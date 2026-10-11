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Την θέση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία επανέλαβε το Σάββατο (10 Οκτωβρίου) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε εκ νέου πεπεισμένος για τις προθέσεις του Ρώσου ομολόγου του, αναφερόμενος στην προοπτική επίτευξης συμφωνίας που θα έβαζε τέλος στη σύγκρουση, η οποία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως αντιστέκεται σε οποιονδήποτε συμβιβασμό.

«Λοιπόν, νομίζω ότι η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία, κι έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά η Ρωσία θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία, όμως, για τον έναν ή τον άλλον λόγο, ο Ζελένσκι δεν θέλει να κλειστεί συμφωνία», είπε σε δημοσιογράφους χθες Σάββατο.

Σε ερώτημα τι του είπε ο Πούτιν κατά την πιο πρόσφατη τηλεφωνική συνδιάλεξή τους την Παρασκευή, ο Τραμπ απάντησε επαναλαμβάνοντας πως «θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία», επιμένοντας πως εκδήλωσε «ισχυρή» επιθυμία για αυτό.

Νωρίτερα, ο ένοικος του Λευκού Οίκου έκανε την για πολλούς εμπρηστική δήλωση πως η Ουκρανία χρειάζεται «νέο» ηγέτη, με φόντο αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία ώστε να αντιμετωπιστεί το «παγκόσμιο πρόβλημα», κατά τον Τραμπ, της έλλειψης ντίζελ.

protothema.gr