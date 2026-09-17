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Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ενέκρινε το αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης του 37χρονου Βρετανού για τον θάνατο του τρίχρονου γιου του, που συνέβη σε ξενοδοχείο στην Πάφο, για αναστολή της ποινικής του δίωξης για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ο 37χρονος Βρετανός, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πρόκληση του θανάτου του τρίχρονου γιου του λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης, παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου σήμερα το πρωί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, είχε υποβάλει αίτηση στις 27 Αυγούστου στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για αναστολή της ποινικής δίωξης, ωστόσο, όπως αναφέρθηκε στην σημερινή δικάσιμο από την εκπρόσωπο της Κατηγορούσας Αρχής, ο ΓΕ απάντησε αρνητικά, αφού όπως είπε, γίνεται αντιληπτή η τραγικότητα της κατάστασης ωστόσο αυτό δεν αναιρεί το γεγονός του θανάτου ενός 3χρονου παιδιού και ως εκ τούτου δεν εγκρίνει το αίτημα για αναστολή της υπόθεσης.

Ενόψει της απάντησης του Γενικού Εισαγγελέα ο δικηγόρος του κατηγορούμενου ανέφερε πως ο πελάτης του μετά την εξέλιξη αυτή δεν θα απαντήσει σήμερα στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, όπως ήταν προγραμματισμένο, ζητώντας χρονικό διάστημα μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου οπότε και ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος, στις 09:00 το πρωί.

Σημειώνεται πως ο 37χρονος είχε μεταβεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά την προσωρινή αναστολή των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, προκειμένου να παραστεί στην κηδεία του παιδιού του και να διεκπεραιώσει διαδικαστικά ζητήματα υπό την ιδιότητά του ως κηδεμόνα.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε αποφασίσει την προσωρινή άρση των περιοριστικών όρων από τις 7 Αυγούστου έως και τις 14 Σεπτεμβρίου. Από τις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκαν ξανά σε ισχύ οι αρχικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν χρηματική εγγύηση ύψους 20.000 ευρώ, απαγόρευση εξόδου από τη Δημοκρατία, παράδοση των ταξιδιωτικών του εγγράφων και εβδομαδιαία παρουσία στον Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, μεταξύ άλλων.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του τρίχρονου αγοριού, το οποίο έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ύψος περίπου 10 μέτρων, σε ξενοδοχείο στην Πάφο, κατά την πρώτη ημέρα των διακοπών της οικογένειας στην Κύπρο.

ΚΥΠΕ