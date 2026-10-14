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Στα 938 δισ. δολάρια έφθασε το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας στο εννεάμηνο, καθώς η αύξηση των εξαγωγών επιταχύνθηκε τον Σεπτέμβριο στον ταχύτερο ρυθμό από τον Φεβρουάριο. Η διεύρυνση του πλεονάσματος ενισχύει τις προσδοκίες για υπέρβαση του ετήσιου ρεκόρ των 1,2 τρισ. δολαρίων που καταγράφηκε το 2025, ενώ οξύνει τις ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο, ενώ οι εισαγωγές ενισχύθηκαν κατά 31%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Γενική Διοίκηση Τελωνείων της Κίνας.

Το εμπορικό πλεόνασμα του μήνα διαμορφώθηκε σε σχεδόν 134 δισ. δολάρια, υπερβαίνοντας όλες τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του Bloomberg. Στο εννεάμηνο, η διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών ήταν σχεδόν 8% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι αυξήσεις τιμών ενισχύουν την αξία του εμπορίου

Μέρος της ανόδου αντανακλά την εκτίναξη των τιμών των μικροτσίπ και εμπορευμάτων, όπως το πετρέλαιο και τα μέταλλα. Οι ανατιμήσεις έχουν αυξήσει την αξία των κινεζικών εμπορικών συναλλαγών, καθώς η αύξηση σε όρους όγκου είναι μικρότερη τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές.

Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 5% τον Σεπτέμβριο σε ετήσια βάση, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό από το 2022 και ξεπερνώντας τις περισσότερες εκτιμήσεις, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας.

«Τα στοιχεία του κινεζικού εξωτερικού εμπορίου για τον Σεπτέμβριο αποτέλεσαν ακόμη μία θετική έκπληξη, καθώς ξεπέρασαν τις προσδοκίες», δήλωσε στο Bloomberg ο Ζου Χάο, επικεφαλής οικονομολόγος της Guotai Junan.

Όπως ανέφερε, το μέγεθος του μηνιαίου πλεονάσματος υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ισχύ του εξωτερικού τομέα της κινεζικής οικονομίας, παρά τις επίμονες ανησυχίες για την εγχώρια ζήτηση.

Ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη και τα μικροτσίπ

Οι εμπορικές ανισορροπίες μεταξύ της Κίνας και του υπόλοιπου κόσμου έχουν ενταθεί από την έναρξη του εμπορικού πολέμου των δασμών που πυροδότησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πριν από περισσότερο από έναν χρόνο.

Την ίδια περίοδο, η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και για τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως τα μικροτσίπ, ενίσχυσε τις κινεζικές εξαγωγές.

Οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας αυξήθηκαν σχεδόν κατά 64% τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Economics, ο κλάδος συνέβαλε περίπου στο ήμισυ της συνολικής αύξησης των εξαγωγών της χώρας.

Ασία και ΕΕ απορροφούν το εμπόριο που ανακατευθύνεται

Τα αυξημένα εμπόδια πρόσβασης στην αμερικανική αγορά ώθησαν τις κινεζικές επιχειρήσεις να αναζητήσουν άλλους προορισμούς για τα προϊόντα τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, οι αναδυόμενες και οι ανεπτυγμένες οικονομίες της Ασίας απορρόφησαν περίπου το ήμισυ του εμπορίου που ανακατευθύνθηκε σε άλλες αγορές. Ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μερίδιο σχεδόν ενός πέμπτου.

Capital.gr