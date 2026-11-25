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Ο Ιταλός φιλόσοφος εξηγεί στον «Φ» γιατί η κατανομή του πλούτου πρέπει να ξεκινά από τις ανθρώπινες ανάγκες και πώς η αξία των δεδομένων μας θα μπορούσε να στηρίξει την κοινωνική πρόνοια.

«Το να γεννηθείς σε εύπορη οικογένεια και να πας σε καλό σχολείο δεν είναι κανένα επίτευγμα» λέει ο Μαουρίτσιο Φεράρις (Maurizio Ferraris). Για τον Ιταλό φιλόσοφο, η αυτοματοποίηση της παραγωγής κάνει πιο επείγον ένα διαχρονικό ερώτημα. Πώς θα μοιράζεται ο πλούτος που παράγουμε; Προτείνει μια μορφή ψηφιακής πρόνοιας (Webfare). Οι χρήστες θα μπορούν να συνεισφέρουν εθελοντικά τα ψηφιακά δεδομένα τους σε φορείς που θα λειτουργούν σαν τράπεζες. Αν η αξιοποίησή τους αποφέρει έσοδα, τα περισσότερα θα πηγαίνουν σε όσους χρειάζονται τη μεγαλύτερη στήριξη. Ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο μίλησε στον «Φ» στις 3 Νοεμβρίου, πριν από τη διάλεξή του στο AUB Mediterraneo στην Πάφο, όπου βρέθηκε μετά από πρόσκληση της επίκουρης καθηγήτριας Άνα Ιλιέβσκα (Ana Ilievska), μεταφράστριας του βιβλίου του (Webfare: A Manifesto for Digital Well-Being). Ο ευρωπαϊκός κανονισμός για τα προσωπικά δεδομένα προβλέπει χωριστά δικαιώματα πρόσβασης και φορητότητας. Η φορητότητα μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να καλύπτει και στοιχεία που καταγράφονται όταν χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία. Τα προφίλ που φτιάχνουν οι πλατφόρμες με βάση αυτά εξαιρούνται από τη φορητότητα. Η αξία των δεδομένων εξαρτάται από τη χρήση τους, επισημαίνει ο ΟΟΣΑ.

-Γιατί θεωρείτε πιο δημοκρατική μια κοινωνική πολιτική που ξεκινά από τις ανάγκες των ανθρώπων; Οι εξαιρετικές ικανότητες σπανίζουν. Χρειαζόμαστε μια πολιτική για τους ανόητους. Σ’ αυτούς βάζω και τον εαυτό μου. Πολλές πολιτικές προτάσεις ξεκινούν από την ιδέα ότι όλοι είμαστε έξυπνοι και καλλιεργημένοι. Αυτό είναι λάθος. Σκεφτείτε τους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Η πολιτική πρέπει να ανταποκρίνεται και στις δικές τους ανάγκες. Τα ψηφιακά δεδομένα μιας ιδιοφυΐας έχουν την ίδια αξία με εκείνα κάποιου που περνά δέκα ώρες στο TikTok. Για να καταλάβουμε τι αρέσει στους ανθρώπους, ίσως μας είναι πιο χρήσιμα τα δεδομένα του δεύτερου.

–Πώς θα λειτουργούσαν οι «τράπεζες της αρετής» (Virtue Banks); Η συμμετοχή θα είναι εθελοντική. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) μάς δίνει το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχουν για εμάς οι πλατφόρμες. Είναι δύσκολο, όμως, να βγάλει κανείς χρήματα μόνος του από τα δικά του δεδομένα. Φανταστείτε ένα εκατομμύριο πελάτες να δίνουν στην ίδια τράπεζα την άδεια να ζητήσει τα δεδομένα τους από τις πλατφόρμες. Η τράπεζα θα τα συγκέντρωνε, θα τα ανέλυε και θα έψαχνε τρόπους να βγάλει έσοδα από αυτά, όπως κάνει με τα χρήματα των καταθετών της. Τα περισσότερα έσοδα θα έπρεπε να πηγαίνουν σε όσους έχουν ανάγκη. Κάτι ανάλογο κάνουν ήδη τα κοινωφελή ιδρύματα των τραπεζών. Όσοι δίνουν τα δεδομένα τους δεν χρειάζεται να βάλουν χρήματα. Όσο χάνονται θέσεις εργασίας, πιστεύω ότι περισσότεροι άνθρωποι θα χρειάζονται στήριξη. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι φόροι είναι ήδη πολύ υψηλοί και, κατά τη γνώμη μου, δύσκολα μπορούν να αυξηθούν κι άλλο για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες.

–Πώς αποκτούν αξία τα ψηφιακά μας αποτυπώματα; Χωρίς χρήστες, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει οικονομική αξία. Όποιος διαθέτει το σύστημα δεν παίρνει ούτε χρήματα ούτε δεδομένα. Για εμάς, αξία έχει αυτό που θέλουμε να βρούμε. Δεν θα δείτε έναν κάστορα να ψάχνει πληροφορίες σε ένα chatbot. Ούτε ένα κινητό τηλέφωνο. Μόνο οι άνθρωποι το κάνουν. Για χρόνια, ορίζαμε τον εαυτό μας μέσα από τη δουλειά μας. Τώρα αυτοματοποιείται όλο και μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής. Πρέπει να σκεφτούμε πώς θα ζούμε αν η δουλειά πάψει να είναι η βασική μας δραστηριότητα. Τι δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί; Η επιθυμία και η ανάγκη. Εσείς θέλατε να κάνετε αυτή τη συνέντευξη, εγώ να σας απαντήσω. Κάποιος θα θελήσει να τη διαβάσει. Το ίδιο σύστημα που μας καταγράφει μπορεί και να μας απομαγνητοφωνήσει. Ίσως χρειαστεί μετά να συντομεύσετε το κείμενο ή να δουλέψετε το ύφος του. Χωρίς ανάγκη, δεν υπάρχει αξία. Στην αγορά το λέμε αλλιώς. Χωρίς αγοραστές, δεν υπάρχει αξία. Αν στη θέση του αγοραστή βάλουμε τον άνθρωπο που χρειάζεται κάτι, έχουμε τη βάση για μια νέα οικονομία.

–Τι φανερώνουν τα ψηφιακά ίχνη που αφήνουμε στις πλατφόρμες, τα λεγόμενα «συντακτικά δεδομένα»; Αν κάνω μια ανάρτηση στο Instagram, μάλλον δεν είμαι ειλικρινής. Μπορεί να ωραιοποιώ τα πράγματα. Αν ανεβάσω μια πραγματεία μεταφυσικής, μπορεί να κάνω λάθος. Η πλατφόρμα, όμως, καταγράφει πότε και από πού έκανα την ανάρτηση, τι έκανα πριν και τι κάνω μετά. Αυτά είναι τα δεδομένα που θέλουμε να εκμεταλλευτούμε. Αφήνουμε πολλά τέτοια ίχνη χωρίς να το επιδιώκουμε. Γι’ αυτό τα θεωρώ πιο ειλικρινή. Είναι χρήσιμα και στους ερευνητές που μελετούν τη συμπεριφορά μας.

–Σε τι διαφέρει η πρότασή σας από ένα καθολικό βασικό εισόδημα που χρηματοδοτείται από φόρους; Όταν το βασικό εισόδημα χρηματοδοτείται από φόρους, εισπράττουμε χρήματα από κάποιους για να στηρίξουμε άλλους. Μοιράζουμε έτσι πλούτο που έχει ήδη παραχθεί. Στη δική μου πρόταση, οι άνθρωποι συνεισφέρουν κάτι που ήδη παράγουν κάθε μέρα, τα δεδομένα τους. Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν δίνουν στις «τράπεζες της αρετής» την άδεια να τα συγκεντρώσουν. Η αξιοποίησή τους θα μπορούσε να φέρει νέα έσοδα για την πρόνοια. Το μεγαλύτερο μέρος θα πήγαινε σε όσους έχουν ανάγκη.

–Πώς βλέπετε την πρότασή σας σε σχέση με τα οικονομικά μοντέλα των ΗΠΑ και της Κίνας; Στις ΗΠΑ, πιστεύω ότι ο πλούτος αναδιανέμεται ελάχιστα και ότι αυτό προκαλεί μεγάλη πολιτική δυσαρέσκεια. Βλέπω τις ΗΠΑ ως μια αυτοκρατορία σε παρακμή και την Κίνα ως μια ανερχόμενη αυτοκρατορία. Στην Κίνα, κατά τη γνώμη μου, η αναδιανομή γίνεται χωρίς ελευθερία. Το κράτος ελέγχει τη διαδικασία και έχει πλήρη εικόνα για κάθε πολίτη. Αυτό δεν συμβιβάζεται με το πώς αντιλαμβανόμαστε τη δημοκρατία. Στο κινεζικό μοντέλο, όπως το βλέπω, η κοινωνική αρμονία έχει μεγαλύτερη σημασία από το άτομο. Δεν πιστεύω ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα λειτουργούσε στην Ευρώπη.

Ελεύθερα, 22.11.2026