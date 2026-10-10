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«Για το όραμά της, μια Κύπρο ελεύθερη, ενιαία, δημοκρατική», αναφέρει ότι μίλησε η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Έμιλυ Γιολίτη, μετά το σάλο που προκάλεσε το σχόλιο της ότι δεν συμφωνεί με την υιοθέτηση του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας στην Κύπρο.

Ολόκληρη η ανάρτησή της:

Κάποιοι επέλεξαν να πουλήσουν ψευδοπατριωτισμό αναπαράγοντας ένα clickbait τίτλο αντί να ακούσουν μια ολόκληρη συζήτηση. Άλλοι από άγνοια, άλλοι από σκοπιμότητα. Ο πατριωτισμός, όμως, δεν αποδεικνύεται με κραυγές ούτε με διαστρέβλωση δηλώσεων.

Στη συζήτησή μου με τον Φειδία για όσους σκεπτόμενους την παρακολούθησαν (και είναι πολλοί, απλά δεν φωνασκούν) μίλησα για ένα όραμα: μια Κύπρο ελεύθερη, ενιαία, δημοκρατική. Από την Πάφο μέχρι την Κερύνεια και το Ριζοκάρπασο.

Ο Εθνικός Ύμνος της Ελλάδας, ο Ύμνος εις την Ελευθερίαν, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ιστορία και τους αγώνες του Ελληνισμού. Οι ήρωες της ΕΟΚΑ αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν με την ελευθερία ως ύψιστο ιδανικό. Αυτή την ιστορία την τιμώ, ούτε την αμφισβητώ ούτε την απαρνούμαι. Δεν παύω όμως να οραματίζομαι την ημέρα που μια πραγματικά ελεύθερη Κυπριακή Δημοκρατία, καρπός μιας αυθεντικής συμφωνίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, θα μπορεί να αποκτήσει έναν κοινό ύμνο που θα εκφράζει την ελευθερία, τη δημοκρατία και την ειρηνική συνύπαρξη όλων των πολιτών της σε ένα ανεξάρτητο κράτος.

Σε μια δημοκρατία χωρίς συνιστώσες και αγκυλώσεις, ένας άνθρωπος, μία ψήφος, χωρίς διαχωρισμούς και κοινότητες διαφορετικών ταχυτήτων. Ένας τέτοιος ύμνος δεν θα ακύρωνε τις θυσίες των ηρώων μας. Θα αποτελούσε δικαίωσή τους. Αυτή είναι η ουσία της τοποθέτησής μου. Όχι οι βολικές παραποιήσεις της. Γιατί πατριωτισμός δεν είναι να φυλακίζεις την πατρίδα στο παρελθόν. Είναι να αγωνίζεσαι για να της χαρίσεις μέλλον. Και αν με τις δηλώσεις μου έβαλα έστω ένα μικρό λιθαράκι για να αρχίσει ένας διάλογος για την πραγματική απελευθέρωση της Κύπρου, μακρυά από αγκυλώσεις τύπου ΔΔΟ, χαίρομαι πραγματικά.