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Ποινή φυλάκισης 12 μηνών με αναστολή 18 μηνών επιβλήθηκε στον πρώην διεθνή Άγγλο ποδοσφαιριστή Ραχίμ Στέρλινγκ (Raheem Sterling), ο οποίος παραδέχθηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα τη Lamborghini του, ενώ ταυτόχρονα εισέπνεε από μπαλόνι υποξείδιο του αζώτου, την ουσία που είναι ευρύτερα γνωστή ως «αέριο γέλιου».

Δείτε το βίντεο από τη σύλληψή του:

RAHEEM STERLING AVOIDS JAIL AFTER DANGEROUS DRIVING – HANDED 12-MONTH SUSPENDED SENTENCE



Former England footballer Raheem Sterling was sentenced today, Wednesday 25 November 2026, at Basingstoke Magistrates’ Court.



He received 12 months in prison, suspended for 18 months, after… pic.twitter.com/sx2naSOiik November 25, 2026

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, με καταγωγή από το Μπέρκσαϊρ, δεν αντέδρασε όταν η περιφερειακή δικαστής Κίρστι Άλμαν ανακοίνωσε την ποινή του, στο Ειρηνοδικείο του Μπάσινγκστοουκ. Παράλληλα, του επιβλήθηκαν 100 ώρες απλήρωτης κοινωφελούς εργασίας, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για διάστημα 24 μηνών.

Ο Στέρλινγκ είχε δηλώσει ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση μιας Lamborghini Urus και κατοχή υποξειδίου του αζώτου, σε περιστατικό που σημειώθηκε στις 28 Μαΐου στους αυτοκινητοδρόμους M25 και M3, καθώς και στις οδούς A327 και Minley Road.

«Εγωιστική απόφαση» να οδηγήσει υπό την επήρεια αερίου γέλιου

Η δικαστής Άλμαν ανέφερε ότι ο Στέρλινγκ έλαβε μια «σκόπιμη και εντελώς εγωιστική απόφαση», επιλέγοντας να οδηγήσει χωρίς να έχει κοιμηθεί επαρκώς και ενώ έκανε χρήση υποξειδίου του αζώτου.

Όπως τόνισε, η συμπεριφορά του έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο μεγάλο αριθμό οδηγών, καθώς κινήθηκε επικίνδυνα σε δύο αυτοκινητοδρόμους, κατά τη διάρκεια της πρωινής ώρας αιχμής.

Η δικαστής σημείωσε, πάντως, ότι η χρήση του συγκεκριμένου ναρκωτικού, το οποίο κατατάσσεται στην κατηγορία Γ σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, είχε εξελιχθεί σε έναν «δυσλειτουργικό μηχανισμό αντιμετώπισης» για τον ποδοσφαιριστή, σε μια δύσκολη περίοδο της καριέρας του.

Οι μαρτυρίες για την επικίνδυνη οδήγηση

Κατά την ακροαματική διαδικασία τον Σεπτέμβριο, ο εισαγγελέας Σάιμον Τζόουνς ανέφερε ότι η αστυνομία δέχθηκε αρκετές κλήσεις μεταξύ 07:45 και 08:52 (τοπική ώρα), με αναφορές για ένα μαύρο σπορ αυτοκίνητο που κινούνταν με επικίνδυνο τρόπο.

Ο μάρτυρας Κρίστοφερ Τζένινγκς κάλεσε την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης 999, αφού βρέθηκε να οδηγεί δίπλα στο όχημα του Στέρλινγκ στον αυτοκινητόδρομο M25. Όπως είπε, σοκαρίστηκε από όσα είδε, καθώς παρατήρησε τον ποδοσφαιριστή να εισπνέει από ένα μπαλόνι.

Αντίστοιχα, η Φιόνα Τζένινγκς, η οποία κινούνταν στον M3 με κατεύθυνση προς νότο, περιέγραψε την οδήγηση ως «απολύτως φρικτή», επισημαίνοντας ότι το αυτοκίνητο άλλαζε συνεχώς λωρίδες κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, ο Στέρλινγκ πέρασε στην κεντρική διαχωριστική νησίδα του M3, βγήκε από τον αυτοκινητόδρομο στον κόμβο 4Α και συνέχισε στην A327, όπου τελικά έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε μεταλλική πύλη, κοντά σε λωρίδα στάθμευσης.

Η Lamborghini υπέστη σημαντικές ζημιές στα ελαστικά και στο αμάξωμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πλέον να κινηθεί.

Η σύλληψη και η απολογία του

Ο ποδοσφαιριστής συνελήφθη μετά το τροχαίο, κοντά στον αυτοκινητόδρομο M3, στο Χαμσάιρ, και μεταφέρθηκε από αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα του Μπάσινγκστοουκ.

Εκεί αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε «πρόβλημα με το υποξείδιο του αζώτου», σύμφωνα με τον εισαγγελέα Τζόουνς.

Ο Στέρλινγκ υποβλήθηκε σε τεστ για τη διαπίστωση τυχόν επήρειας ουσιών. Όταν, ωστόσο, του ζητήθηκε να δώσει δείγμα αίματος, ζήτησε πρώτα να λάβει νομική συμβουλή. Ο αστυνομικός που χειρίστηκε την υπόθεση εκτίμησε ότι απέφευγε σκόπιμα να δώσει σαφή απάντηση.

Σε μεταγενέστερη ανάκρισή του, παρουσία του νομικού εκπροσώπου του, παραδέχθηκε ότι ήταν ο οδηγός του οχήματος, χωρίς να προβεί σε κάποιο σχόλιο για τις συνθήκες της οδήγησης.

Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος Τζέισον Μπάρτφελντ, KC, αναγνώρισε ότι επρόκειτο για υπόθεση ιδιαίτερα υψηλής σοβαρότητας, λόγω της παρατεταμένης επικίνδυνης οδήγησης και των χρονικών διαστημάτων κατά τα οποία ο πελάτης του παρουσίαζε σοβαρή έκπτωση της ικανότητάς του να οδηγεί.

Ωστόσο, αμφισβήτησε ότι οι ζημιές στο αυτοκίνητο ήταν τόσο σοβαρές, ενώ έκανε λόγο για «σύγχυση» σχετικά με το ζήτημα της μη παροχής δείγματος αίματος.

Η ποδοσφαιρική καριέρα του Στέρλινγκ

Ανακοινώνοντας την απόφασή της, η δικαστής Άλμαν αναγνώρισε ότι ο Στέρλινγκ είχε επιδείξει μέχρι σήμερα υποδειγματική συμπεριφορά, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερα επιτυχημένο επαγγελματία ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε αποτελέσει πρότυπο για πολλούς νέους ανθρώπους χάρη στις επιδόσεις του και τη δημόσια παρουσία του. Στην απόφασή της συνυπολόγισε και τις δηλώσεις ενοχής του.

Ο Στέρλινγκ αγωνίστηκε πιο πρόσφατα στη Φέγενορντ, στο ολλανδικό πρωτάθλημα, έχοντας αποχωρήσει από την Τσέλσι τον Ιανουάριο. Στην ομάδα του Ρότερνταμ πραγματοποίησε μόλις οκτώ συμμετοχές, ενώ αυτή την περίοδο παραμένει χωρίς ομάδα.

Προηγουμένως είχε αγωνιστεί στην Τσέλσι για τέσσερα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου ενός μονοετούς δανεισμού στην Άρσεναλ. Με τους «μπλε» κατέγραψε 59 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, μετά τη μεταγραφή του από τη Μάντσεστερ Σίτι το 2022.

Στη Σίτι κατέκτησε τέσσερις τίτλους Premier League, έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του πορεία στη Λίβερπουλ, από όπου μετακινήθηκε στο Μάντσεστερ το 2015.

Το 2021, στο πλαίσιο των τιμητικών διακρίσεων για τα γενέθλια της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ο Στέρλινγκ τιμήθηκε με τον τίτλο MBE (Member of the Order of the British Empire), για τη συμβολή του στην προώθηση της φυλετικής ισότητας στον αθλητισμό.



skai.gr