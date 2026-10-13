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Εκατοντάδες άνθρωποι περίμεναν σε ουρές την Τρίτη στο Χονγκ Κονγκ για να δουν από κοντά έναν πίνακα του Βίνσεντ βαν Γκογκ, ο οποίος παρέμενε μακριά από τη δημόσια θέα για περισσότερα από 60 χρόνια και πρόκειται να δημοπρατηθεί τον Νοέμβριο με εκτιμώμενη αξία έως και 180 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για τον πίνακα «Châtaigniers en fleurs» («Ανθισμένες καστανιές»), που φιλοτεχνήθηκε τον Μάιο του 1890 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα της τελευταίας περιόδου της ζωής του Ολλανδού ζωγράφου. Εκείνη την εποχή ο Βαν Γκογκ ζούσε στο γαλλικό χωριό Οβέρ-σιρ-Ουάζ, όπου πέθανε περίπου δύο μήνες αργότερα, σε ηλικία 37 ετών.

Σύμφωνα με τον Σκοτ Νίτσελ, στέλεχος του τμήματος μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη, ο πίνακας ενδέχεται να καταρρίψει το ρεκόρ τιμής για έργο του Βαν Γκογκ σε δημοπρασία. Όπως ανέφερε, το συγκεκριμένο έργο αποτυπώνει μια περίοδο ιδιαίτερης αισιοδοξίας, ενέργειας, ενθουσιασμού και έντονων χρωμάτων στη ζωγραφική του καλλιτέχνη.



Ταξίδεψαν για να δουν τον πίνακα

Ο πίνακας απεικονίζει μια μεγάλη ανθισμένη καστανιά, με την πυκνή… κόμη της να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της σύνθεσης.

Ανάμεσα στους επισκέπτες ήταν και η 50χρονη Λι Σανσάν, η οποία ταξίδεψε περίπου δυόμισι ώρες από την πόλη Σενζέν της νότιας Κίνας για να δει τον πίνακα.

«Δεν είχα ακούσει ποτέ ξανά για αυτόν τον πίνακα, γι’ αυτό ήθελα να τον δω με τα ίδια μου τα μάτια», δήλωσε.

Το έργο θα δημοπρατηθεί μαζί με ακόμη 11 πίνακες που επίσης δεν είχαν παρουσιαστεί δημόσια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στη συλλογή περιλαμβάνονται έργα των Πολ Σεζάν και Κλοντ Μονέ. Πέντε από αυτά είχαν παρουσιαστεί στα τέλη Σεπτεμβρίου στον Sotheby’s του Λονδίνου, μεταξύ των οποίων ο «Αρλεκίνος» του Σεζάν και ο «Κήπος του Κεραμεικού» του Μονέ.



Η ιστορία του πίνακα και οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του

Μετά τον θάνατο του Βαν Γκογκ, τον Ιούλιο του 1890, ο πίνακας πέρασε στην κατοχή του αδελφού του, Τεό, και στη συνέχεια στη χήρα του τελευταίου, Γιοχάνα βαν Γκογκ-Μπόνγκερ, και στον γιο τους, Βίνσεντ Βίλεμ.

ΚλείσιμοΑργότερα αποκτήθηκε από τον Γερμανό εκδότη Σάμουελ Φίσερ, ιδρυτή του εκδοτικού οίκου S. Fischer Verlag, πριν περάσει στη συλλογή του Αμερικανού τραγουδοποιού και κινηματογραφικού παραγωγού Τζορτζ «Μπάντι» ΝτεΣίλβα, ο οποίος ήταν επίσης συνιδρυτής της Capitol Records.

Το 1953 ο πίνακας αποκτήθηκε από τη συλλέκτρια Χάριετ Χάρις-Τζόνας, η οποία διέθετε μια ιδιαίτερα σημαντική συλλογή έργων τέχνης. Μάλιστα, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης είχε οργανώσει επισκέψεις για υποστηρικτές του στο διαμέρισμά της στην 5η Λεωφόρο, ώστε να δουν τα έργα της συλλογής της.

Το 1975 ο πίνακας αγοράστηκε από την οικογένεια Μπλακιέ μέσω του εμπόρου τέχνης Wildenstein, παραμένοντας έκτοτε εκτός δημόσιας θέασης.

protothema.gr