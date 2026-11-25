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Με αρκετές διαφωνίες επί σημείων και προνοιών αλλά και επί της αρχής, σε κάποιες περιπτώσεις φορέων, συνεχίστηκε σήμερα στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής η συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο για την ειδική εκπαίδευση.

Θέμα, το οποίο άρχισε να συζητείται στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής και θα συνεχιστεί και τις επόμενες.

Σήμερα, το λόγο έλαβαν οι διάφοροι φορείς και οργανώσεις που εκπροσωπούν γονείς παιδιών με αναπηρίες και άλλες δυσκολίες, καθώς και η ΚΥΣΟΑ, διατυπώνοντας τις θέσεις τους, ενώ αναμένεται να υπάρξουν και λεπτομερείς τοποθετήσεις στις επόμενες συνεδρίες που θα ακολουθήσουν.

Ανάμεσα στα σημεία που τέθηκαν ήταν το κατά πόσον έπρεπε το υπουργείο Παιδείας να αρκεστεί στην τροποποίηση μιας αναχρονιστικής νομοθεσίας ή εάν θα ήταν ορθότερο να γίνει από μηδενική βάση ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο ενιαίας εκπαίδευσης.

Επίσης, αρκετοί φορείς εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους με τις Επαρχιακές Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, οι οποίες αξιολογούν και εξετάζουν περιπτώσεις παιδιών, με γονείς να κάνουν λόγο για διαδικασίες που δυσκολεύουν αντί να διευκολύνουν. Έγινε ακόμα και αναφορά σε «ιερά εξέταση» για να μεταφερθεί στην Επιτροπή η εμπειρία πολλών γονέων σε αυτές τις Επιτροπές.

Η διαφωνία 11 ακαδημαϊκών

Εξάλλου, 11 ακαδημαϊκοί από πέντε πανεπιστήμια προχώρησαν σε παρέμβαση για το θέμα, διατυπώνοντας τη διαφωνία τους για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η αναθεώρηση της νομοθεσίας, εκφράζοντας πως το ζητούμενο είναι ένας νόμος ενιαίας εκπαίδευσης.

Για την πρόθεση τους να τοποθετηθούν δημόσια για το θέμα αυτό, διατυπώνοντας τις αντίθετες απόψεις τους, ενημέρωσαν την Επιτροπή μέσω της ακαδημαϊκού Ελένης Φτιάκα.

Σε γραπτή τους τοποθέτηση που δημοσιεύτηκε, οι 11 ακαδημαϊκοί αναφέρουν μεταξύ άλλων, πως το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν ο υφιστάμενος νόμος χρειάζεται εκσυγχρονισμό, αλλά κατά πόσο οι προτεινόμενες τροποποιήσεις σηματοδοτούν ουσιαστική μετατόπιση προς ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αναγνωρίζει και ανταποκρίνεται στην ποικιλομορφία όλων των παιδιών. «Η άποψή μας είναι ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αναπαράγουν τις βασικές δομές και τη φιλοσοφία του υφιστάμενου συστήματος ειδικής εκπαίδευσης και δεν εξυπηρετούν ούτε τα παιδιά και τις οικογένειές τους, ούτε τους εκπαιδευτικούς που προσπαθούν να ανταποκριθούν καθημερινά στον ρόλο τους», αναφέρουν.

Επισημαίνουν ακόμα πως «οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, αν και χρησιμοποιούν σε μερικές περιπτώσεις λεκτικό εννοιών της Σύμβασης του ΟΗΕ, δεν ανταποκρίνονται στην ενιαία εκπαίδευση και δεν διασφαλίζουν την ισότητα και την ποιότητα στην εκπαίδευση».

Οι ακαδημαϊκοί κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην αλλαγή του ρόλου των ειδικών μονάδων και των ειδικών σχολείων, στις διαδικασίες αξιολόγησης, στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, στους οικονομικούς πόρους και στη φωνή των παιδιών και η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία.

Οι υπογράφοντες αυτό το σημείωμα θέσεων είναι οι: Ελένη Φτιάκα, Σιμώνη Συμεωνίδου (Πανεπιστήμιο Κύπρου), Κατερίνα Μαύρου, Άννα Τσακαλάκη, Μαρία Τσακίρη (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Λευκή Κουρέα, Xριστιάνα Καρούσιου, Αγνή Στυλιανού-Γεωργίου, Aργυρώ Φελλά (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας), Κυριάκος Δημητρίου (University of Limassol) και Αναστασία Λιασίδου (St Mary’s University, London).

Δείτε αυτούσια την τοποθέτησή τους ΕΔΩ