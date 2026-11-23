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Το Σωματείο ΑΠΟΕΛ ενημέρωσε αναλυτικά τα μέλη του για τις πρόνοιες των δύο συμφωνιών που θα τεθούν προς έγκριση στην αποψινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με αντικείμενο την παραχώρηση της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος στη νέα εταιρεία του επενδυτικού σχήματος υπό τον Σάββα Λιασή.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό περίγραμμα της συμφωνίας, όπως δόθηκε στα μέλη του Σωματείου ΑΠΟΕΛ, προβλέπεται παραχώρηση της διαχείρισης για 40 χρόνια, χωρίς αυτόματη ανανέωση, με το Σωματείο να διατηρεί την κυριότητα του ονόματος, του εμβλήματος, των χρωμάτων και της ιστορικής ταυτότητας του ΑΠΟΕΛ.

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