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Τι συμβαίνει όταν μια εικόνα σπάζει; Για τον Κύπριο εικαστικό Γιώργο Παπαδόπουλο, η θραύση δεν σημαίνει καταστροφή. Είναι ένας τρόπος αποκάλυψης. Αυτό ακριβώς το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα του νέου έργου του, «Ecce Homo, Ecce Dolor», το οποίο παρουσιάζεται από το ερχόμενο Σάββατο στη Βενετία, στο πλαίσιο της Venice Glass Week 2026.

Το έργο, που εντάσσεται στη συνεχιζόμενη σειρά New Icons, θα εκτεθεί στο Palazzo Morosini από τις 12 έως τις 20 Σεπτεμβρίου μαζί με έργα περίπου 50 σύγχρονων καλλιτεχνών και σχεδιαστών από την Ιταλία και άλλες χώρες, στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης της διεθνούς διοργάνωσης για την τέχνη του γυαλιού.

Ο καλλιτέχνης επαναπροσεγγίζει την εικόνα του Χριστού μέσα από τη χαρακτηριστική τεχνική του: σπάσιμο, ζωγραφική και πλαστικοποίηση του γυαλιού. Οι ρωγμές δεν κρύβονται ούτε αποκαθίστανται. Αντίθετα, γίνονται το ίδιο το εικαστικό λεξιλόγιο του έργου, μιλώντας για τον πόνο, την ευαλωτότητα και τη μεταμόρφωση.

Από το «Eye of Reverence» του 2024 στο «Crown of Light» και το «Aperture on the Invisible» της φετινής Μπιενάλε και τώρα στο «Ecce Homo, Ecce Dolor», ο Γιώργος Παπαδόπουλος επιστρέφει στη Βενετία με ένα νέο έργο, συνεχίζοντας μια εικαστική έρευνα στην οποία το γυαλί εκτός ως υλικό, λειτουργεί και ως τρόπος να μιλήσει για την πίστη, την ευθραυστότητα, τη μνήμη και τη ρήξη.

Το «Ecce Homo, Ecce Dolor» (Ιδού ο άνθρωπος, ιδού ο πόνος) είναι ένα πορτρέτο δύο όψεων. Στη μία πλευρά βρίσκεται ο Χριστός ως Ecce Homo, ο άνθρωπος που παρουσιάζεται ενώπιον του πλήθους λίγο πριν από τη σταύρωση. Στην πίσω πλευρά, η δημόσια εικόνα υποχωρεί και αποκαλύπτεται κάτι πιο προσωπικό: ο άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον δικό του πόνο.

Η διπλή όψη δεν είναι μόνο μια τεχνική επιλογή. Υποχρεώνει και τον θεατή να αλλάξει θέση. Η εικόνα δεν προσφέρεται πλέον για μια μετωπική, στατική θέαση· χρειάζεται να κινηθεί γύρω της, να συναντήσει και τις δύο πλευρές της και να επανεξετάσει αυτό που νόμιζε ότι έβλεπε.

Είναι μια προσέγγιση που ταιριάζει στη γενικότερη πρακτική του Παπαδόπουλου, για τον οποίο το γυαλί λειτουργεί ταυτόχρονα ως υλικό και μεταφορά. Η ευθραυστότητα, η μνήμη και η συνάντηση προσωπικών και συλλογικών ιστοριών βρίσκονται στον πυρήνα της δουλειάς του, ενώ η εμπειρία του εκτοπισμού, η πολιτιστική κληρονομιά και η πνευματικότητα επανέρχονται ως βασικοί άξονες.

Από ένα τυχαίο σπάσιμο σε μια προσωπική τεχνική

Ο Γιώργος Παπαδόπουλος, γεννημένος στην Κύπρο το 1969, ζει και εργάζεται σήμερα στην Κύπρο, στις Κέδαρες της Πάφου, έχοντας προηγουμένως δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η χαρακτηριστική τεχνική του γεννήθηκε στο Royal College of Art του Λονδίνου, μετά από ένα τυχαίο σπάσιμο φύλλου γυαλιού. Από εκείνο το συμβάν προέκυψε σταδιακά μια ολόκληρη καλλιτεχνική γλώσσα.

Η παρουσία του στη Βενετία δεν είναι, άλλωστε, συγκυριακή. Έργα του έχουν παρουσιαστεί διεθνώς, ενώ φέτος συμμετέχει παράλληλα στην έκθεση «Personal Structures 2026», στο πλαίσιο των παράλληλων εκθέσεων της Μπιενάλε της Βενετίας, με τα έργα «Aperture on the Invisible» και «Crown of Light».

Το 2024 είχε επιλεγεί στην 8η Venice Glass Week, παρουσιάζοντας το «Eye of Reverence I», έργο της σειράς «Stratified Jewels». Τότε η δουλειά του αντλούσε από τα φυλαχτά για το «κακό μάτι», μετατρέποντάς τα από σύμβολα προστασίας από το κακό σε φορείς καλού.

Το 2021 απέσπασε το 1ο βραβείο στον διαγωνισμό European Glass Context, ενώ έχει πραγματοποιήσει masterclass στο Pilchuck School of Glass. Το 2004 είχε εκδώσει το Lamination.

Η Βενετία του γυαλιού

Η Venice Glass Week ιδρύθηκε το 2017 και είναι αφιερωμένη στην τέχνη του γυαλιού, μια παράδοση άρρηκτα συνδεδεμένη με τη Βενετία και ιδιαίτερα με το Μουράνο. Η φετινή είναι η 10η διοργάνωση και πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 20 Σεπτεμβρίου σε Βενετία, Μέστρε και Μουράνο, με περισσότερες από 200 δράσεις.

Το έργο θα παρουσιαστεί στο μεταξύ 12–20 Σεπτεμβρίου Venice Glass Week HUB by Generali, στο Palazzo Morosini, στο Campo Santo Stefano. Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ώρες λειτουργίας είναι καθημερινά 10:00–18:00.