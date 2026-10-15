Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μια επιστολή της ΠΟΕΔ προς το υπουργείο Παιδείας με αντικείμενο τη διαμορφωτική αξιολόγηση εκπαιδευτικών, προκάλεσε νέες αναταράξεις σε ένα ήδη έντονο σκηνικό. Άμεσα μπήκε στο «παιχνίδι» και το Υπουργείο, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να ξεκαθαρίζουν τις προθέσεις τους γύρω από το ζήτημα.

Για πρόθεση να δώσει σχετικές οδηγίες στα μέλη της σε περίπτωση που το κείμενο που αφορά τη διαμορφωτική αξιολόγηση με το οποίο υπάρχει διαφωνία, φτάσει στα σχολεία για εφαρμογή, κάνει λόγο η ΠΟΕΔ. Το Υπουργείο απαντά πως «η εφαρμογή νομοθεσίας δεν μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσης οποιασδήποτε οργάνωσης».

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η οργάνωση των δασκάλων επισημαίνει ότι το κείμενο εργασίας του Υπουργείου για τη διαμορφωτική αξιολόγηση το οποίο της έχει αποσταλεί, δεν τη βρίσκει σύμφωνη. Εκφράζει δε, έντονη διαφωνία στο ενδεχόμενο προώθησης του συγκεκριμένου κειμένου προς τις σχολικές μονάδες, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση και χωρίς να έχει διαμορφωθεί ένα συνολικά συμφωνημένο πλαίσιο εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης.

«Επισημαίνουμε, παράλληλα, ότι η εφαρμογή οποιασδήποτε σχετικής πολιτικής οφείλει να εδράζεται σε σαφές θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, του οποίου η τήρηση πρέπει να διασφαλίζεται και από την πλευρά του Υπουργείου», αναφέρει η ΠΟΕΔ, υπενθυμίζοντας πως έχει διατυπώσει δημόσια και με σαφήνεια τις σοβαρές διαφωνίες της με τον νέο νόμο για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού έργου, τον οποίο θεωρεί ανεφάρμοστο στην παρούσα του μορφή.

«Το Υπουργείο οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη τις θέσεις αυτές, αντί να επιχειρεί να προωθήσει την εφαρμογή επιμέρους πτυχών του νόμου μέσα από αποσπασματικά κείμενα και οδηγίες προς τα σχολεία, τα οποία ουδέποτε έχουν συμφωνηθεί.

Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που επιχειρηθεί η προώθηση του συγκεκριμένου κειμένου στις σχολικές μονάδες με σκοπό την εφαρμογή του, σας ενημερώνουμε ότι η ΠΟΕΔ θα δώσει αναγκαστεί να δώσει ανάλογη οδηγία στα μέλη της», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επίσης, η οργάνωση διευκρινίζει πως παρά τη διαφωνία, παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου για ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο, με στόχο τη συζήτηση και τη συμφωνία επί του συνολικού πλαισίου εφαρμογής της διαμορφωτικής αξιολόγησης. «Είναι σαφές ότι η εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης προϋποθέτει την επίτευξη συμφωνίας επί ενός ολοκληρωμένου και σαφώς καθορισμένου πλαισίου. Ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, η ΠΟΕΔ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την εφαρμογή του προτεινόμενου πλαισίου», αναφέρει στην τοποθέτησή της.

ΥΠΑΝ: Απορρέει από τη νομοθεσία – Δεν τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσης οποιασδήποτε οργάνωσης

Σηκώνοντας το γάντι το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, με την οποία απαντά στην ΠΟΕΔ, ξεκαθαρίζοντας πως υπάρχει νομοθεσία και πως έγιναν όλα τα απαραίτητα για την εφαρμογή.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Η αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος αποτελούν αδιαπραγμάτευτη στρατηγική προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Μια προτεραιότητα που αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, με σταθερό προσανατολισμό την ποιότητα της εκπαίδευσης και υπέρτατο κριτήριο το καλώς νοούμενο συμφέρον των παιδιών μας.

Έχουμε θέσει ως στρατηγικό στόχο να προχωρήσουμε σε αναγκαίες αλλαγές που εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Και αυτή την ευθύνη την αναλαμβάνουμε στην πράξη, με συνέπεια, θεσμική σοβαρότητα και πολιτική αποφασιστικότητα. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει καθηλωμένη σε ρυθμίσεις του παρελθόντος, ούτε το μέλλον της να υποτάσσεται στη λογική των διαρκών αναβολών.

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της ΠΟΕΔ, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της Διαμορφωτικής Αξιολόγησης απορρέει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο πρόσφατα έχει εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το ΥΠΑΝ έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες προπαρασκευαστικές ενέργειες, στην ετοιμασία υποστηρικτικού υλικού και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της.

Ο σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις είναι αυτονόητος. Εξίσου αυτονόητος, όμως, οφείλει να είναι και ο σεβασμός στους νόμους της Πολιτείας. Η εφαρμογή νομοθεσίας δεν μπορεί να τελεί υπό την αίρεση της συναίνεσης οποιασδήποτε οργάνωσης. Συνιστά θεσμική υποχρέωση και θεμελιώδη αρχή της ευνομούμενης Πολιτείας.

Το ΥΠΑΝ έχει επιδείξει έμπρακτη διάθεση διαλόγου, έχουν κατατεθεί προβληματισμοί και έχουν εξεταστεί εισηγήσεις. Η δυνατότητα συζήτησης πρακτικών ζητημάτων εφαρμογής παραμένει ανοικτή, εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Ο διάλογος, όμως, οφείλει να υπηρετεί την πρόοδο και τη βελτίωση των μεταρρυθμίσεων, όχι να μετατρέπεται σε διαρκές δικαίωμα αναστολής τους.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών, με σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, εμπιστοσύνη στον καθοριστικό τους ρόλο και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές και στην κοινωνία.

Η εκπαίδευση διαμορφώνει το μέλλον της χώρας μας. Και το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί να περιμένει επ’ αόριστον τις αποφάσεις του παρόντος».