Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις προκαλεί η συμμετοχή προσωπικού συγκεκριμένων περιφερειακών αερολιμένων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Ειδικότερα, λόγω συμμετοχής των τηλεπικοινωνιακών υπαλλήλων παροχής υπηρεσιών πληροφοριών πτήσεων στην 24ωρη γενική απεργία δεν θα πραγματοποιούνται πτήσεις στα περιφερειακά αεροδρόμια της Αστυπάλαιας, της Ικαρίας, της Καλύμνου, της Καρπάθου, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Κυθήρων, της Λέρου, της Μήλου, της Νάξου, της Πάρου, της Σητείας και της Σύρου.

Τόσο η AEGEAN όσο και η Sky express με ενημέρωσή τους γνωστοποιούν την ακύρωση τουλάχιστον 14 πτήσεων.

Η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Πληροφοριών Πτήσεων AFISO Υ.Π.Α. με ανακοίνωσή της αναφέρει πως η απόφαση συμμετοχής στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ έχει γνωστοποιηθεί στη διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Παράλληλα, έχει προσδιοριστεί το απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας ανά μονάδα και έχει υποβληθεί προς έκδοση η αγγελία NOTAM (A4358/26), ώστε οι αεροπορικές εταιρείες να προσαρμόσουν εγκαίρως τον προγραμματισμό τους.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, στα συγκεκριμένα αεροδρόμια, (Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σητείας και Σύρου) θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά ειδικές κατηγορίες πτήσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και Πρωθυπουργούς, οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούν επιχειρησιακές αποστολές ή συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις, καθώς και τα αεροσκάφη που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Επίσης, θα πραγματοποιούνται νοσοκομειακές πτήσεις, πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, έρευνας και διάσωσης. Θα διασφαλίζεται ακόμη η συνεχής ακρόαση των συχνοτήτων κινδύνου, καθώς και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

ΚΥΠΕ