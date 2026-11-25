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Με επιστολή προς την Πρόεδρο της Βουλής, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου καταγγέλλει προσπάθεια επηρεασμού του κοινοβουλευτικού έργου από την Νομική Υπηρεσία. Η υπόθεση σχετίζεται με ενημερωτικό σημείωμα (non-paper) το οποίο απέστειλε σήμερα η Νομική Υπηρεσία στα ΜΜΕ, στο οποίο εκφράζει τις επιφυλάξεις της για το περιεχόμενο της συζήτησης στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής για την επέκταση προστασίας βουλευτών από αγωγές δυσφήμισης.

Η βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ υποστηρίζει πως η Νομική Υπηρεσία ενώ παρέστη και στις δύο συνεδριάσεις για το θέμα και εξέθεσε τις απόψεις της προφορικά, δεν κατέθεσε οποιοδήποτε έγγραφο, επικαλούμενη περιορισμένο χρόνο.

«Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αμέσως μετά τη συνεδρία κυκλοφόρησε σε δημοσιογράφους δισέλιδο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με θέσεις επί της πρότασης νόμου. Δηλαδή γραπτές θέσεις που δεν δόθηκαν στην επιτροπή δόθηκαν στον Τύπο, για ένα κείμενο που ακόμα συζητείται και διαμορφώνεται», σημειώνει.

Κατά την κ. Χαραλαμπίδου η πρακτική αυτή δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο και εξηγεί: «Αν αυτός ο τρόπος γίνει αποδεκτός σιωπηρά, οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορεί στο μέλλον να επηρεάζει το νομοθετικό έργο μέσω του Τύπου, αντί μέσω των θεσμικών διαδικασιών».

Από την Αννίτα Δημητρίου, η βουλεύτρια του κινήματος ΑΛΜΑ ζητά:

α) να απευθυνθείτε γραπτώς στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητώντας εξηγήσεις για το πώς και με ποια απόφαση διανεμήθηκε το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν είχε κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή·

β) να ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία να υποβάλει επίσημα και γραπτώς τις θέσεις της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως·

γ) να εγγραφεί το θέμα στη Σύσκεψη των Αρχηγών, ώστε η Βουλή να υιοθετήσει ενιαία θέση και σαφή κανόνα: οι γραπτές θέσεις των κρατικών υπηρεσιών για νομοθετικά κείμενα υπό εξέταση κατατίθενται πρώτα στην αρμόδια επιτροπή.

Αυτούσια η επιστολή της Ειρήνης Χαραλαμπίδου

«Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Θεωρώ αναγκαίο να θέσω υπόψη σας, και της Σύσκεψης των Αρχηγών, μια διαδικαστική εξέλιξη που θεωρώ ότι αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας της Βουλής και των σχέσεών της με τους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως συζήτησε στις 18.11.2026 και σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, για δεύτερη φορά, την πρόταση νόμου που αφορά τον περί αστικών αδικημάτων νόμο, την οποία κατέθεσα μαζί με τον βουλευτή και Πρόεδρο του Άλματος, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Η πρόταση βρίσκεται σε στάδιο πρώιμης συζήτησης μεταξύ των μελών της επιτροπής. Μέλη της επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, και οι υπηρεσίες της Βουλής καταγράφουν τις θέσεις όλων με σκοπό να τις επεξεργαστούν. Υπάρχουν δύο κείμενα ενώπιον μας αυτή τη στιγμή το αρχικό με διορθώσεις και ένα δεύτερο με εισηγήσεις του κ. Νικόλα Παπαδόπουλου.

Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας παρέστη και στις δύο συνεδριάσεις και εξέθεσε τις απόψεις της προφορικά. Δεν κατέθεσε οποιοδήποτε έγγραφο, επικαλούμενη περιορισμένο χρόνο.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αμέσως μετά τη συνεδρία κυκλοφόρησε σε δημοσιογράφους δισέλιδο έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με θέσεις επί της πρότασης νόμου. Δηλαδή γραπτές θέσεις που δεν δόθηκαν στην επιτροπή δόθηκαν στον Τύπο, για ένα κείμενο που ακόμα συζητείται και διαμορφώνεται. Σύμφωνα με δημοσιογράφους που επικοινώνησαν μαζί μας, είναι η πρώτη φορά που η Νομική Υπηρεσία ενεργεί με αυτόν τον τρόπο.

Η πρακτική αυτή εγείρει σοβαρά θεσμικά ζητήματα:

1. Παρακάμπτει τη Βουλή. Η κοινοβουλευτική επιτροπή είναι ο θεσμικός χώρος όπου κατατίθενται και εξετάζονται οι απόψεις των υπηρεσιών του κράτους επί νομοθετικών κειμένων. Οι βουλευτές που καλούνται να νομοθετήσουν δεν μπορεί να μαθαίνουν τις γραπτές θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας από τα μέσα ενημέρωσης.

2. Επηρεάζει μια νομοθετική διαδικασία σε εξέλιξη. Η δημοσιοποίηση θέσεων για κείμενο που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ασκεί δημόσια πίεση πάνω στη διαβούλευση και προδικάζει το αποτέλεσμά της.

3. Πλήττει την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας μεταξύ των εξουσιών. Η Νομική Υπηρεσία είναι νομικός σύμβουλος της Δημοκρατίας. Ο ρόλος αυτός προϋποθέτει ότι οι απόψεις της απευθύνονται πρώτα στο όργανο που τις ζητά.

4. Εισάγει ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Αν αυτός ο τρόπος γίνει αποδεκτός σιωπηρά, οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορεί στο μέλλον να επηρεάζει το νομοθετικό έργο μέσω του Τύπου, αντί μέσω των θεσμικών διαδικασιών.

Εισάγονται νέα ήθη συμπεριφοράς, και η Βουλή οφείλει να τοποθετηθεί ως θεσμός. Δεν πρόκειται για ζήτημα μιας πρότασης νόμου ή ενός βουλευτή. Πρόκειται για τον σεβασμό που οφείλεται στο Κοινοβούλιο και στη διάκριση των εξουσιών.

Για τους λόγους αυτούς, παρακαλώ:

α) να απευθυνθείτε γραπτώς στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ζητώντας εξηγήσεις για το πώς και με ποια απόφαση διανεμήθηκε το έγγραφο στα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν είχε κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή·

β) να ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία να υποβάλει επίσημα και γραπτώς τις θέσεις της στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως·

γ) να εγγραφεί το θέμα στη Σύσκεψη των Αρχηγών, ώστε η Βουλή να υιοθετήσει ενιαία θέση και σαφή κανόνα: οι γραπτές θέσεις των κρατικών υπηρεσιών για νομοθετικά κείμενα υπό εξέταση κατατίθενται πρώτα στην αρμόδια επιτροπή.

Με εκτίμηση,

Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας

Κίνημα ΑΛΜΑ»