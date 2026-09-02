Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στη Γαλλία, εγκληματική ομάδα φέρεται να προετοίμαζε την απαγωγή δεκάδων προσώπων, ανάμεσά τους ράπερ, επιχειρηματίες και γνωστοί ποδοσφαιριστές. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, στη λίστα των πιθανών στόχων περιλαμβανόταν και ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Εμπαπέ.

Βασικός ύποπτος είναι ο Κλεμάν Λ., ένας 18χρονος με γαλλική και ελβετική υπηκοότητα, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος στις φυλακές Βιλπέντ, στο Σεν-Σεν-Ντενί, για υποθέσεις ένοπλης ληστείας και μαστροπείας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ακόμη και μέσα από τη φυλακή φέρεται να συνέχιζε να συντονίζει το δίκτυο μέσω Snapchat. Οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν τη δραστηριότητά του τον περασμένο Απρίλιο.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του ερευνώντας ληστεία σε κατάστημα πολυτελών ρολογιών στο Νεϊγί-σιρ-Σεν τον περασμένο Απρίλιο.

Από την έρευνα στα δύο κινητά τηλέφωνά του προέκυψε μια λίστα με διευθύνσεις και άλλα στοιχεία 26 πιθανών στόχων, τους οποίους η οργάνωση φέρεται να σχεδίαζε να απαγάγει. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ποδοσφαιριστές, ράπερ και επιχειρηματίες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια.

Δικαστική πηγή επιβεβαίωσε ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ένας από τους πλέον προβεβλημένους στόχους της λίστας, μαζί με έναν ράπερ και αρκετούς επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων ένας έμπορος κοσμημάτων, ένας τουρκικής καταγωγής χονδρέμπορος κρέατος και ένας Κινέζος επιχειρηματίας, όλοι με σημαντική περιουσία.

skai.gr