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Τη μετατροπή των κυπριακών λιμανιών σε έξυπνους και βιώσιμους ενεργειακούς κόμβους, μέσα από κοινό σχεδιασμό για τη ναυτιλία, την ενέργεια και το περιβάλλον, έθεσε ως προτεραιότητα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου, Ρηγίνος Τσάνος, στο Italy-Cyprus Maritime Business Forum στη Λεμεσό.

Μιλώντας στο πάνελ για τα βιώσιμα λιμάνια και τη σύνδεσή τους με τις πόλεις, επισήμανε ότι οι τρεις τομείς είναι στενά αλληλένδετοι, αλλά συχνά λειτουργούν με διαφορετικές προτεραιότητες, ανεξάρτητες αποφάσεις και διαφορετικές ταχύτητες. Ο συντονισμός τους, υπογράμμισε, αποτελεί προϋπόθεση για επενδύσεις που συνδυάζουν εμπορική βιωσιμότητα, ενεργειακή επάρκεια και περιβαλλοντική προστασία.

Το φόρουμ πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026, στο DP World Cruise Terminal. Διοργανώθηκε από την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Κύπρο, σε συνεργασία με επιχειρηματικούς και ναυτιλιακούς φορείς, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Στόχος ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας Κύπρου και Ιταλίας στη ναυτιλία, στις λιμενικές υποδομές, στις επενδύσεις και στις πράσινες τεχνολογίες.

Πέντε πεδία συνεργασίας για τα λιμάνια

Ο κ. Τσάνος παρουσίασε πέντε πεδία στα οποία η συνεργασία μπορεί να αποφέρει πρακτικά αποτελέσματα:

Τη μετατροπή των λιμανιών σε έξυπνους ενεργειακούς κόμβους.

Τον συντονισμό των κανονιστικών πλαισίων.

Την ολοκληρωμένη προσέγγιση των επενδύσεων στη γαλάζια οικονομία.

Τη δημιουργία κοινής θαλάσσιας ψηφιακής πλατφόρμας.

Τον σχεδιασμό θαλάσσιων ζωνών πολλαπλών χρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ηλεκτροδότηση των πλοίων από την ξηρά και στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμενικών λειτουργιών. Η επάρκεια των ηλεκτρικών δικτύων, ανέφερε, αποτελεί κρίσιμη πρόκληση και απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες της Πολιτείας, των δημοτικών αρχών, της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των φορέων ενέργειας και περιβάλλοντος.

Όπως σημείωσε, τα οφέλη πρέπει να φθάνουν και στις γειτονικές πόλεις, με καθαρότερο αέρα, λιγότερο θόρυβο και καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ψηφιακή πλατφόρμα και κοινή αξιολόγηση επενδύσεων

Η συνδυασμένη αξιολόγηση έργων ναυτιλίας, ενέργειας και περιβάλλοντος μπορεί, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων και τη διαφοροποίηση του κινδύνου.

Παράλληλα, μια κοινή θαλάσσια ψηφιακή πλατφόρμα θα μπορούσε να υποστηρίξει τον σχεδιασμό, να επιταχύνει τη λήψη αποφάσεων και να βελτιώσει την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Ο συντονισμένος θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός θα διευκόλυνε επίσης τη συνύπαρξη ενεργειακών έργων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων.

Προτεραιότητα στην αποδοτικότητα του στόλου

Αναφερόμενος στην ενεργειακή μετάβαση της ναυτιλίας, ο κ. Τσάνος υπογράμμισε ότι η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάρκεια ζωής των πλοίων, απαιτεί προσεκτικές επενδυτικές αποφάσεις.

Έθεσε ως προτεραιότητα τη βελτίωση της αποδοτικότητας του υφιστάμενου στόλου, μέσω καλύτερου σχεδιασμού των ταξιδιών, συντήρησης του κύτους και της προπέλας, βελτιστοποίησης της λειτουργίας των μηχανών και αξιοποίησης επιχειρησιακών δεδομένων από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Για τις νέες ναυπηγήσεις, τόνισε τη σημασία της ευελιξίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε την ανάγκη εξέτασης λύσεων διπλού καυσίμου, πρόβλεψης για μελλοντικές μετατροπές και αξιολόγησης της διαθεσιμότητας καυσίμων και υποδομών ανεφοδιασμού στις διαδρομές των πλοίων.

Οι ευκαιρίες σε Βασιλικό και Λάρνακα

Οι σχεδιαζόμενες επενδύσεις στο Βασιλικό και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της Λάρνακας δημιουργούν ευκαιρίες για την Κύπρο, σύμφωνα με τον κ. Τσάνο.

Όπως ανέφερε, η ιταλική τεχνογνωσία στη θαλάσσια τεχνολογία και στην ψηφιοποίηση των λιμανιών μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, με παράλληλη αξιοποίηση διεθνών παραδειγμάτων από τη Νορβηγία και τη Σιγκαπούρη.

Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι η επιτυχής σύνδεση λιμανιού και πόλης προϋποθέτει κοινό σχεδιασμό των υποδομών, των ενεργειακών δικτύων και των μεταφορικών συνδέσεων. Η συνεργασία, τόνισε, πρέπει να μετατραπεί σε συγκεκριμένο έργο, με σαφείς αρμοδιότητες, συντονισμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα, αντιμετωπίζοντας τη ναυτιλία, την ενέργεια και το περιβάλλον ως ενιαίο σύνολο.