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Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την αλλαγή σελίδας στο ποδοσφαιρικό ΑΠΟΕΛ έγινε το βράδυ της Δευτέρας (23/11), με τα μέλη του Σωματείου να εγκρίνουν τις δύο συμφωνίες με το επενδυτικό σχήμα υπό τον Σάββα Λιασή.

Η πρόταση εξασφάλισε την απαιτούμενη πλειοψηφία του 75% των παρόντων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δίνοντας το πράσινο φως για να προχωρήσει η διαδικασία παραχώρησης της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος στη νέα εταιρεία.

Έπειτα από πολύμηνες διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις, έγινε έτσι ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του νέου διοικητικού και οικονομικού μοντέλου, μέσω του οποίου επιδιώκεται η αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλημάτων και η δημιουργία συνθηκών σταθερότητας στον ΑΠΟΕΛ.

Η διαδικασία, πάντως, δεν έχει ολοκληρωθεί. Η σκυτάλη περνά πλέον στους μετόχους της εταιρείας ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, οι οποίοι θα συνέλθουν σε Γενική Συνέλευση την 1η Δεκεμβρίου. Για να εγκριθεί η συμφωνία και από τη δική τους πλευρά, απαιτείται επίσης πλειοψηφία 75%.

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