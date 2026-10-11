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Ασυνήθιστες εικόνες από τη Φλόριντα των ΗΠΑ, με ένα σμήνος φλαμίνγκο να βρίσκει καταφύγιο σε τουαλέτα ζωολογικού πάρκου, προκειμένου να προστατευτεί από το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Isaias.

Τα εντυπωσιακά πτηνά βρέθηκαν εκεί αναζητώντας προστασία από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (9/10) στο ζωολογικό πάρκο ZooWorld, στην περιοχή Panama City Beach, την ώρα που ο τυφώνας πλησίαζε τις βόρειες ακτές του Κόλπου του Μεξικού.

Οι εργαζόμενοι του πάρκου μετέφεραν τα εντυπωσιακά φλαμίνγκο σε εσωτερικό χώρο, επιλέγοντας τις τουαλέτες ως προσωρινό καταφύγιο, ώστε να μην εκτεθούν στους επικίνδυνους ανέμους και στις ακραίες καιρικές συνθήκες.

Οι εικόνες με τα φλαμίνγκο συγκεντρωμένα μέσα στον χώρο του μπάνιου δημοσιοποιήθηκαν από το AccuWeather, προκαλώντας το ενδιαφέρον των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

A flock of flamingo took shelter inside a bathroom in Panama City, Florida on Friday when Hurricane Isaias hit. Isaias, the first hurricane of the 2026 Atlantic season, made landfall in the northern Gulf Coast near Destin, Florida, on Friday night as a Category 2 storm, but… pic.twitter.com/MKJ4YcgfEM — CBS News (@CBSNews) October 11, 2026

Κάθε ζώο χρειάζεται διαφορετική προστασία

Όπως εξήγησαν οι υπεύθυνοι του ZooWorld, η προστασία των ζώων κατά τη διάρκεια ενός τυφώνα απαιτεί διαφορετική αντιμετώπιση ανάλογα με το είδος και τις ανάγκες του.

Ορισμένα ζώα μπορούν να παραμείνουν σε προστατευμένους χώρους με άχυρο, ενώ άλλα χρειάζονται περισσότερο χώρο και πρόσβαση σε νερό.

Στην περίπτωση των φλαμίνγκο, οι εργαζόμενοι έκριναν ότι οι τουαλέτες του πάρκου αποτελούσαν κατάλληλο προσωρινό καταφύγιο μέχρι να περάσει το επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο.

Ο τυφώνας Isaias έπληξε τη Φλόριντα με ανέμους έως 169 χλμ./ώρα

Ο Isaias, ο πρώτος τυφώνας της περιόδου του 2026 στον Ατλαντικό, έφτασε στις ακτές της Φλόριντα το βράδυ της Παρασκευής, κοντά στην περιοχή Ντέστιν, ως τυφώνας κατηγορίας 2.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ, οι άνεμοι έφτασαν περίπου τα 169 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές, πλημμύρες και εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης.

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στη στεριά, ο Isaias εξασθένησε και υποβαθμίστηκε σε μετατροπικό κυκλώνα, χωρίς ωστόσο να πάψει να αποτελεί απειλή για τις περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία του.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της κακοκαιρίας, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

protothema.gr