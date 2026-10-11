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Σίγουρα οι μαρτυρίες για όσα εφιαλτικά έγιναν στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής είναι πολλές και συγκλονιστικές… ο Επίτροπος για Ανθρωπιστικά Θέματα Μάριος Χαρζιώτης δήλωσε συγκλονισμένος από μαρτυρία που βρήκε σε φακέλους για την κακοποίηση και το βιασμό δύο ανήλικων αδελφών. Η μαρτυρία ανήκει στον πατέρα.

Ο Επίτροπος στάθηκε στις ανησυχίες και τους φόβους κακοποιημένων γυναικών στην ιδέα ετοιμασίας καταλόγου ατόμων που δέχθηκαν τις βιαιοπραγίες του Αττίλα, μην τυχόν και διαρρεύσει… Ο Επίτροπος αν θέλει να είναι αποτελεσματικός σε ένα ζήτημα που πολλές γυναίκες έχουν επιλέξει να το πάρουν μαζί τους στον τάφο τους, καλό θα ήταν να είχε ασχοληθεί με την πρωτοβουλία της προκατόχου του στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Άννας Κουκκίδου.

Η κ. Κουκκίδου, ως υπουργός της πρώτης κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, συνέστησε τριμελή ομάδα τεχνοκρατών για την εφαρμογή του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών, 2467/2019 και δρομολόγησε δράσεις προς αποκατάσταση των θυμάτων βίας σε εμπόλεμες ζώνες. Με την αναδόμησή της η πρωτοβουλία της έμεινε ορφανή και ξεχασμένη… Το γράφουμε και το ξαναγράφουμε αλλά κανένας δεν συγκινείται…

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