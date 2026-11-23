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Ο Κωνσταντίνος Καλλής εξελέγη από τους Διοικητικούς Συμβούλους της KPMG Κύπρου ως ο επόμενος CEO της εταιρείας, διαδεχόμενος τον Χρίστο Βασιλείου, από την 1η Ιανουαρίου 2027, ενώ στη θέση του Προέδρου της εταιρείας, διαδεχόμενος τον Μιχάλη Αντωνιάδη, έχει αναλάβει καθήκοντα ο Παναγιώτης Πελετιές, για την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τόσο ο Κωνσταντίνος Καλλής, όσο και ο Παναγιώτης Πελετιές είναι Συνέταιροι στον τομέα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και η θητεία τους θα διαρκέσει πέντε χρόνια, από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κωνσταντίνος Καλλής εντάχθηκε στην KPMG Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 1998 και έγινε Συνέταιρος στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες τον Ιανουάριο του 2009. Διετέλεσε Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού από το 2013 έως το 2018 και είναι ο Επικεφαλής Διαχείρισης Ποιότητας και Κινδύνου από το 2019 μέχρι σήμερα. Είναι μέλος του Executive Committee από το 2019. Κατέχει τον τίτλο Fellow Chartered Accountant. Από το 2023 είναι μέλος του Συμβουλίου του ΣΕΛΚ, συμβάλλοντας στην επαγγελματική διακυβέρνηση, την ποιότητα του ελεγκτικού έργου και τον διάλογο για το κανονιστικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο.

Ο Κωνσταντίνος Καλλής, σε δήλωση του, ευχαρίστησε τους Διοικητικούς Συμβούλους της KPMG Kύπρου για τη ψήφο εμπιστοσύνης που του έδωσαν, τους απερχόμενους CEO και Πρόεδρο της εταιρείας, καλωσορίζοντας παράλληλα τον Παναγιώτη Πελετιέ στη θέση του Προέδρου. Υπογράμμισε τη δέσμευσή του να οδηγήσει την KPMG στη νέα εποχή με δυναμισμό, στρατηγικό όραμα και αποφασιστικότητα, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική της θέση στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών κτίζοντας πάνω στις γερές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί.

Ο Παναγιώτης Πελετιές ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην KPMG το 1993, απέκτησε τον τίτλο Chartered Accountant το 1996 και έγινε Συνέταιρος το 2005. Είναι Διοικητικός Σύμβουλος και μέλος του Executive Committee, Επικεφαλής Τραπεζικού Τομέα και του DPP Accounting, καθώς και συνεπικεφαλής των Λογιστικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Είναι κάτοχος πτυχίου BA (Hons) στη Λογιστική και τα Οικονομικά, Fellow του ICAEW και μέλος του ΣΕΛΚ.

Ο απερχόμενος CEO Χρίστος Βασίλειου εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πορεία και τα σημαντικά επιτεύγματα της KPMG κατά τη διάρκεια της θητείας του, ευχαριστώντας τους ανθρώπους και συνέταιρους του οργανισμού για την αφοσίωση και την καθοριστική συμβολή τους στην επιτυχία του. Παράλληλα, εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στη νέα ηγεσία και τη βεβαιότητά του ότι η KPMG θα συνεχίσει με αμείωτη δυναμική να πρωταγωνιστεί, να εξελίσσεται και να θέτει νέα πρότυπα αριστείας στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, αναφέρεται στην ανακοίνωση.