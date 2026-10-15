Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Οι διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας σχετικά με τις λυόμενες αίθουσες στα σχολεία καθώς και οι γενικότερες διαπιστώσεις της για θέματα ασφάλεια και υγείας, όπως περιλήφθηκαν σε πρόσφατες της εκθέσεις, τέθηκαν σήμερα ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ελέγχου.

Πέραν των στοιχείων και των αριθμών που γνωστοποιήθηκαν εδώ και μήνες για τα θέματα αυτά, οι βουλευτές έθεσαν ευρύτερα το θέμα, ζήτησαν επιπρόσθετα και συγκεκριμένα δεδομένα από το υπουργείο Παιδείας, κι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα έντονοι, κυρίως όσον αφορά διαδικασίες και πολιτικές αποφάσεις.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων τέθηκαν ζητήματα ανεπαρκών σχολικών υποδομών, απουσία γενικού και αναλυτικού σχεδιασμού για το πού πρέπει και υπάρχει πρόθεση να ανεγερθούν νέες σχολικές μονάδες καθώς και οι λυόμενες αίθουσες που ενώ πρέπει να αποτελούν προσωρινές λύσεις, στις πλείστες περιπτώσεις έχουν καταστεί μόνιμες και μέρος της υποδομής σχολείων.

Όσον αφορά στα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία είχαν προκύψει και από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τα οποία αναφέρθηκαν εκ νέου στο πλαίσιο της συνεδρίας της Επιτροπής είναι:

469 λυόμενες αίθουσες (400 στη Δημοτική Εκπαίδευση και 69 στη Μέση)

492 σχολεία απευθύνθηκαν στην Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία για έλεγχο των σχετικών τους εγκαταστάσεων εκ των οποίων έλαβαν το πιστοποιητικό τα 444. Για άλλα 42 σχολεία εκκρεμεί επανέλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων εκκρεμεί, ενώ έξι σχολεία δεν ικανοποιούσαν τις προδιαγραφές και δεν έλαβαν το σχετικό πιστοποιητικό.

546 σχολεία ζήτησαν έλεγχο για πυροπροστασία. Τα 113 από αυτά έχουν το σχετικό πιστοποιητικό, ενώ για 428 έχουν γίνει συγκεκριμένες παρατηρήσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένες αναφορές από βουλευτές

Στο πλαίσιο της συζήτησης ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις βουλευτών και συγκεκριμένα παραδείγματα που έδωσαν, στην προσπάθεια τους να θίξουν το όλο ζήτημα και να απαιτήσουν όχι μόνο απαντήσεις αλλά και ενέργειες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Νίκος Κέττηρος με ιδιαίτερα έντονη τοποθέτηση ανέφερε ότι σχολεία χτίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Αναφέρθηκε στην περίπτωση της Δρομολαξιάς λέγοντας πως εδώ και 25 χρόνια έγινε απαλλοτρίωση τεμαχίου για την ανέγερση σχολείου, το οποίο ακόμα αναμένεται. Αποτέλεσμα είναι μεγάλος αριθμός παιδιών της περιοχής να μεταφέρονται με λεωφορεία σε άλλα σχολεία.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης αναφερόμενος σε υποδομές που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε σχολεία έδωσε παράδειγμα από την Σχολή Κωφών, όπου έχει τοποθετηθεί λυόμενη αίθουσα. «Μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει για ένα παιδί με πρόβλημα ακοής, το οποίο φοράει ακουστικό, να βρίσκεται σε μια τέτοια αίθουσα; Ξέρετε πώς ακούγεται στο παιδί αυτό ακόμα και ο ήχος της βροχής που πέφτει πάνω στη λυόμενη αίθουσα;». Επίσης, ανέφερε ότι σε επίσκεψη της επιτροπής Παιδείας σε σχολείο, μπήκαν σε μία πολύ μικρή αίθουσα χωρίς παράθυρο. Όταν ρωτήθηκε η διεύθυνση του σχολείου γιατί δεν υπάρχει παράθυρο στην αίθουσα για τα παιδιά, η απάντηση ήταν πως επρόκειτο για αποθήκη, στην οποία γίνονται πλέον μαθήματα.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης γνωστοποίησε ότι «στο Δημοτικό σχολείου του Ευαγόρα Παλλικαρίδη στην Πάφο δεν υπάρχει καντίνα. Φροντίστε, έστω σε αυτή την περίπτωση μια μικρή αίθουσα λυόμενη για να έχουν τα παιδιά κυλικείο», ανέφερε. Επίσης, αναφέρθηκε σε λυόμενες αίθουσες που πάνε κι έρχονται μέσα στον αυτοκινητόδρομο για να μεταφερθούν από σχολείο σε σχολείο.

Εκτός όμως από τους βουλευτές, έντονη ήταν και η τοποθέτηση του αντιπροέδρου της ΠΟΕΔ, Απόστολου Σκουρουπάτη, ο οποίος έθιξε ιδιαίτερα την κατάσταση που επικρατεί σε Ειδικά Σχολεία. Όπως είπε, αίθουσες σε σχολεία αντί να αξιοποιούνται για μαθήματα, αξιοποιούνται για άλλα θέματα, δεν υπάρχουν επαρκείς χώροι και αποτέλεσμα είναι να γίνονται μαθήματα και στήριξη κάτω από τις σκάλες σχολείων.

Λυόμενες χωρίς άδεια – «Δεν έρχεται ενώπιον μας το υπουργείο Παιδείας»

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσο στην πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όσο και στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής Ελέγχου, επισημάνθηκε ότι για την τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών σε σχολεία χρειάζεται πολεοδομική άδεια. Όπως διαφάνηκε, το υπουργείο Παιδείας τις τοποθετεί χωρίς τη συγκεκριμένη άδεια. Η απαίτηση αυτής της άδειας λέχθηκε και από τον εκπρόσωπο της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στην Επιτροπή, όσο και από τον εκπρόσωπο της Πολεοδομίας.

Ερωτηθείς κατά πόσον το υπουργείο Παιδείας ζητά από την Πολεοδομία την άδεια, ο εκπρόσωπος της απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας ότι αν το Υπουργείο απευθυνόταν τότε τα αιτήματα του θα εξετάζονταν και θα λάμβανε την έγκριση σε εύλογο χρονικό διάστημα.