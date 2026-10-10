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Η Κέιτι Ζακαράια (Katie Zacharia), δικηγόρος, πολιτική σχολιάστρια και μέχρι πρότινος senior communications adviser στην Trump Media & Technology Group, είναι η επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου μετά την αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ.

Η επιλογή ανακοινώθηκε στις 9 Οκτωβρίου από τον ίδιο τον Τραμπ, ο οποίος την περιέγραψε ως «πιστή και εξαιρετική υποστηρίκτρια» και τόνισε τη συμμετοχή της στις προεκλογικές του εκστρατείες. Η ίδια απάντησε ότι πρόκειται για «η τιμή μίας ολόκληρης ζωής».

Η Ζακαράια δεν είναι κλασικό προϊόν του μηχανισμού επικοινωνίας της Ουάσιγκτον. Η διαδρομή της περνά από το Pepperdine, τη Νομική, εργασία στην Κίνα, τον συντηρητικό οργανισμό Fix California του Ρίτσαρντ Γκρενέλ, τα πάνελ του Fox News και του Newsmax, μια πολύ σύντομη θητεία στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και, τελευταία, το εταιρικό οικοσύστημα του Truth Social. Παράλληλα, έχει επανειλημμένα εμφανιστεί στο CNN, όπου δεν απέφευγε τις αντιπαραθέσεις με φιλελεύθερους σχολιαστές.

Αυτό είναι ίσως το βασικό χαρακτηριστικό της: είναι περισσότερο τηλεοπτική εκπρόσωπος του Τραμπ παρά παραδοσιακή συνεργάτις Τύπου. Μιλά γρήγορα, χρησιμοποιεί συχνά νομικά ή θεσμικά επιχειρήματα, δεν αποστασιοποιείται από το MAGA brand και έχει πάρει σαφείς θέσεις υπέρ της ICE, της Border Patrol, του voter ID και αυστηρότερων κανόνων στην επιστολική ψήφο. Η μετάβασή της στο Brady Briefing Room θα δοκιμάσει αν αυτό το στυλ μπορεί να μετατραπεί από κομματική τηλεοπτική υπεράσπιση σε καθημερινή διαχείριση ενός απαιτητικού press corps.

Ποια είναι και πώς έφτασε στον Λευκό Οίκο

Η Ζακαράια προέρχεται από την Καλιφόρνια και περιγράφεται από το NBC News ως δικηγόρος, πολιτική ακτιβίστρια και συντηρητική σχολιάστρια από το Huntington Beach. Η ακριβής ημερομηνία γέννησής της δεν περιλαμβάνεται σε επίσημο βιογραφικό του Λευκού Οίκου ή του Pepperdine· αμερικανικά δημοσιεύματα την αναφέρουν ως 42 ετών.

Είναι διπλή απόφοιτος του Pepperdine University: πήρε πτυχίο Political Science and Government το 2007 και Juris Doctor από το Caruso School of Law το 2011. Το ίδιο το πανεπιστήμιο αναφέρει ότι είχε πρακτική εμπειρία στον Λευκό Οίκο επί Τζορτζ W. Μπους, υπήρξε ερευνητική βοηθός του σημερινού προέδρου του Pepperdine Jim Gash και αργότερα επέστρεψε στο πανεπιστήμιο ως διευθύντρια ανάπτυξης για συγκεκριμένα projects από το 2023 έως το 2025. Παραμένει μέλος του Dean’s Council της Νομικής.

Το CNN αναφέρει ότι οι πρώτες επαφές της με την Ουάσιγκτον περιλάμβαναν επίσης εργασία στο Republican National Committee και στον Λευκό Οίκο κατά την εποχή Μπους. Στην επαγγελματική της διαδρομή υπάρχει και περίοδος στην Κίνα· η Washington Post σημειώνει τη διεθνή επαγγελματική εμπειρία της εκεί, ενώ το Pepperdine την έχει καταγράψει ως πρώην associate της Zhong Lun Law Firm.

Αργότερα έγινε general counsel της Fix California, της συντηρητικής οργάνωσης που ίδρυσε ο στενός σύμμαχος του Τραμπ Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Τον Φεβρουάριο του 2026 μπήκε στο Department of Homeland Security ως deputy assistant secretary for public affairs και εκπρόσωπος. Η θητεία της κράτησε μόλις λίγες εβδομάδες. Μετά την αποχώρησή της επέστρεψε στα media και τελικά ανέλαβε senior communications adviser στην Trump Media & Technology Group, την εταιρεία πίσω από το Truth Social.

Τι πιστεύει και πώς μιλά

Το πολιτικό της στίγμα δεν έχειιδιαίτερες γκρίζες ζώνες. Στο CNN τον Απρίλιο, λίγο μετά την αποχώρησή της από το DHS, δήλωνε: «Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της ICE και των συνοριακών περιπολιών», εξηγώντας ότι πήγε στο υπουργείο για να υπερασπιστεί τις πολιτικές του Τραμπ στα σύνορα και στην εσωτερική ασφάλεια. Τον Ιανουάριο είχε υπερασπιστεί δημόσια τη δράση της ICE και είχε αντιπαρατεθεί σε ζωντανή μετάδοση με τον φιλελεύθερο σχολιαστή Brian Tyler Cohen.

Στο εκλογικό πεδίο είναι υπέρ του voter ID (δηλαδή της υποχρέωσης επίδειξης ταυτότητας για να ψηφίσει ένας πολίτης), επικριτική απέναντι στην καθολική επιστολική ψήφο και θεωρεί προβληματική τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταμέτρηση ψήφων στην Καλιφόρνια. Όταν στο CNN πιέστηκε να παρουσιάσει στοιχεία για εκτεταμένη νοθεία, απάντησε ότι «η αλήθεια δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από τις έρευνες» και επέμεινε ότι το σύστημα πρέπει να ελεγχθεί.

Στην εξωτερική πολιτική έχει υποστηρίξει τη σκληρή γραμμή του Τραμπ απέναντι στο Ιράν και έχει υπερασπιστεί την προσέγγισή του προς την Κίνα, αξιοποιώντας μάλιστα στις τηλεοπτικές εμφανίσεις της τη δική της εμπειρία από τη χώρα για να εξηγήσει ζητήματα διαπραγματευτικής ισχύος και κύρους στις σχέσεις με το Πεκίνο.

Ως τηλεοπτική παρουσία είναι ευθεία, γρήγορη και μαχητική χωρίς να υιοθετεί μονίμως τον θυμωμένο τόνο. Στα πάνελ του Fox και του CNN εμφανίζεται συνήθως με καθαρές, μονόχρωμες γραμμές στο ντύσιμο και το ύφος ενός ανθρώπου εξοικειωμένου με το τηλεοπτικό παράθυρο. Η τεχνική της είναι συχνά δικηγορική: ξεκινά από ένα θεσμικό ή νομικό επιχείρημα, περνά γρήγορα σε πολιτικό πλαίσιο και καταλήγει στην υπεράσπιση του Τραμπ.

Το δίκτυό της: Τραμπ, Γκρενέλ, Fox και η νέα γενιά του MAGA

Ο σημαντικότερος πολιτικός της προστάτης είναι πλέον ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην ανακοίνωση της επιλογής της δεν στάθηκε τόσο σε τεχνοκρατικά προσόντα όσο στην αφοσίωσή της: είπε ότι είχε βοηθήσει τις καμπάνιες του σε κρίσιμες swing states, ότι έχει «αψεγάδιαστο ιστορικό υποστήριξης» και ότι είναι «αφοσιωμένη οπαδός και μέλος του MAGA».

Ο δεύτερος σημαντικός κόμβος είναι ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ. Η σχέση μέσω του Fix California της έδωσε πρόσβαση σε ένα δίκτυο που ενώνει τη συντηρητική πολιτική της Καλιφόρνιας με τον στενό κύκλο του Τραμπ στην Ουάσιγκτον. Η Washington Post αναφέρει επίσης δεσμούς με τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Steven Cheung και με τη Lauren Bis, με την οποία συνυπήρξε στον επικοινωνιακό μηχανισμό του DHS.

Υπάρχει, τέλος, το media network: Fox News, Newsmax και επαναλαμβανόμενες εμφανίσεις στο CNN. Ο Τραμπ, παρουσιάζοντάς την σε δημοσιογράφους, έκανε μια χαρακτηριστική παρατήρηση: «Είναι φίλη των περισσοτέρων από εσάς». Είναι μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια για μια κυβέρνηση που βρίσκεται σε συνεχή σύγκρουση με τμήμα του Τύπου.

Η διαδικτυακή της εμβέλεια πριν από τον νέο ρόλο ήταν αξιοσημείωτη, αλλά όχι επιπέδου mega influencer.

Οι σκιές και οι κριτικές που θα την ακολουθήσουν στο briefing room

Το πρώτο ερώτημα αφορά την εξαιρετικά σύντομη θητεία της στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Η ίδια έδωσε στο CNN μια καθαρή εκδοχή: μετά την αλλαγή ηγεσίας ο ρόλος της μετατράπηκε περισσότερο σε «desk job», ενώ η συνεχής μετακίνηση Καλιφόρνιας-Ουάσιγκτον είχε μεγάλο οικογενειακό κόστος για μια μητέρα τεσσάρων παιδιών. «Ο καλύτερος τρόπος να τον υπηρετήσω είναι ως εκπρόσωπος στα μέσα ενημέρωσης.», είπε για τον Τραμπ.

Το δεύτερο αφορά τις θέσεις της για εκλογική ακεραιότητα. Σε ζωντανή συζήτηση του CNN, όταν της επισημάνθηκε ότι η αργή καταμέτρηση δεν αποτελεί απόδειξη νοθείας και της ζητήθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία, η Ζακαράια επέμεινε ότι υπάρχουν λόγοι για έρευνα και ότι ο Τραμπ δεν ενεργεί ανεύθυνα όταν εγείρει τέτοιες υποψίες. Αυτή η γραμμή πιθανότατα θα αποτελέσει πεδίο έντονων ερωτήσεων στο briefing room.

Υπάρχει και μια παράξενη υποσημείωση γύρω από τον ίδιο τον διορισμό της: η Kalshi (εταιρεία στοιχημάτων) άνοιξε έρευνα για ασυνήθιστα, εξαιρετικά εύστοχα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν λίγο πριν γίνει γνωστό ότι η Ζακαράια θα πάρει τη θέση. Η Wall Street Journal ανέφερε ότι ορισμένα έγιναν όταν η πιθανότητα επιλογής της θεωρούνταν πολύ χαμηλή. Δεν υπάρχει δημόσιο στοιχείο που να συνδέει τη Ζακαράια με αυτά τα στοιχήματα, επομένως πρόκειται για εξωτερική διαμάχη γύρω από τη διαρροή της πληροφορίας και όχι για κατηγορία εναντίον της.

Η ηλεκτρική καρέκλα

Η Ζακαράια αναλαμβάνει ενώ ο Τραμπ έχει οξύνει τη σύγκρουσή του με μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο δημοσιογράφοι των CNN, MS NOW και Politico στερήθηκαν πρόσβαση στον Λευκό Οίκο μετά από απόφαση του προέδρου, ενώ παραμένει και η ευρύτερη αντιπαράθεση με το Associated Press για την πρόσβαση σε προεδρικές εκδηλώσεις. Το βασικό της τεστ, συνεπώς, δεν θα είναι απλώς να υπερασπίζεται αποτελεσματικά τον Τραμπ, αλλά να διαχειρίζεται την ίδια τη σχέση της προεδρίας με τον Τύπο.

Η δεύτερη πρόκληση είναι χρονική: μπαίνει στη θέση λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές κάτι που σημαίνει πως ο βασικός της ρόλος θα είναι να επικοινωνεί τις «νίκες» της κυβέρνησης Τραμπ.

protothema.gr