athens, Greece, 25 November 2026. The civil servants’ union confederation ADEDY has declared a national strike, calling on all employees in the public sector to join the strike action. According to the confederation, the main purpose of the mobilisation is ‘the demand for substantive interventions and the implementation of policies that will resolve acute economic, labour and social problems.’ EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Ολοκληρώθηκε η πορεία στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, δημόσιοι υπάλληλοι και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου και ακολούθως πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Είχαν προηγηθεί συγκεντρώσεις σε διάφορα σημεία του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι εργαζομένων και συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Η πορεία ολοκληρώθηκε στο Διοικητήριο.

Κάλεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις απηύθυνε και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας.

Επηρεάζονται οι συγκοινωνίες και οι δημόσιες υπηρεσίες

Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, ενώ επηρεάζεται και η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Με περιορισμένο ωράριο λειτουργούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ, ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται στα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αθήνας.

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στην Αθήνα αναμένεται να κινηθούν κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη.

Δεμένα στα λιμάνια παραμένουν πλοία, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις αεροπορικές μετακινήσεις, λόγω της συμμετοχής στην απεργία εργαζομένων στις υπηρεσίες παροχής πληροφοριών πτήσεων.

Ως αποτέλεσμα, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Στην απεργία συμμετέχει και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), η οποία διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνιμους διορισμούς, κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης.

Τα σχολεία λειτουργούν με ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα των μαθημάτων.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, μέσω της ΠΟΣΠΕΡΤ, με τετράωρη στάση εργασίας, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Τα αιτήματα των εργαζομένων

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) βρίσκονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας και η αποκατάσταση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων.

Μεταξύ άλλων, διεκδικούνται:

Ουσιαστικές μισθολογικές αυξήσεις και άμεση επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.

Πλήρης αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα.

Αποκατάσταση των μισθολογικών κλιμακίων που είχαν παγοποιηθεί τη διετία 2016-2017.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις 12 χιλιάδες ευρώ, με επιπρόσθετες τρεις χιλιάδες ευρώ για κάθε παιδί.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με προτεραιότητα στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών υπηρεσιών και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας και παιδείας.

Κατάργηση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Καθορισμός ανώτατου ορίου στα ενοίκια και απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας.

Διασφάλιση της μονιμότητας, των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών, κατάργηση των νόμων 4808/2021 και 5053/2023 για τα εργασιακά, καθώς και της νομοθεσίας που ιδιωτικοποιεί την κοινωνική ασφάλιση.

Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Κατάργηση των διατάξεων του νέου πειθαρχικού δικαίου.

Την ίδια ώρα, η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της στην ιδιωτικοποίηση δημόσιων οργανισμών και φορέων.

Πυρά Κουτσούμπα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Επικρίσεις κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη διατύπωσε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος συμμετείχε στην απεργιακή συγκέντρωση.

Ο κ. Κουτσούμπας κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι, με την πολιτική της, εξυπηρετεί τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και οδηγεί τους εργαζομένους αντιμέτωπους με την ακρίβεια, την αυξημένη φορολογία και την καθήλωση των μισθών στα επίπεδα του 2009.

Έκανε, παράλληλα, λόγο για μεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας, υπογραμμίζοντας τη μαζική συμμετοχή εργαζομένων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, αγροτών, κτηνοτρόφων, αυτοεργοδοτουμένων, φοιτητών και μαθητών.

Όπως ανέφερε, οι κινητοποιήσεις αποτελούν προάγγελο μιας νέας περιόδου ανάτασης του εργατικού κινήματος, σε συντονισμό με αντίστοιχα κινήματα στην Ευρώπη και διεθνώς.

ertnews.gr