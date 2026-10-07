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Ως «πολύτιμη συνεισφορά στον διάλογο» χαρακτήρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την επιστολή του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφτσοβιτς, θα πραγματοποιήσει επαφές στο Πεκίνο την Πέμπτη και την Παρασκευή, στο πλαίσιο των εμπορικών διαβουλεύσεων ΕΕ–Κίνας.

Η επιστολή των δύο ηγετών εστάλη τη Δευτέρα, συνοδευόμενη από ανεπίσημο έγγραφο θέσεων, και αφορά τις δυνατότητες της ΕΕ να αντιμετωπίσει τους γεωοικονομικούς κινδύνους και τις παγκόσμιες ανισορροπίες.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν, Πάουλα Πίνιο, αναφέρθηκε θετικά στη συμβολή της επιστολής. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το περιεχόμενό της «ευθυγραμμίζεται απόλυτα» με το έργο που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς και με τη στάση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την ανταγωνιστικότητα και την αντιμετώπιση των εμπορικών ανισορροπιών στις σχέσεις με τους εταίρους της ΕΕ, περιλαμβανομένης της Κίνας.

Ο εκπρόσωπος για θέματα Εμπορίου, Τομά Ρενιέ, διευκρίνισε ότι η επίσκεψη Σέφτσοβιτς αφορά τον δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων ΕΕ–Κίνας για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Οι συναντήσεις θα επιτρέψουν τον απολογισμό του πρώτου γύρου, που πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου.

Ο Ρενιέ κλήθηκε επίσης να σχολιάσει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Επιτροπή προετοιμάζει μέτρα διασφάλισης για τον περιορισμό των εισαγωγών κινεζικών υβριδικών οχημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ερωτηθείς γιατί εξετάζεται αυτή η επιλογή αντί της επιβολής δασμών, όπως στην περίπτωση των ηλεκτρικών οχημάτων, απέφυγε να αποκαλύψει το περιεχόμενο των επικείμενων συνομιλιών στο Πεκίνο.

Πηγή: ΚΥΠΕ