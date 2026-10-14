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Ο υποψήφιος στα συναγερμικά primaries, Γιώργος Παμπορίδης, είπε στον Ανδρέα Δημητρόπουλο πως «έχουμε γεμίσει νερόβραστους πολιτικούς, οι οποίοι τρέμουν να πάρουν θέση ξεκάθαρη και ισορροπούν σε ισορροπίες τρόμου».

Τουλάχιστον όσον αφορά την Πινδάρου αυτοί, οι κατά τον Παμπορίδη νερόβραστοι, έχουν και αρχηγό, η οποία αντί να βγει μπροστά, βγήκε έξω, και προσπαθεί εκ των υστέρων να πείσει ότι η πράξη της ήταν ηρωική.

Ποιος μας το παραλάλησε πως 200 χρόνια μετά ο Ελληνισμός θα βίωνε μια ακόμα έξοδο. Η προηγούμενη ήταν μεταξύ 10 και 11 Απριλίου 1826 στο Μεσολόγγι.

ΑΠΙΜ