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Εντυπωσιακές εικόνες εκτυλίχθηκαν στη Χαβάη, όταν το ηφαίστειο Κιλαουέα (Kīlauea) εκτόξευσε σιντριβάνια πυρακτωμένης λάβας που έφτασαν σε ύψος έως και 200 μέτρων, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, εντυπωσιάζει κατοίκους και επισκέπτες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με διαδοχικά επεισόδια εκρηκτικής δραστηριότητας και εντυπωσιακές εκτοξεύσεις λάβας.

Κόκκινη λάβα και καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό

Kilauea just started erupting again, in the middle of the night in Hawaii.



The plume off this lava fountain is already reaching 16,500 feet.



Video: USGS Hawaiian Volcano Observatory pic.twitter.com/dHhiWg4jR6 — Ryan Hall, Y’all (@ryanhallyall) November 23, 2026

Ζωντανή μετάδοση κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες από τις εκρήξεις, με σιντριβάνια πυρακτωμένης, κατακόκκινης λάβας και καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.

Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει το συγκεκριμένο επεισόδιο δημιουργίας σιντριβανιών λάβας. Προηγούμενες εκρήξεις είχαν διαφορετική διάρκεια, καθώς ορισμένες διήρκεσαν μερικές ημέρες, ενώ άλλες περιορίστηκαν σε λίγες ώρες.

Kīlauea Volcano Update 🌋 🚁



Scientists conducted a post-episode 56 mapping overflight at the summit of Kīlauea in Hawaiʻi Volcanoes National Park the morning of November 18, 2026.



They observed lava at a high level within both the north and southwest eruptive vents, with a… pic.twitter.com/c3KFFjWILC November 19, 2026

Πηγή: iefimerida.gr