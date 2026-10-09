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Τη διαφωνία της με την ύπαρξη του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας στην Κύπρο διατύπωσε η πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Έμιλυ Γιολίτη.

Φιλοξενούμενη στο podcast του Φειδία Παναγιώτου, ανέφερε ότι δεν συμφωνεί με την παρουσία του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας στην Κύπρο. «Αυτό πώς μας βοηθά; Ναι, είμαστε Έλληνες, όμως το κράτος μας είναι η Κύπρος. Πρέπει να δείξουμε στους Τουρκοκύπριους ότι σεβόμαστε τα δικά τους έθιμα. Η Κύπρος πρέπει να είναι κάτι εντελώς ανεξάρτητο από την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν γίνεται, ενώ έχουμε μουσουλμάνους και χριστιανούς, ο ηγέτης της χώρας να είναι ένας πάτερ».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι «ευχαρίστως θα ψήφιζα έναν Τουρκοκύπριο για Πρόεδρο, αν είναι πιο ικανός από έναν Ελληνοκύπριο». Επιπλέον, εξέφρασε την άποψη ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία δεν αποτελεί καλή λύση. «Θέλω την απελευθέρωση της Κύπρου από όλες τις ξένες δυνάμεις, είτε είναι η Τουρκία είτε είναι η Ελλάδα».

Συνεχίζοντας, δήλωσε ότι «έχω Τουρκοκύπριους φίλους και πιστεύω ότι θέλουν να φύγουν οι εγγυήσεις και ο τουρκικός στρατός. Γιατί δεν βρίσκουμε τη λύση μόνοι μας; Γιατί πηγαίνουμε και συζητούμε με την Τουρκία, την Ελλάδα και τις εγγυήτριες δυνάμεις; Μας έδειξαν ότι ενδιαφέρονται για την Κύπρο;»

Τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει συνεννόηση με τους Τουρκοκύπριους. «Να μην υπάρχει αυτή η προπαγάνδα στα βιβλία μας για τους Τουρκοκύπριους και αντίστοιχα στα βιβλία τους για τους Ελληνοκύπριους. Να μονιάσουμε ως λαός και να ζητήσουμε αυτοδιάθεση».

«Τσακώθηκα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη»

Η κ. Γιολίτη μίλησε και για την απομάκρυνσή της από το Υπουργείο. «Είχα μια διαφωνία με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και παραιτήθηκα».

Όπως εξήγησε, «ένα με δύο μήνες πριν από την παραίτησή μου, υπήρξε μια κατάσταση στο Υπουργείο που με έκανε να νιώθω ότι δεν είχα τη στήριξη του Προέδρου. Του τηλεφώνησα για να τον ρωτήσω και να μου πει ευθέως τι συμβαίνει, αλλά η συνομιλία μας δεν πήγε καθόλου καλά. Τσακωθήκαμε και μου είπε ότι χαλούσα την εικόνα της κυβέρνησης».

Συνεχίζοντας, ανέφερε πως, σύμφωνα με τον τέως Πρόεδρο, χαλούσε την εικόνα της κυβέρνησης λόγω της σχέσης της με την οικογένειά του. «Όλοι έλεγαν ότι με διόρισε επειδή είμαι φίλη με τις θυγατέρες του. Δεν το απέκρυψα ότι ήμουν φίλη με τις θυγατέρες του, όμως δεν θεωρώ ότι αυτό είναι διαβατήριο για να γίνει κάποιος μέλος της κυβέρνησης».

Όπως είπε, αυτό ήταν άδικο και γι’ αυτό παραιτήθηκε. «Ήμουν η μοναδική υπουργός που πήγα με καθαρά χέρια».