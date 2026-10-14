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Το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (Γραφείου Ελέγχου Νομίσματος -OCC) ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους περίπου 1,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Bank of America, τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε λόγω μακροχρόνιων αποτυχιών της BoA στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και λόγω παραβιάσεων των κυρώσεων που επέβαλαν κατά καιρούς οι ΗΠΑ.

Όπως γράφει το Fox Business, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι η τράπεζα δεν διερεύνησε επαρκώς τρισεκατομμύρια δολάρια σε δυνητικά ύποπτες συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για σημαντικές ελλείψεις συμμόρφωσης.

Το συγκεκριμένο πρόστιμο αποτελεί τη μεγαλύτερη ποινή στην ιστορία του Γραφείου Ελέγχου Νομίσματος (OCC) και την τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία του Δικτύου Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN).

Η Bank of America ανέφερε σε ανακοίνωσή της που κοινοποιήθηκε στο FOX Business ότι οι κυρώσεις θα οδηγήσουν σε μη εκπιπτόμενη από τον φόρο χρέωση 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, μειώνοντας τα καθαρά κέρδη κατά περίπου 17 σεντς ανά μετοχή.

Εκπρόσωπος της Bank of America παραδέχτηκε τις παραβιάσεις σε δήλωσή του στο Fox Business, λέγοντας ότι η εταιρεία έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε τεχνολογία και αξιοποιεί χιλιάδες υπαλλήλους στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Η τράπεζα δήλωσε ακόμα ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των εντοπισμένων ελλείψεων συμμόρφωσης.