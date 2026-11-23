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Εντυπωσιακές εικόνες εκτυλίχθηκαν στη Χαβάη, όταν το ηφαίστειο Κιλαουέα (Kīlauea) εκτόξευσε σιντριβάνια πυρακτωμένης λάβας που έφτασαν σε ύψος έως και 200 μέτρων, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο Μεγάλο Νησί της Χαβάης, εντυπωσιάζει κατοίκους και επισκέπτες εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, με διαδοχικά επεισόδια εκρηκτικής δραστηριότητας και εντυπωσιακές εκτοξεύσεις λάβας.
Κόκκινη λάβα και καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό
Ζωντανή μετάδοση κατέγραψε εντυπωσιακές εικόνες από τις εκρήξεις, με σιντριβάνια πυρακτωμένης, κατακόκκινης λάβας και καπνούς να υψώνονται στον ουρανό.
Μέχρι στιγμής δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει το συγκεκριμένο επεισόδιο δημιουργίας σιντριβανιών λάβας. Προηγούμενες εκρήξεις είχαν διαφορετική διάρκεια, καθώς ορισμένες διήρκεσαν μερικές ημέρες, ενώ άλλες περιορίστηκαν σε λίγες ώρες.
Πηγή: iefimerida.gr