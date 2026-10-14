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Θύελλα επικρίσεων και ειρωνικών σχολίων προκάλεσε η πρώτη ενημέρωση των δημοσιογράφων από τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια. Η εμφάνισή της στο βήμα την Τρίτη (13/10) πυροδότησε αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις ερωτήσεις, ενώ δεν έλειψαν και οι δημόσιες εκτιμήσεις για το πόσο θα διαρκέσει η θητεία της στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Με εμφανή αμηχανία, νευρικότητα και δυσκολία στη διαχείριση των ερωτήσεων, η 41χρονη πρώην σχολιάστρια του Fox News βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων της.

Και ενώ πολλοί επικεντρώθηκαν στην εμφάνισή της, αποκαλώντας την «κλώνο της Ιβάνκα Τραμπ», οι πρώτες δηλώσεις της από το βήμα μάλλον προκάλεσαν περισσότερη αμηχανία και συζητήσεις ακόμα και για απομάκρυνσή της.

Η εφημερίδα Guardian περιέγραψε τις πρώτες της δηλώσεις της ως προβληματικές, με τη βρετανική εφημερίδα να παρομοιάζει την παρουσία της με εκείνη ενός τεχνητού ψηφιακού χαρακτήρα. Η αμήχανη εμφάνιση έλαβε αρνητικά σχόλια από αμερικανικά και βρετανικά ΜΜΕ.

Η αμήχανη πρώτη εμφάνιση

Η Ζακαράια ξεκίνησε την ενημέρωση με έναν μακροσκελή μονόλογο υπέρ του Τραμπ, δηλώνοντας ότι ήθελε να εργαστεί για εκείνον εδώ και πολύ καιρό. Στη συνέχεια, δυσκολεύτηκε να διατυπώσει με σαφήνεια όσα έλεγε, ανέφερε η Daily Mail.

Kαι δεν ήταν μόνο όλο το στήσιμο και η παρουσία της που χαρακτηρίστηκαν από πολλούς προβληματικά. Αλλά φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με όσους την επικρίνουν, ότι δεν είναι και κατάλληλα προετοιμασμένη.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της ημέρας ήταν η πιθανή διακοπή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας. Όταν ο δημοσιογράφος του Fox News Πίτερ Ντούσι τη ρώτησε εάν η Ουάσιγκτον είχε σταματήσει να μοιράζεται πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών με το Κίεβο, η νέα εκπρόσωπος δεν ήταν σε θέση να απαντήσει.

«Θα πρέπει να το ελέγξω και να επανέλθω», δήλωσε.

Η αδυναμία της να δώσει άμεση απάντηση σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα αποτέλεσε βασικό σημείο της κριτικής που ακολούθησε.

Μια ακόμη χαρακτηριστική στιγμή ήρθε όταν μιλούσε για την οικογένειά της και τις δυσκολίες που συνεπάγεται η νέα θέση. «Η ιδέα να μην περνάω τα βράδια με τα παιδιά μου είναι εντελώς απαράδεκτη. Έτσι, ο πρόεδρός μου… συγγνώμη, ο σύζυγός μου -αυτό ήταν καλό! -ο σύζυγός μου είναι εδώ για την εβδομάδα», είπε, διορθώνοντας αμέσως το λεκτικό της ολίσθημα.

Η αναφορά στον «πρόεδρό μου» αντί στον σύζυγό της έγινε αντικείμενο διαδικτυακού σχολιασμού.

Η ενημέρωση στον Λευκό Οίκο διήρκεσε μόλις 14 λεπτά. Η Ζακαράια δέχθηκε ερωτήσεις από τρία μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια έβαλε απότομα τέλος στη διαδικασία, ανακοινώνοντας ότι ο Τραμπ θα απαντούσε σύντομα σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στον νότιο προαύλιο χώρο του Λευκού Οίκου.

The new press secretary Katie Zacharia referred to her husband as the "president" in her first briefing. pic.twitter.com/jPWpnXcFGU — The Independent (@Independent) October 13, 2026

«Κάνει την Καρολάιν Λέβιτ να μοιάζει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ»

Το διαδίκτυο οργίασε με την αμήχανη εμφάνιση της νέας εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.

Ο δημοσιογράφος Άαρον Ρούπαρ σχολίασε την εμφάνιση της Ζακαράια συγκρίνοντάς την με την πρώην εκπρόσωπο Τύπου του Τραμπ, Καρολάιν Λέβιτ.

«Κάνει την Καρολάιν Λέβιτ να μοιάζει με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Η αιχμηρή ατάκα υπονοούσε ότι ακόμη και η Λέβιτ, την οποία επικρίνουν συχνά οι αντίπαλοι του προέδρου, έδειχνε πολύ πιο αποτελεσματική στον ρόλο της.

Katie Zacharia makes Karoline Leavitt seem like Winston Churchill pic.twitter.com/AgFbrCALAq — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2026

Ένας χρήστης έγραψε: «Είναι βίντεο από ομηρία αυτό;»

«Δεν πάει και πολύ καλά», έγραψε η αντιτραμπική ομάδα του Lincoln Project, ενώ ένας άλλος είπε: «Φίλε, τουλάχιστον η Καρολάιν είχε καλές επικοινωνιακές δεξιότητες», συνοδεύοντας το σχόλιό του με ένα emoji που γελάει, αναφέρει η εφημερίδα Independent σε ρεπορτάζ της.

Κάποιος άλλος αστειεύτηκε ότι το «Saturday Night Live» (σ.σ.: σατιρική εκπομπή) δεν χρειάζεται να κάνει εισαγωγικό σκετς αυτή την εβδομάδα και θα έπρεπε «απλά να το παίξει αυτό όπως είναι». Κάποιος άλλος αστειεύτηκε: «Η νέα εκπρόσωπος Τύπου απλώς διαβάζει από ένα σκονάκι που λέει: “Ο Τραμπ είναι δυνατός, ευγενικός, έξυπνος και ποτέ δεν νυστάζει :)”».

Άλλοι αναφέρθηκαν στον πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος κατείχε τη θέση για το ρεκόρ της συντομότερης θητείας, που διήρκεσε μόλις 10 ημέρες το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

🚨BREAKING: An anonymous White House official just told MSNBC that Katie Zacharia’s job is now in JEOPARDY after her abysmal performance today.



“She got off on the wrong foot. She needs to get better fast otherwise she’ll break Scaramucci’s record.”



DAMN. https://t.co/CxtPetH0G6 pic.twitter.com/Vy4JUTnhjJ — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) October 13, 2026

«Μπορεί να μην φτάσει το ρεκόρ του Σκαραμούτσι…», έγραψε ένας χαρακτηριστικά.

Ακόμη και ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μπήκε στη συζήτηση. «Το να στέκεσαι πίσω από το βήμα είναι δύσκολο, αλλά ξεκίνησε με λάθος τρόπο. Πρέπει να βελτιωθεί πολύ γρήγορα, αλλιώς θα σπάσει το ρεκόρ του Σκαραμούτσι», δήλωσε ο αξιωματούχος στο MSNOW.

Katie Zacharia: "Attendance is at record highs as enthusiastic, hard-working Americans are lining up and packing arenas to support President Trump"



(She’s so bad at this.)🥴 pic.twitter.com/riUOCbahcl — Lucas Sanders 👊🏽🔥🇺🇸 (@LucasSa56947288) October 13, 2026

Οι επικρίσεις του Guardian και οι συγκρίσεις με προκατόχους της

Η Guardian περιέγραψε την εμφάνιση της Ζακαράια ως «βασανιστική», υποστηρίζοντας ότι η παράδοσή της ήταν άκαμπτη, οι νευρικές κινήσεις εμφανείς και η οπτική επαφή με τους δημοσιογράφους περιορισμένη.

Παράλληλα, σχολίασε ότι παρουσίαζε τις φιλοτραμπικές θέσεις με έναν σχεδόν μηχανικό τρόπο, σαν ψηφιακό είδωλο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εφημερίδα την αποκάλεσε ειρωνικά «Zachbot», συνδυάζοντας το επώνυμό της με τη λέξη «ρομπότ».

Η βρετανική εφημερίδα συνέκρινε, ακόμη, την πρώτη της ενημέρωση με εκείνη του Σον Σπάισερ, του πρώτου εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ, ο οποίος είχε προκαλέσει αντιδράσεις με τον ισχυρισμό ότι η ορκωμοσία του προέδρου είχε συγκεντρώσει το μεγαλύτερο πλήθος στην Ιστορία.

«Το ρολόι μετρά αντίστροφα»

Η Ζακαράια διορίστηκε εκπρόσωπος Τύπου μετά την αποχώρηση της Καρολάιν Λέβιτ, τον Αύγουστο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως η νέα συνεργάτιδά του «ήταν πολύ καλή», παρά τις αντιδράσεις για την πρώτη της εμφάνιση.

Ωστόσο, ο Άντονι Σκαραμούτσι, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής επικοινωνίας του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και παρέμεινε στη θέση μόλις 11 ημέρες, σχολίασε στην πλατφόρμα X: «Το ρολόι μετρά αντίστροφα. Μέχρι στιγμής, έχει διανύσει το ένα ενδέκατο ενός Σκαραμούτσι».

Η αναφορά παραπέμπει στη σύντομη θητεία του, η οποία έχει γίνει σημείο αναφοράς για τις ταχύτατες αποχωρήσεις συνεργατών του Τραμπ.

Παράλληλα, η αντιτραμπική οργάνωση Lincoln Project δημοσίευσε μια εικόνα της Ζακαράια δίπλα σε ένα μαρούλι, παραπέμποντας στην πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας Λιζ Τρας, της οποίας η κυβέρνηση διήρκεσε μόλις 49 ημέρες.

Start the clocks pic.twitter.com/7Kh3YRcP6W — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) October 13, 2026

Πηγή: iefimerida.gr