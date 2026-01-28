Δραματικές διαπιστώσεις έγιναν ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για την οικολογική καταστροφή στην Αλυκή Ακρωτηρίου και τη Λίμνη Μακριά. Στο επίκεντρο η έλλειψη συντονισμού, οι παράνομες απορρίψεις και η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη που απειλεί με αφανισμό τον σημαντικότερο υγροβιότοπο της Κύπρου.

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση της χερσονήσου του Ακρωτηρίου, μιας περιοχής η οποία περιλήφθηκε στη Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ειδικά ως Ενδιαιτήματα Υδρόβιων Πτηνών, γνωστή ως Σύμβαση Ramsar, αντίστοιχη του Natura 2000, έθεσε σε κατάσταση συναγερμού την κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η συνεδρία ανέδειξε ένα κουβάρι ευθυνών μεταξύ κρατικών τμημάτων, τοπικής αυτοδιοίκησης και Βρετανικών Βάσεων, με το τίμημα να πληρώνει η ίδια η φύση.

Τον κώδωνα κινδύνου έκρουσε η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, παρουσιάζοντας στοιχεία που σοκάρουν για την κατάσταση της ορνιθοπανίδας στην περιοχή, η οποία φιλοξενεί το 2% των πουλιών που καταγράφονται σε ολόκληρη την Κύπρο. Ο ανώτερος λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας, Νίκος Κασίνης, έκανε λόγο για κατάρρευση πληθυσμών, τονίζοντας πως «ενώ σε προηγούμενα έτη καταγράφονταν έως και 13.000 φλαμίνγκο, ο αριθμός τους τον τρέχοντα μήνα περιορίστηκε μόλις στα 47». Έγινε λόγος για εισροή κακής ποιότητας νερού στις λίμνες, καθώς και τις πιέσεις που δέχεται η περιοχή από τις αναπτύξεις.

Στην Επιτροπή αναφέρθηκε ότι παρατηρείται εμφάνιση υδάτων στην Αλυκή σε περιόδους παρατεταμένης ανομβρίας, γεγονός που υποδηλώνει μολυσμένη εισροή νερού.

Εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων (BirdLife, Terra Cypria) τόνισαν ότι το σύστημα έχει καταρρεύσει, καθώς η ποιότητα του νερού δεν επιτρέπει πλέον την επιβίωση των πτηνών.

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, ο οποίος ανέλαβε τον συντονισμό των οκτώ εμπλεκόμενων φορέων (Δημοκρατίας και Βάσεων) από τον περασμένο Σεπτέμβριο, περιέγραψε μια εικόνα γενικευμένης αταξίας. «Επικρατεί ασυδοσία στην περιοχή. Το νερό του υδροφορέα κινδυνεύει με μόνιμη μόλυνση λόγω των αναπτύξεων, ενώ ο Ασώματος και το Ακρωτήρι παραμένουν χωρίς δίκτυο αποχέτευσης», τόνισε ο κ. Γεωργίου.

Ο κ. Γεωργίου σημείωσε ότι εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να οριστικοποιηθεί ένα εκτενές Σχέδιο Δράσης σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού και τα κυβερνητικά τμήματα, το οποίο θα συζητηθεί ακολούθως και με ΜΚΟ.

Απευθυνόμενος στα μέλη της Επιτροπής ο δήμαρχος ζήτησε τη βοήθεια της Βουλής για την έκδοση διατάγματος από το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε οι κοινότητες Ασωμάτου και Ακρωτηρίου να ενταχθούν άμεσα στα όρια του αποχετευτικού συστήματος.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ήδη εντοπίστηκαν και κόπηκαν σε συνεργασία με τον ΕΟΑ Λεμεσού συγκεκριμένες πηγές λυμάτων από υποστατικά που δεν ήταν συνδεδεμένα με το δίκτυο του αποχετευτικού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον κάθετο αγωγό που καταλήγει στην περιοχή Lady’s Mile. Υπήρξαν αναφορές για απόρριψη ακατέργαστων λυμάτων έως και 500 τόνους την ώρα στη θάλασσα, σε σημεία όπου πολίτες κολυμπούν και ψαρεύουν.

Σε ότι αφορά τη Λίμνη Μακριά, η περιοχή περιγράφηκε ως «βάλτος» και «λυματότοπος», με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις να καταγγέλλουν ότι οι εργολάβοι μεγάλων αναπτύξεων απορρίπτουν νερά χωρίς να τηρούν τους όρους αδειοδότησης, πλήττοντας ανεπανόρθωτα τον υδροβιότοπο.

Οι βουλευτές εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων. Ο βουλευτής Αντρέας Καυκαλιάς διερωτήθηκε γιατί το κεντρικό κράτος αδυνατεί να συντονίσει τις υπηρεσίες, ο βουλευτής Κώστας Κώστα έκανε αναφορά σε έγκλημα που συνεχίζεται, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ζήτησε την παρέμβαση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για να διεξαχθεί έλεγχος για τη διαχείριση της Αλυκής Ακρωτηρίου.

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος προειδοποίησε ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, «θα χαθεί η μισή Αλυκή τα επόμενα χρόνια», με τις επιπτώσεις να είναι μη αναστρέψιμες για τη δημόσια υγεία και τη βιοποικιλότητα της Κύπρου.