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Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) ενέκρινε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (ώρα Κύπρου) την αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%, με ομόφωνη απόφαση 12-0.

Είναι η πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από περισσότερο από τρία χρόνια. Η προηγούμενη αύξηση ήταν τον Ιούλιο του 2023.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Fed, η αρμόδια Επιτροπή αποφάσισε να αυξήσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων κατά 1/4 της ποσοστιαίας μονάδας σε 3-3/4 έως 4 τοις εκατό, υποστηρίζοντας τη διπλή εντολή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεχίζει την πολιτική της διατήρησης επαρκών αποθεματικών στο τραπεζικό σύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η οικονομική δραστηριότητα επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό. Ενώ η αβεβαιότητα παραμένει αυξημένη λόγω, εν μέρει, γεωπολιτικών εξελίξεων, οι εγχώριες δαπάνες είναι ανθεκτικές. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι ισχυρή και οι κεφαλαιακές επενδύσεις είναι ισχυρές. Η αύξηση των θέσεων εργασίας συμβαδίζει με το εργατικό δυναμικό και το ποσοστό ανεργίας έχει αλλάξει ελάχιστα. Ο πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει υψηλός. Τα σημερινά μέτρα πολιτικής θα υποστηρίξουν μια ταχύτερη επιστροφή στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό. Η Επιτροπή θα επιτύχει σταθερότητα τιμών.