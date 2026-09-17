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Η Μαντόνα επιστρέφει στη σκηνή των MTV Video Music Awards έπειτα από 23 χρόνια, καθώς θα ανοίξει τη φετινή διοργάνωση των VMAs 2026 με μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση.

Η βασίλισσα της ποπ προηγείται στις φετινές υποψηφιότητες των VMAs με 11 συνολικά, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ «Confessions II», το οποίο έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200 τον Ιούλιο.

Μεταξύ των υποψηφιοτήτων της Μαντόνα για τα VMAs 2026 είναι εκείνη για το Βίντεο της Χρονιάς με το «Confessions II — The Film», για Καλλιτέχνιδα της Χρονιάς, καθώς και για Τραγούδι της Χρονιάς με το «Bring Your Love».

Madonna Set to Open MTV Video Music Awards for the First Time in Over 20 Years https://t.co/svEOP6pZVs — The Hollywood Reporter (@THR) September 16, 2026

Η τελευταία εμφάνισή της στα VMAs ήταν το 2003, όταν είχε ανοίξει τη διοργάνωση μαζί με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα.

Τα VMAs θα μεταδοθούν ταυτόχρονα από CBS και MTV, με παρουσιαστή τον Snoop Dogg, ζωντανά από το Λος Άντζελες την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Η τελετή θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά μέσω Paramount+ Premium στις ΗΠΑ, ενώ από την επόμενη ημέρα θα είναι διαθέσιμη παγκοσμίως μέσω Paramount+ και MTV.

Η Μαντόνα έχει μακρά ιστορία στα VMAs. Η εμφάνισή της με το «Like a Virgin» στην πρώτη διοργάνωση, το 1984, αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην ιστορία των μουσικών βραβείων και της ποπ κουλτούρας.

Στις υπόλοιπες εμφανίσεις της στα VMAs περιλαμβάνονται το «Express Yourself», με το οποίο άνοιξε τη διοργάνωση το 1989, το θεατρικό «Vogue» του 1990, εμπνευσμένο από τον 18ο αιώνα, καθώς και το «Bye Bye Baby» το 1993.

Με 19 βραβεία VMAs στην καριέρα της, αυτή είναι η τρίτη φορά που η Μαντόνα βρίσκεται στην κορυφή των υποψηφιοτήτων της διοργάνωσης. Το 1990 είχε αποσπάσει εννέα υποψηφιότητες για το «Vogue», ενώ το 1998 είχε λάβει ακόμη εννέα για τα «Ray of Light» και «Frozen».

protothema.gr