Άρχισαν να στολίζουν την Κύπρο τα φλαμίνγκο, προσφέροντας μαγευτικές εικόνες στους επισκέπτες υδροβιότοπων.

Το ροζ αποδημητικά πουλιά αποθανατίστηκαν από τον φωτογραφικό φακό καθώς απολαμβάνουν τη φιλοξενία αλυκών και λιμνών στο νησί μας.

Η παρουσία τους σηματοδοτεί την έναρξη της μεταναστευτικής περιόδου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φυσιολατρών.Οι επισκέψεις αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες, καθώς περισσότερα σμήνη καταφθάνουν στην Κύπρο.

Εικόνες από τη λίμνη Παραλιμνίου του Δημήτρη Χατζηδημήτρη:

Εικόνες από τη λίμνη Παραλιμνίου του Ανδρέα Πέτρου: