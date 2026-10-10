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Αγωνία επικράτησε στη Βραζιλία, όπου άνδρας κρατούσε υπό ομηρία 13 μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 4 και 5 ετών, σε δημόσιο νηπιαγωγείο στην πόλη Κουριτίμπα στα νότια της χώρας. Ή απαγωγή έλαβε τέλος μετά από αστυνομική επιχείρηση και τον θάνατο του δράστη.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (9 Οκτωβρίου), όταν ένοπλος εισέβαλε στον χώρο του σχολείου και κράτησε τα παιδιά υπό την απειλή όπλων. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες, προτού επέμβουν αστυνομικοί και σκοτώσουν τον δράστη.

Και τα 13 παιδιά απελευθερώθηκαν. Ωστόσο, πέντε από αυτά μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση, ενώ ένα παιδί έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο, σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de S.Paulo και την Αστυνομία του Παρανά. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πλήρως τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκαν τα παιδιά ούτε έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα του άνδρα.

Εισέβαλε στο νηπιαγωγείο με μαχαίρι και εύφλεκτο υλικό

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Κέντρο Δημοτικής Προσχολικής Εκπαίδευσης CMEI São Braz, στην ομώνυμη συνοικία της Κουριτίμπα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Παρανά, ο άνδρας εισέβαλε στη σχολική μονάδα και απείλησε τα παιδιά με μαχαίρι και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο. Παράλληλα, είχε στην κατοχή του εύφλεκτο υλικό, το οποίο φέρεται να έριξε μέσα στην αίθουσα, απειλώντας να βάλει φωτιά.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και κινητοποίησαν το Τάγμα Ειδικών Αστυνομικών Επιχειρήσεων (BOPE), προκειμένου να διαχειριστούν την κρίση και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων.

Η αστυνομία επιχείρησε αρχικά να πείσει τον άνδρα να αφήσει ελεύθερα τα παιδιά. Οι διαπραγματεύσεις, ωστόσο, δεν οδήγησαν σε λύση, καθώς, σύμφωνα με τις αρχές, η συμπεριφορά του έγινε ολοένα πιο επιθετική.

13 crianças foram feitas reféns dentro de um CMEI em Curitiba. Um homem armado com uma faca espalhou combustível e ameaçou incendiar o local.



Às vésperas do Dia das Crianças, fica uma reflexão: se uma faca já colocou tantas vidas em risco, imagine o que poderia acontecer com uma… pic.twitter.com/XDUkv1lfaR — Prô Ana Lúcia (@proanalucia) October 9, 2026

Η στιγμή της επέμβασης των ειδικών δυνάμεων

Η απόφαση για την έφοδο ελήφθη όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η κατάσταση επιδεινωνόταν και ότι ο άνδρας είχε αρχίσει να χτυπά ορισμένα από τα παιδιά.

Ο συνταγματάρχης Αλεξάντρε Λόπες Ντίας, διοικητής ειδικών αποστολών της στρατιωτικής αστυνομίας του Παρανά, δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας επέλεξαν την τακτική επέμβαση προκειμένου να αποτρέψουν σοβαρότερη εξέλιξη.

Κατά την είσοδό τους στον χώρο, ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να αρπάξει ένα από τα παιδιά. Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν, ενώ παράλληλα κατάφεραν να απομακρύνουν με ασφάλεια και τους 13 ομήρους.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρεις ώρες, με τη συμμετοχή ειδικών αστυνομικών μονάδων και άλλων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Στην περιοχή βρέθηκαν επίσης δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας, πυροσβέστες και πληρώματα υγειονομικής περίθαλψης.

⚠️NOVO⚠️

HOMEM que mantia 13 CRIANÇAS de REFÉM no CMEI SÃO BRAZ acaba de ser NEUTRALIZADO pela polícia!! O mesmo estava portando uma faca e gasolina e ameaçava atear fogo na sala.

DEUS É BOM!!! TODO APOIO AOS FAMILIARES! pic.twitter.com/YVdGZHz8jZ — trashh (@trashhkkj) October 9, 2026

Πέντε παιδιά εξετάστηκαν από γιατρούς

Παρά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, η υπόθεση δεν έληξε χωρίς τραυματισμούς. Πέντε παιδιά μεταφέρθηκαν για ιατρική αξιολόγηση, με ένα από αυτά να έχει εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Η διεύθυνση του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί συνέβαλαν στην προστασία των υπόλοιπων μαθητών, απομακρύνοντας παιδιά από τις εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η έγκαιρη εκκένωση περιόρισε τον αριθμό των ανθρώπων που εκτέθηκαν στον κίνδυνο.

Ο δήμος της Κουριτίμπα ανακοίνωσε ότι κινητοποίησε ειδικούς ψυχικής υγείας για την παροχή υποστήριξης στα παιδιά, στις οικογένειές τους και στους εργαζομένους της σχολικής μονάδας.

BOPE/PMPR durante resgate de 13 crianças reféns e neutralização de terrorista em escola de Curitiba. O terrorista amarrou as crianças com cordas e ameaçava incendiá-las com um coquetel molotov, ele também estava armado com uma faca e um simulacro de uma pistola. pic.twitter.com/3RvEetZWvE — Acorda Brasil 🇧🇷 (@vaitomanocupt) October 10, 2026

Έρευνα για τα κίνητρα της εισβολής

Οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τι οδήγησε τον άνδρα στην εισβολή και στην ομηρία των παιδιών. Η αστυνομία έχει αναφέρει ότι οι συνθήκες του περιστατικού και τα κίνητρα του δράστη θα διερευνηθούν.

Βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν επίσης ότι, σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, ο άνδρας ήταν περίπου 40 ετών και φέρεται να είχε ιστορικό σχιζοφρένειας. Η πληροφορία αυτή δεν αποδεικνύει ότι υπήρχε σύνδεση μεταξύ της κατάστασης της υγείας του και της επίθεσης.

Η ταυτότητά του δεν είχε ανακοινωθεί επισήμως στις πρώτες αναφορές των μέσων ενημέρωσης.

skai.gr