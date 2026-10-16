Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε εκ νέου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Αμερικανό πρόεδρο να καταδικάζει την επανέναρξη των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου. Χαρακτήρισε τα πλήγματα «ντροπή», επιρρίπτοντας στον Ουκρανό ομόλογό του ευθύνες για την άνοδο των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Newsmax, ο Τραμπ υποστήριξε ότι είναι δυσκολότερο να συνεργαστεί με τον Ζελένσκι παρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, αμφισβητώντας παράλληλα την πραγματική πρόθεση του Κιέβου να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι ντροπή – Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι»

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν μετά την ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον διυλιστηρίου στη ρωσική περιφέρεια Ριαζάν, η οποία αποτέλεσε το πρώτο πλήγμα σε ρωσική ενεργειακή εγκατάσταση μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, την Κυριακή, ότι Μόσχα και Κίεβο είχαν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχειρία.

Ερωτηθείς για την επανέναρξη των επιθέσεων, ο Τραμπ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του, συνδέοντας τα ουκρανικά πλήγματα με τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων.

«Είναι ντροπή! Υπάρχουν τόσοι άλλοι στόχοι», δήλωσε στο Newsmax, ενώ στη συνέχεια κατηγόρησε προσωπικά τον Ζελένσκι για τις επιπτώσεις των επιθέσεων στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

«Το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει τις τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ο Ζελένσκι δεν θέλει πραγματικά συμφωνία»

Ο Τραμπ δεν περιορίστηκε στην κριτική για τις επιθέσεις εναντίον των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, αλλά αμφισβήτησε και τη διάθεση του Ουκρανού προέδρου να προχωρήσει σε μια συμφωνία με τη Μόσχα.

«Είναι πιο δύσκολο να συνεργαστεί κανείς με τον Ζελένσκι παρά με τον Πούτιν», υποστήριξε, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος «δεν θέλει να καταλήξει σε συμφωνία. Δηλώνει πως θέλει, αλλά στην πραγματικότητα δεν θέλει».

Trump: "Zelenskyy is not a good guy for us to deal with … I'm not a big fan of Zelenskyy. They've destroyed that country."



(Note that Trump also blames Obama for the war, but never Putin!) pic.twitter.com/dv53bkzJd8 October 16, 2026

Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν τη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Κιέβου σχετικά με τη συνέχιση των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικούς ενεργειακούς στόχους, αλλά και τις προϋποθέσεις για την επίτευξη μιας συμφωνίας.

Ζελένσκι: «Μη στέκεστε στο πλευρό του επιτιθέμενου»

Την Πέμπτη (15/10), ο Ζελένσκι είχε ανακοινώσει ότι η Ουκρανία επαναλαμβάνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, παρά την ενεργειακή εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο Τραμπ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο δεν προτίθεται να συνεχίσει την αναστολή των επιχειρήσεων κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενώ απηύθυνε ευθεία έκκληση στον Αμερικανό ομόλογό του να μη στέκεται στο πλευρό του «επιτιθέμενου», αναφερόμενος στη Ρωσία.

Η επανέναρξη των ουκρανικών πληγμάτων και η αντίδραση του Τραμπ αναδεικνύουν τη διαφωνία των δύο πλευρών σχετικά με τη σκοπιμότητα των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, την ώρα που παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της επίτευξης συμφωνίας για τον πόλεμο.

protothema.gr