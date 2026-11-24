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O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι συνομίλησε με τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Κομισιόν, καθώς και με το ΕΛΚ τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ΕΕ στο Κυπριακό, σε συνέχεια και με τη συνάντηση του απεσταλμένου της Ένωσης Ραφαέλε Φίτο με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Ερωτηθείς εξάλλου, κατά την παρουσία του στην τελετή εγκαινίων του τερματικού του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), στο Βασιλικό, για την απογευματινή συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη είπε ότι ο στόχος είναι να έχουμε περισσότερες θετικές ανακοινώσεις, σε συνέχεια και της τελευταίας συνάντησης και την ίδια στιγμή αναμένουμε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την συγκεκριμένη ημερομηνία, το συντομότερο.

“‘Ισως και ο Γενικός Γραμματέας αναμένει τη σημερινή συνάντηση, να έχουμε αυτή τη συγκεκριμένη ημερομηνία για την τριμερή διάσκεψη, μια τριμερή διάσκεψη που θα είναι σημαντικό να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που θα συνοψίζεται σε σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης για να ανακοινώσουμε την επανέναρξη των συνομιλιών. Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος σε αυτήν την προσπάθεια”, είπε.

Ο Πρόεδρος πρόσθεσε ότι είχε τις τελευταίες μέρες τηλεφωνικές επικοινωνίες και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

“Οι συνομιλίες για να είμαι ακριβής αφορούσαν κατά κύριο λόγο και τις συζητήσεις στις έντονες διεργασίες σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έρχομαι τώρα από μια τηλεδιάσκεψη που είχαμε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ειδικά για αυτό το θέμα, και μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων αυτών αναφερθήκαμε και στο Κυπριακό, τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση”, ανέφερε.

“Είμαι σίγουρος ο κύριος Φίτο σε συνέχεια και της συνομιλίας μας, μου το ανέφερε, θα ενημέρωνε και την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια προς τον στόχο που δεν είναι τίποτε άλλο από την επανέναρξη των συνομιλιών”, πρόσθεσε.

Για τις επαφές Φίτο στην Τουρκία ο Πρόεδρος είπε ότι δεν χρειάζεται να στηριχθούμε σε διαρροές, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι έγινε αποδεκτός ως ο ειδικός απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό και όχι ως επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής.

“Η Τουρκία έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Δεν επιθυμεί τη σύνδεση της όποιας προόδου στα Ευρωτουρκικά με πρόοδο στο Κυπριακό. Και η απάντηση του κ. Φίτο ήταν πολύ συγκεκριμένη. Ήδη τα δύο θέματα είναι συνδεδεμένα, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στα Ευρωτουρκικά χωρίς να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έγινε και συγκεκριμένη συζήτηση στη βάση του τι θα ήθελε η Τουρκία να δει ως εξελίξεις στα Ευρωτουρκικά, αλλά και το τι αναμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δει σε σχέση με εξελίξεις στο Κυπριακό που θα ανοίξει τον δρόμο και για θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά”, τόνισε.

Aπορρίπτει εκ νέου κριτική για Αϊκούτ – «Ο καθένας μπορεί δημόσια να λέει ό,τι θέλει»

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέρριψε την κριτική που ασκείται σε σχέση με την αποφυλάκιση του Σιμόν Αϊκούτ, δηλώνοντας ότι “ο καθένας μπορεί δημόσια να λέει ό,τι θέλει, η κοινωνία μας κρίνει όλους”.

Σημείωσε πως η παρούσα Κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση που τόλμησε να προχωρήσει σε συλλήψεις σε σχέση με τον σφετερισμό των περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές. «Και όλη αυτή η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτών που εγώ έχω δει να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση ασκούσαν και τότε, ότι με τις συλλήψεις και με την πολιτική μας δημιουργούμε ένα αρνητικό κλίμα για τον Κυπριακό, [και] έρχονται σήμερα να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Ο καθένας μπορεί δημόσια να λέει ό,τι θέλει, η κοινωνία μας κρίνει όλους», είπε.