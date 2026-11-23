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Πέραν των 480 ελέγχων και 166 καταγγελίες ήταν ο απολογισμός της παγκύπριας εκστρατείας αστυνόμευσης και διαφώτισης για την οδήγηση φορτηγών και λεωφορείων, που πραγματοποιήθηκε από τις 16 μέχρι τις 22 Νοεμβρίου 2026.

Η εκστρατεία διεξήχθη στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής δράσης του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας ROADPOL, από την Αστυνομία σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας πραγματοποιήθηκαν πέραν των 480 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 164 καταγγελίες σε οδηγούς φορτηγών και δύο σε οδηγούς λεωφορείων.

Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

Μη χρήση ή αφαίρεση κάρτας ταχογράφου

Φθαρμένα ελαστικά

Μη κατοχή των απαιτούμενων εγγράφων οχήματος ή οδηγού

Μη τήρηση της υποχρεωτικής ημερήσιας ανάπαυσης των οδηγών

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Η οδική ασφάλεια δεν περιορίζεται στη διάρκεια μιας εκστρατείας. Αποτελεί καθημερινή προτεραιότητα για ασφαλέστερους δρόμους.