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Συντονισμό αριθμού κρατικών υπηρεσιών προϋποθέτει η αποτελεσματική διαχείριση της υπόθεσης του Melios Zoo Park στους Αγίους Τριμιθιάς.

Αυτό προκύπτει μέσω απαντήσεων που επιχείρησε να λάβει ο «Φ» από εμπλεκόμενους τα προηγούμενα 24ωρα και αφού πρώτα το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο το περασμένο Σάββατο, όταν αρκούδα έφυγε από το κλουβί της.

Όπως πληροφορηθήκαμε αρμοδίως, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες θα πρέπει πριν να εκτελεστεί διάταγμα κατεδάφισης της επιχείρησης (εκκρεμεί από το 2022) από τον ΕΟΑ που είναι η αρμόδια Αρχή πλέον, θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των ζώων σε άλλους χώρους εντός ή εκτός Κύπρου.

Το ζήτημα που εγείρεται είναι ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δεν διαθέτουν υποδομές για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν ζώα και πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να διευθετηθεί πρώτα η μεταφορά τους σε ζωολογικούς κήπους.

Η εφημερίδα μας θέτοντας το ερώτημα για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι προσπάθειες, πληροφορήθηκε αρμοδίως ότι κατόπιν ενεργειών του γενικού διευθυντή των Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, έγιναν ήδη επαφές με τον ζωολογικό κήπο που βρίσκεται στην Πάφο, αλλά και σε πανομοιότυπους χώρους στο εξωτερικό. «Οι επαφές είναι σε εξέλιξη» μας αναφέρθηκε.

Άλλες υπηρεσίες

Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός και με άλλες υπηρεσίες. Αυτό είναι αναγκαίο για τη μεταφορά των ζώων. Όπως μας αναφέρθηκε αρμοδίως από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, θα χρειαστεί η συνδρομή της υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, η συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για μετακίνηση των ζώων, η συμμετοχή του Τμήματος Περιβάλλοντος, ενώ ρόλο θα κληθεί να διαδραματίσει και το Τμήμα Τελωνείων εφόσον θα πρέπει να υπάρχει μεταφορά σε άλλη χώρα.

Μετά από την απομάκρυνση των ζώων, μόνο τότε θα μπορέσει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας να εκτελέσει το οποιοδήποτε διάταγμα κατεδάφισης, με την όλη διαδικασία να προϋποθέτει και την ανάμειξη της Αστυνομίας Κύπρου.

Βασικό είναι να υπάρχει ακριβής καταγραφή των ζώων και των πτηνών που βρίσκονται στο Melios Zoo Park.

Πάντως, το θέμα είναι σε εκκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια, γι΄ αυτό και όσοι ασχολούνται με το ζήτημα δεν μπορούν να εντοπίσουν με ευκολία ελαφρυντικά, έστω κι αν προϋποτίθεται συντονισμός αριθμού υπηρεσιών.

Ενημερώθηκε το ‘25

Η επίσημη πληροφόρηση που λάβαμε από τον ΕΟΑ Λευκωσίας είναι ότι το δικαστικό διάταγμα κατεδάφισης του Melios Zoo Park έχει εκδοθεί από το 2022. Η καταχώρηση του αιτήματος είχε γίνει το έξι χρόνια προηγουμένως, δηλαδή το 2016. Θυμίζουμε ότι όπως αναφέρεται και σε πρόσφατη δικαστική απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου (8/4/2026), το Melios Zoo Park είχε προβεί σε αυθαίρετες επεμβάσεις σε ιδιωτική και κρατική γη.

Παρ΄ όλα αυτά, όπως ανέφερε στον «Φ» ο Αγαθοκλής Αγαθοκλέους, προϊστάμενος του Τομέα Επιβολής Ιεραρχικών Προσφυγών και Παραπόνων του ΕΟΑ, «η Επαρχιακή Διοίκηση ενημέρωσε τον ΕΟΑ για το διάταγμα στις αρχές του καλοκαιριού του 2025».

Πρόσθεσε πως αμέσως μετά την ενημέρωση του ΕΟΑ έγιναν επαφές με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Επαρχιακή Διοίκηση.

Παρακοή και καθυστέρηση

Ο κ. Αγαθοκλέους μάς εξήγησε ότι για να ενεργοποιηθεί από τον ΕΟΑ διαδικασία κατεδάφισης του υποστατικού θα πρέπει να γίνει πρώτα καταχώριση υπόθεσης στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παρακοή διατάγματος από πλευράς της επιχείρησης.

Όπως μας εξήγησε, για να καταχωρισθεί από τον ΕΟΑ ποινική υπόθεση για παρακοή διατάγματος του Melios Zoo Park, θα πρέπει πρώτα να καταρτίσουν σχέδιο για απομάκρυνση των ζώων οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ο κ. Αγαθοκλέους διευκρίνισε πως τον περασμένο Φεβρουάριο όλα ήταν έτοιμα για την καταχώριση της υπόθεσης και μάλιστα είχε επικοινωνήσει με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ώστε να πληροφορηθεί τον σχεδιασμό τους για τη διαχείριση των ζώων. «Δεν θα μπορούσε να καταχωρισθεί η υπόθεση, χωρίς να ξεκαθαρίσει το θέμα με τα ζώα» πρόσθεσε.

Σε ερώτημα του «Φ» γιατί αναβλήθηκε η καταχώριση του αιτήματος, υπέδειξε το θέμα του αφθώδους πυρετού και κατ΄ επέκταση τις αυξημένες υποχρεώσεις που προέκυψαν για τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες δεν μπόρεσαν λόγω της κατάστασης να καταρτίσουν πλάνο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Αγαθοκλεους μετά από ερωτήματά μας ο ΕΟΑ είχε επαφή με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες περί τα τέλη Αυγούστου «για να τους προσκομίσουμε εκ νέου τα σχέδια με τα υπό κατεδάφιση υποστατικά». Ανέφερε πως είχε προηγηθεί τον Μάιο του 2026 συνάντηση στο Υπουργείο Γεωργίας για τον καθορισμό χρονοδιαγράμματος ώστε να τύχει διαχείρισης το όλο ζήτημα.

Ο Πίπης καταθέτει για εισαγωγή από Ολλανδία

Ο γενικός διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, σε δημόσιες τοποθετήσεις του από την περασμένη Δευτέρα ανέφερε πως ο ιδιοκτήτης του Melios Zoo Park, Μενέλαος Μενελάου, έχει κάνει παράνομη εισαγωγή ζώων. Ο κ. Πίπης μιλώντας στον OMEGA και στη συνάδελφο Στέλλα Σάββα είπε ότι για τη μεταφορά τους είχαν εκδοθεί πιστοποιητικά που αφορούσαν ζωολογικό κήπο, ενώ η σχετική άδεια του Melios Zoo Park δεν βρισκόταν πλέον σε ισχύ. «Πόσες φορές χρησιμοποιήσατε τη ληγμένη άδεια ζωολογικού κήπου για να φέρετε ζώα;». ρώτησε ο κ. Πίπης σε κάποια στιγμή τον ιδιοκτήτη.

Το ερώτημα προκύπτει αβίαστα: Κίνησαν δικαστικές διαδικασίες οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σε βάρος του κ. Μενελάου από τη στιγμή που υποστηρίζουν ότι ο τελευταίος παρανόμησε; Ο «Φ» έθεσε το ερώτημα ενώπιον του κ. Χριστόδουλου Πίπη. Ο τελευταίος απάντησε καταφατικά, λέγοντας ενδεικτικά πως την προσεχή Δευτέρα (19/10) θα καταθέσει στο πλαίσιο ακρόασης υπόθεσης για «παράνομη εισαγωγή ζώων από την Ολλανδία που έγινε το 2025».

Εξάλλου, σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Πίπη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιθεωρήσουν το Melios Zoo εντός του μήνα.

Οι θέσεις του Μενελάου και τα έγγραφα που δημοσίευσε

Θυμίζουμε πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Μενέλαος Μενελάου σε τοποθετήσεις του τις πρώτες ημέρες της εβδομάδας αντέδρασε και με γραπτή τοποθέτηση για θέσεις που είχε εκφράσει δημοσίως ο κ. Πίπης.

Προέβη σε διάψευση των όσων φέρεται να ανέφερε ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών περί ψευδούς δήλωσης σε έγγραφα εισαγωγής ιαγουάρων και λιονταριών.

Με έγγραφα που παραθέτει, στα οποία περιλαμβάνεται αλληλογραφία με κρατικούς λειτουργούς χωρών της Ευρώπης, επιχειρεί να στηρίξει τη θέση ότι δηλώθηκαν σωστά όχι μόνο τα ονόματα των ζώων, αλλά και ότι τα ζώα θα έφταναν στο Melios Pet Center Ltd.

«Νόμιμα ζώα που έφτασαν από Ολλανδία στις εγκαταστάσεις μου, νόμιμα και δηλωμένα, παράνομα τα κατάσχαν και τα θανάτωσαν το Ταμείο Θήρας. Πλήρωσαν σε εμένα με απόφαση δικαστηρίου €1.200 συν τόκους και όλα τα άλλα έξοδα της δίκης. Ατιμώρητοι ακόμα οι εγκληματίες», αναφέρει, επίσης, σε άλλη ανακοίνωση στην οποία επισυνάπτει απόφαση δικαστηρίου.

Θυμίζουμε ότι οι δικηγόροι της εταιρείας Melios Pet Centre Ltd τον περασμένο Ιούνιο έκαναν καταγγελία στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη. Στην επιστολή προβαλλόταν η θέση ότι υπήρξε διαχρονική, συστηματική και τεκμηριωμένη παράνομη συμπεριφορά κρατικών λειτουργών και υπηρεσιών σε βάρος του κ. Μενελάου και της εταιρείας, καθώς και παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων, αρχών χρηστής διοίκησης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιω μάτων (ΕΣΔΑ).