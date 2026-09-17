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Στη Βενετία βρίσκεται αυτές τις ημέρες κυπριακή αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του πρώτου Homo Faber Summit, της νέας διεθνούς συνάντησης που οργανώνει το Ίδρυμα Δημιουργικότητας και Χειροτεχνίας Michelangelo γύρω από το μέλλον της χειροτεχνίας και τη θέση της ανθρώπινης δεξιότητας στη σύγχρονη δημιουργική οικονομία.

Στη διεθνή αυτή συνάντηση, που πραγματοποιείται από τις 16 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στο νησί Σαν Τζόρτζιο Ματζόρε της Βενετίας, συμμετέχουν ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Γ. Παπαγεωργίου και η προϊστάμενη της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας Μαρία Αναξαγόρα, κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος Michelangelo.

Το 1ο Homo Faber Summit, το οποίο πραγματοποιείται παράλληλα με την 4η διεθνή διοργάνωση Homo Faber 2026,συγκεντρώνει περίπου 150 προσκεκλημένους από τον χώρο της χειροτεχνίας, του design, της αρχιτεκτονικής, του πολιτισμού και των δημιουργικών βιομηχανιών.

Το πρόγραμμα κινείται γύρω από ζητήματα που αφορούν άμεσα και τον σύγχρονο ρόλο της χειροτεχνίας: τη σχέση της με τη δημιουργική οικονομία, το μέλλον της ανθρώπινης δεξιότητας σε μια περίοδο αυξανόμενης αυτοματοποίησης, τη συνεργασία δημιουργών και επιχειρήσεων, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να διαμορφωθούν νέα μοντέλα παραγωγής και ανταλλαγής.

Μεταξύ των θεματικών του Summit περιλαμβάνονται η σχέση χειροτεχνίας και δημιουργικής οικονομίας, η λεγόμενη «οικονομία της εμπειρίας», η συνεργασία για την επίτευξη υψηλής ποιότητας και η επένδυση στη μελλοντική πολιτιστική κληρονομιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συζητήσεις και παρουσιάσεις από επαγγελματίες διαφορετικών κλάδων, καθώς και επισκέψεις στη φετινή διοργάνωση Homo Faber, που πραγματοποιείται από 1η μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου υπό τη θεματική «An Island of Light» και υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Αγγλίδας εικαστικού και σχεδιάστριας Ες Ντέβλιν.

Η Κύπρος και η χειροτεχνία

Η συμμετοχή των εκπροσώπων του Υφυπουργείου αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κύπρο, καθώς η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας βρίσκεται αντιμέτωπη με το ίδιο ευρύτερο ζήτημα που συζητείται στη Βενετία: πώς η παραδοσιακή τεχνογνωσία μπορεί να παραμείνει ζωντανή, να συνδεθεί με τη σύγχρονη δημιουργία και να αποκτήσει θέση σε ένα διεθνές περιβάλλον.

Η παρουσία στο Summit προσφέρει, σύμφωνα με το Υφυπουργείο, τη δυνατότητα επαφών με διεθνείς οργανισμούς, δημιουργούς και φορείς που δραστηριοποιούνται στη χειροτεχνία και το design, καθώς και ανταλλαγής εμπειριών γύρω από την εκπαίδευση, την παραγωγή, τη δημιουργική οικονομία και τη διεθνή προβολή της χειροτεχνικής δημιουργίας.

Στη συνάντηση συμμετέχουν προσωπικότητες από διαφορετικούς χώρους και χώρες, μεταξύ των οποίων η ιδρύτρια και CEO του Made for a Woman στη Μαδαγασκάρη Αϊλίν Ακμπαράλι, ο Αμπντουλαζίζ ΑλΣουνούσι του Βασιλικού Ινστιτούτου Παραδοσιακών Τεχνών της Σαουδικής Αραβίας, ο Ρικάρντο Αντζελόνι του ιταλικού Museo del Violino, ο Νούνο Μπάρα της Vista Alegre στην Πορτογαλία, ο Ζέστι Μέγιερς της R & Company στις ΗΠΑ, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ca’ Foscari της Βενετίας Στέφανο Μιτσέλι και ο σχεδιαστής Τσαχάν Μινασιάν.

Η 4η διοργάνωση της Homo Faber

Η φετινή έκθεση Homo Faber 2026: An Island of Light φιλοξενείται από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου στη Fondazione Giorgio Cini και παρουσιάζει περισσότερα από 700 αντικείμενα χειροτεχνίας από περισσότερες από 70 χώρες, μέσα από 15 εγκαταστάσεις.

Το Homo Faber εστιάζει φέτος στη σχέση ανάμεσα στο φως, τα υλικά και το ανθρώπινο χέρι, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει ζωντανές επιδείξεις τεχνικών, εργαστήρια και δράσεις που φέρνουν το κοινό σε επαφή με τους δημιουργούς.