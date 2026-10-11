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Την ετοιμότητα της Ουκρανίας να αναστείλει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, υπό την προϋπόθεση ότι η Μόσχα θα τερματίσει τους βομβαρδισμούς ουκρανικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, εξέφρασε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε κίνηση προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης θα πρέπει να έχει αμοιβαίο χαρακτήρα και να συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις εφαρμογής.

Ο Ζελένσκι, μιλώντας στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram είπε ότι θα συνεχίσει σήμερα τις συζητήσεις με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ γίνονται ημερήσιες συζητήσεις για επιπρόσθετα πακέτα αντιαεροπορικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών για μαχητικά αεροσκάφη.

I am grateful to all our emergency services, who are always there for our people and work to address the aftermath of brutal Russian strikes. Only this morning, search and rescue operations were completed in Zaporizhzhia, where Russia killed 23 people, including four children.… pic.twitter.com/RwqK1tEr2e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2026

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία ν’ αντικαταστήσει τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι «πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει» να πλήττει ρωσικά πετρελαϊκά διυλιστήρια.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων στην πόλη Ζαπορίζια στα νότια της Ουκρανίας αυξήθηκε στους 23 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και τεσσάρων παιδιών, μετά από σφοδρή ρωσική αεροπορική επιδρομή το Σάββατο.

protothema.gr