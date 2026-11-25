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Σοβαρό εμπόδιο στη διεκδίκηση της προεδρίας της Τουρκίας από τον φυλακισμένο πρώην δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου (Ekrem İmamoğlu), θέτει απόφαση ενός εκ των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας. Το δικαστήριο επικύρωσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού του πτυχίου, αποκλείοντας ουσιαστικά τον βασικό πολιτικό αντίπαλο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Recep Tayyip Erdoğan) από την επόμενη προεδρική αναμέτρηση.

Η απόφαση, που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη, αποτελεί ακόμη μία δικαστική εξέλιξη σε βάρος της τουρκικής αντιπολίτευσης, πολλά στελέχη της οποίας βρίσκονται αντιμέτωπα με ποινικές διώξεις ή έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Το δικαστήριο επικύρωσε την ακύρωση του πτυχίου του Ιμάμογλου

Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας, ένα από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, επικύρωσε την απόφαση ακύρωσης του πανεπιστημιακού πτυχίου που είχε αποκτήσει ο Ιμάμογλου το 1994, επικαλούμενο παρατυπίες στη διαδικασία των σπουδών του.

Με την απόφαση αυτή εξαντλούνται τα τακτικά ένδικα μέσα, αν και οι δικηγόροι του δημάρχου Κωνσταντινούπολης έχουν ανακοινώσει ότι θα προσφύγουν στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς το τουρκικό Σύνταγμα προβλέπει ότι οι υποψήφιοι για το αξίωμα του προέδρου της Δημοκρατίας πρέπει να διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο. Επομένως, όσο παραμένει σε ισχύ η ακύρωση του τίτλου σπουδών του, ο Ιμάμογλου δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, ανεξάρτητα από την έκβαση των υπόλοιπων δικαστικών υποθέσεων στις οποίες εμπλέκεται.

Η δικαστική υπόθεση αφορά παρατυπίες που, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, σημειώθηκαν κατά τη μετεγγραφή του σε πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. Ο Ιμάμογλου απορρίπτει τους ισχυρισμούς και θεωρεί ότι η ακύρωση του πτυχίου του έχει πολιτικά κίνητρα.

«Παράνομες δικαστικές επιχειρήσεις» καταγγέλλει ο Ιμάμογλου

Ο Ιμάμογλου δεν προχώρησε αμέσως σε δημόσιο σχόλιο μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης. Ωστόσο, την προηγούμενη εβδομάδα, όταν φιλοκυβερνητική εφημερίδα είχε μεταδώσει πληροφορίες για την έκβαση της υπόθεσης προτού οι δικηγόροι του λάβουν επίσημη ενημέρωση, είχε καταγγείλει τις ενέργειες της Άγκυρας ως «παράνομες δικαστικές επιχειρήσεις».

Ο Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025, αντιμετωπίζοντας σειρά κατηγοριών για διαφθορά, τις οποίες αρνείται στο σύνολό τους.

Εάν κριθεί ένοχος για όλες τις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί, οι συνολικές προβλεπόμενες ποινές θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τα 2.000 χρόνια φυλάκισης.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Ερντογάν απορρίπτει τις κατηγορίες περί πολιτικής παρέμβασης στη Δικαιοσύνη, επιμένοντας ότι τα δικαστήρια λειτουργούν ανεξάρτητα.

protothema.gr